广东省教育厅回应“初中综评”：加强对各地市的指导

“初中综评”要落实立德树人根本任务，有利于促进学生德智体美劳全面发展，但不应过分增加学校老师和学生家长的负担。

近日，深圳家长“雪妈”（网络昵称）在微信公众号发布的一篇网文，使深圳初中学生综合素质评价（下称“初中综评”）受到广泛关注。该家长质疑，深圳“初中综评”标准过高，信息管理平台过于复杂，苦了老师、学生、家长。

三天来，深圳市教育局连续两次回应舆论热点。12月11日，深圳宣布已暂停2019年初中学生综合素质评价填报工作，并将尽快完善初中生综合素质评价方案。

受到广泛热议的“初中综评”应该如何执行？对此，广东省教育厅有关负责人表示，“初中综评”由省教育厅出台《指导意见》，各地负责制定具体的落地方案。“初中综评”要落实立德树人根本任务，有利于促进学生德智体美劳全面发展，但不应过分增加学校老师和学生家长的负担。

地市怎么落实？▶▷

地市增加重要观测点

“初中综评”，重点在落实。记者了解到，从去年7月开始，若干地市陆续出台“初中综评”实施方案。这些方案大多对省教育厅的《指导意见》进行细化，增加了重要观测点。

像学业水平考核，省教育厅《指导意见》提出“获得校级以上学习类奖励或荣誉称号（含竞赛等）”，有的地市方案则提出“获得教育行政部门组织或认可的区（县）级别以上学习类奖励或荣誉称号（含竞赛等）”，以及“获得教育行政部门组织或认可的区（县）级别以上非母语学习类竞赛奖励或荣誉称号，或参加第二外语学习并取得一定成果”。

“初中综评”将作为学生毕业升学依据或参考，备受家长学生的关注。多个地市落地方案进行了细化：有的地市方案提出，省一级普通高中学校招生录取时，思想品德方面五个学期的总得分不得少于60分；有的地市方案则提出，被普通高中录取的考生，录取参考科目成绩均须达到D级及以上。

正因综合素质评价档案将作为学生毕业升学依据或参考，使学生、家长不得不高度重视综合素质评价。“和毕业、升学直接相关的，都不敢怠慢，费尽心思也要拿到高分。”一位不愿具名的家长说。

实施主体是谁？▶▷

学校负责组织实施

“初中综评”工作实施主体应该是谁？《指导意见》指出，学生综合素质评价由学校负责组织实施。学校要成立工作领导小组，主动创造条件，深化课程改革，创新人才培养模式，广泛开展有利于学生成长的各类活动，为学生综合素质提升提供支撑。学校在考核管理中要纳入综合素质评价工作内容，激发全体教师参与综合素质评价工作的积极性。每个班级要建立由年级长、班主任、相关教师等组成的班级综合素质评价工作小组，具体负责所在班级综合素质评价工作。

一些地市“初中综评”工作方案有“自选动作”，对家长也“布置”了任务。有的地市方案增加家长评语，要求学生家长对孩子的成长变化情况作出描述性评价。初一、初二年级规定时间内，家长对孩子每学年的综合表现，重在家庭表现进行评价；初三年级规定时间内，针对孩子初中阶段的成长变化，包括在家、在校表现情况作出综合评价。

省教育厅相关负责人表示，学生综合素质评价由学校负责组织实施，但不应过分增加学生家长的负担。接下来将加强对各地市的指导，确保全省“初中综评”工作稳步有序推进。

【延伸阅读】

“初中综评”怎么评？有何用途？

初中学生综合素质评价是什么？怎么进行评价？有何用途？省教育厅有关负责人对此一一回应。

“初中综评”是什么？

考试招生制度改革的重要措施之一

“初中综评”是什么？“初中综评”是高中阶段学校考试招生制度改革的重要措施之一。

早在3年前，教育部出台了《关于进一步推进高中阶段学校考试招生制度改革的指导意见》，明确提出“到2020年左右初步形成基于初中学业水平考试成绩、结合综合素质评价的高中阶段学校考试招生录取模式”“综合素质评价由省级教育行政部门制订统一要求，地市级教育行政部门制订科学规范的评价体系。”

省教育厅有关负责人表示，按照国家统一部署，广东积极推进高中阶段学校考试招生制度改革，并将初中学生综合素质评价改革作为其中重要组成部分，予以同步推进。

去年3月，省教育厅印发了《广东省教育厅关于实施初中学生综合素质评价的指导意见（试行）》（下称《指导意见》），明确提出“初中综评”内容主要包括思想品德、学业水平、身心健康、艺术素养和社会实践五个方面。《指导意见》同时明确了14个二级指标，强调各地市结合区域实际和学生成长要求，在充分调查研究和征求意见的基础上，可适当调整档案格式，也可适当增减二级指标或作进一步细化，形成本市初中学生综合素质评价标准。各初中学校根据学校办学特色等制定具体的评价操作细则。

怎么进行评价？

三种评价相结合进行

“初中综评”主要采取写实记录、评语评价与重要观测点计分评价相结合的形式进行。

写实记录主要指学生在教师指导下，在成长过程中客观记录的、能集中反映自身综合素质发展过程与结果的关键事件，以及相关证据材料等。

评语评价指学生自我陈述和教师评语。评价包括学期评价和毕业评价两类，学期评价在每学期结束时进行，反映学生一学期的综合素质发展情况；毕业评价在第五或第六学期末进行，反映学生整个初中阶段综合素质发展情况。

重要观测点计分评价选取能基本适用于全体学生、较好反映学生成长变化和综合素质发展情况，并具有较强代表性与典型性、可测量可评价的关键事件，作为学生综合素质评价的重要观测点。重要观测点按学期进行计分，作为学生综合素质评价的结果之一，反映学生特长发展和个性化发展的重要方面。综合素质评价五方面重要观测点每学期最高得分值均为20分，实行各自计分且各学期得分可以累加；五方面得分不作汇总。各市也可结合实际增减重要观测点，但要保证五方面最高得分值相等。

同时鼓励有条件的市积极探索基于写实记录、评语评价和重要观测点计分评价的学生综合素质等级评价模式。

省教育厅有关负责人表示，对于重要观测点，省在《指导意见》中提出了建议稿。地市在保证综合素质评价五方面重要观测点数量、满分值相等的前提下，可对重要观测点计分体系进行调整：在内容上，地市可采用《指导意见》建议稿，可在建议稿基础上增减数量，也可根据相关要求自定重要观测点；在方法上，地市可采用省建议的方法，也可采取等级计分的方式，根据观测点达成度不同赋予不同分值。

“初中综评”有何用？

可作为毕业升学依据或参考

《指导意见》出台后，广东选择有条件的若干个市从2017年或2018年初中一年级新生开始实施高中阶段学校招生录取办法的改革试点。在试点的基础上，全省从2020年初中一年级新生开始实施基于初中学业水平考试成绩、结合综合素质评价的招生录取办法改革。

可见，“初中综评”颇为重要，可作为毕业升学依据或参考。省教育厅相关负责人解释，综合素质评价的目的是整体反映学生初中阶段德智体美全面发展情况和个性特长，客观记录初中学生成长过程的突出表现，为落实因材施教、促进学生成长提供依据，并作为学生毕业升学的依据或参考。