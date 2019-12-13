“初中综评”怎么评？有何用途？

初中学生综合素质评价是什么？怎么进行评价？有何用途？省教育厅有关负责人对此一一回应。

初中学生综合素质评价是什么？怎么进行评价？有何用途？省教育厅有关负责人对此一一回应。

“初中综评”是什么？

考试招生制度改革的重要措施之一

“初中综评”是什么？“初中综评”是高中阶段学校考试招生制度改革的重要措施之一。

早在3年前，教育部出台了《关于进一步推进高中阶段学校考试招生制度改革的指导意见》，明确提出“到2020年左右初步形成基于初中学业水平考试成绩、结合综合素质评价的高中阶段学校考试招生录取模式”“综合素质评价由省级教育行政部门制订统一要求，地市级教育行政部门制订科学规范的评价体系。”

省教育厅有关负责人表示，按照国家统一部署，广东积极推进高中阶段学校考试招生制度改革，并将初中学生综合素质评价改革作为其中重要组成部分，予以同步推进。

去年3月，省教育厅印发了《广东省教育厅关于实施初中学生综合素质评价的指导意见（试行）》（下称《指导意见》），明确提出“初中综评”内容主要包括思想品德、学业水平、身心健康、艺术素养和社会实践五个方面。《指导意见》同时明确了14个二级指标，强调各地市结合区域实际和学生成长要求，在充分调查研究和征求意见的基础上，可适当调整档案格式，也可适当增减二级指标或作进一步细化，形成本市初中学生综合素质评价标准。各初中学校根据学校办学特色等制定具体的评价操作细则。

怎么进行评价？

三种评价相结合进行

“初中综评”主要采取写实记录、评语评价与重要观测点计分评价相结合的形式进行。

写实记录主要指学生在教师指导下，在成长过程中客观记录的、能集中反映自身综合素质发展过程与结果的关键事件，以及相关证据材料等。

评语评价指学生自我陈述和教师评语。评价包括学期评价和毕业评价两类，学期评价在每学期结束时进行，反映学生一学期的综合素质发展情况；毕业评价在第五或第六学期末进行，反映学生整个初中阶段综合素质发展情况。

重要观测点计分评价选取能基本适用于全体学生、较好反映学生成长变化和综合素质发展情况，并具有较强代表性与典型性、可测量可评价的关键事件，作为学生综合素质评价的重要观测点。重要观测点按学期进行计分，作为学生综合素质评价的结果之一，反映学生特长发展和个性化发展的重要方面。综合素质评价五方面重要观测点每学期最高得分值均为20分，实行各自计分且各学期得分可以累加；五方面得分不作汇总。各市也可结合实际增减重要观测点，但要保证五方面最高得分值相等。

同时鼓励有条件的市积极探索基于写实记录、评语评价和重要观测点计分评价的学生综合素质等级评价模式。

省教育厅有关负责人表示，对于重要观测点，省在《指导意见》中提出了建议稿。地市在保证综合素质评价五方面重要观测点数量、满分值相等的前提下，可对重要观测点计分体系进行调整：在内容上，地市可采用《指导意见》建议稿，可在建议稿基础上增减数量，也可根据相关要求自定重要观测点；在方法上，地市可采用省建议的方法，也可采取等级计分的方式，根据观测点达成度不同赋予不同分值。

“初中综评”有何用？

可作为毕业升学依据或参考

《指导意见》出台后，广东选择有条件的若干个市从2017年或2018年初中一年级新生开始实施高中阶段学校招生录取办法的改革试点。在试点的基础上，全省从2020年初中一年级新生开始实施基于初中学业水平考试成绩、结合综合素质评价的招生录取办法改革。

可见，“初中综评”颇为重要，可作为毕业升学依据或参考。省教育厅相关负责人解释，综合素质评价的目的是整体反映学生初中阶段德智体美全面发展情况和个性特长，客观记录初中学生成长过程的突出表现，为落实因材施教、促进学生成长提供依据，并作为学生毕业升学的依据或参考。