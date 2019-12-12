5个人物，5则故事，这场先进人物进校园报告会引起热烈反响！

一个个鲜活的故事感召着在场的同学们。

广东省“奋斗的我 最美的国”新时代先进人物进校园工作启动仪式

南方网讯（记者/杨智明）为落实教育部等七部门关于新时代先进人物进校园的工作部署，更好发挥新时代先进人物的榜样示范作用，激励广大师生奋进新征程、建功新时代，省教育厅、省委宣传部、省国资委、省总工会、团省委、省妇联、省科协12月11日在华南农业大学举办广东省“奋斗的我 最美的国”新时代先进人物进校园工作启动仪式。

他们是一生奉献给中国水稻科研事业、将积攒的880万元捐赠给教育事业的“布衣院士”卢永根；抗击“非典”的战斗中舍已为人、英勇牺牲，永远的白衣战士广东省中医院原急诊科护士长叶欣；17年来始终如一关注弃婴、珍爱生命，成为1500名孤残儿童“妈妈”的深圳市宝安区社会福利中心老师费英英；用自己的身躯挡住烈火，舍身抢救国家财产的“党的好女儿”广州何济公制药厂员工向秀丽；从警16年来在无数次的生命危急时刻舍我其谁、勇于担当，“我最喜爱的人民警察”佛山市公安局三水分局巡(特)警大队大队长孙建国……“最美奋斗者”“100位新中国成立以来感动中国人物”“南粤楷模”身上初心不忘的信念与崇高的精神深深感染在场的每一位师生。

他被称为“布衣院士”

捐出毕生积蓄

因患癌症而逝世的卢永根院士的生前事迹感动了无数人。华南农业大学外国语学院辅导员党林夕老师分享起这位亲切的老校长故事时，十分动情，她称，89岁高龄的卢院士是是身边人所熟知的生活简朴的卢爷爷。

华南农业大学外国语学院辅导员党林夕老师讲述卢永根院士的故事

卢院士，这个衣着简单、生活低调的人，却因2017年的一个举动，突然成为了全国“网红”。那年3月，他与夫人徐雪宾颤颤巍巍地抱着一个破旧的牛皮纸信封出现在华农校内一家银行，将十多个存折的存款转入学校账户，整整880多万元!这是二老的毕生积蓄，卢院士还有一个女儿，但他选择把钱毫无保留全部捐给了学校。

因每笔转账都需输密码、签名，前后足足花了一个半小时。而他们作出这个捐赠决定究竟考虑了多久?这一切就发生在几秒钟之内。那一年，卢院士病重，与夫人商量后事安排时，他就说了一个字：“捐!”，夫人马上懂了，立刻说：“我也是这么想的。”就在那一年，卢永根院士被评为“感动中国十大人物”。

赤脚耕耘大地，卢永根不在乎名，不在意利，但求这一生有意义。他对于物质的要求极低，办公室是简陋的，家中仍然使用着上世纪八九十年代的旧铁架床、旧电视机，被人们称为“布衣院士”。

在入院治疗前，他几乎每天最早来到办公室，忙碌地做科研、回邮件，到了中午，他就拎着一个铁饭盒，叮叮咚咚地走去学校饭堂，和学生们一起排队打饭。年事已高的他时常背着挎包、戴着遮阳帽，在葱郁的校道上安然地等着公交车，成为了校园里一道风景线。

这道朴实的风景线，给予了很多人希望。卢院士一直以来通过各种途径去帮助困难学生，帮助他们改变命运。在花都罗湖小学，他甚至把兄弟二人共有的家族商铺无偿捐出，作为孩子们老师们的教育基金。到目前为止，这个基金已经资助师生近三千人。

卢院士致力于水稻的遗传育种研究，在水稻遗传资源等领域取得了突破性进展。这个领域的理论性研究曾经很缺乏，基础研究又很难出成果，卢永根却选择啃下这块“硬骨头”。

他像普通的农民一样，挽起裤腿，赤脚走在农田里，一步一脚印地去寻找水稻的祖先“野生水稻”，跑遍了广东、海南和江西。

野生稻的收集十分困难，要么在山区，要么在荒芜的沼泽地，但卢永根从不放弃。有一次，已经70多岁高龄的卢院士带队去清远佛冈一座荒山的山顶采集野生稻，爬到半山腰，卢院士已经体力不支，但他仍然坚持要上山，学生们只好连搀带扶架着他慢慢往上爬，山路崎嶇陡峭、木石穿道，一路辛苦异常。好不容易才爬到山顶，大家都累坏了，学生们也想让他先歇一歇，他却坚定地说：“找!赶紧找!”

幸运的是最终找到了宝贵的野生稻。亲眼见到野生稻的生长环境，已经疲累至极的卢院士异常激动，他俯下身紧紧地握着稻穗对学生们说：“作为一个农业科学家，你必须把根深深扎在泥土里，一定要亲自察看现场，不能遗漏一丝一毫的细节。”