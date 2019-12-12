“星职教”起航，为心智障碍青少年打开融合教育之门

“星职教”项目针对心智障碍青少年进行职前教育培训，完善“过渡教育体系”，办好特殊教育，助力心智障碍青少年自信、快乐成长，在文化知识、生活技能、工作技能、职业素养等方面的全面发展。

南方网讯（记者/张俊伟通讯员/卢志芳）12月10日，在广州市人民政府原副市长姚蓉宾、广东省残疾人联合会副主席雷建威、广东省岭南教育慈善基金会秘书长王胜强、广州市孤独症儿童协会创始会长区泳强及企业代表等爱心嘉宾及特殊孩子家长们共同见证下，由广州市孤独症儿童服务者协会与广东省岭南教育慈善基金会共同发起的“星职教--心智障碍青少年全日制高级职业技能培训班”（以下简称“星职教”）开放日活动在广东岭南职业技术学院岭南公益慈善楼4楼举办。

心智障碍者一般指因为先天或后天原因，造成脑功能受损，使智力功能显著低于常态，同时伴随有适应性行为方面的缺陷。在学科学习和处理日常生活以及对周围事物的了解和环境的适应能力方面，比同年纪的同伴显著的缓慢。

据中国残联数据显示，2010年末我国智力残疾568万人；多重残疾中有智力残疾表现的为460万人，心智障碍者总数超过1000万人。心智障碍者数量多，社会融合尤其是融合就业的困难突出。据悉，目前许多心智障碍青少年在完成义务教育或中职教育后，因心智年龄与生理年龄不匹配，又缺乏职业培训，较难达到社会行业要求，而难以就业，未能较好融入社会，使原本来之不易的康复效果一点一点退化。

近年来，心智障碍患者越来越受到全社会的关注，党和国家对特殊教育的重视程度和支持力度在不断加大。发展特殊教育，是推进教育公平、实现教育现代化的重要内容，是坚持以人为本理念、弘扬人道主义精神的重要举措，是保障和改善民生、构建社会主义和谐社会的重要任务。

为了让心智障碍青少年也享有更高等教育的权利，让孩子接受进一步培训，满足家庭把孩子养育成自食其力、独立生存的愿望。在广东省智力残疾人及亲友协会指导下，广东省岭南教育慈善基金会携手广州市孤独症儿童服务者协会发起“星职教-心智障碍青少年全日制高级职业技能培训班项目”于今年10月21日正式启动。借助广州岭南教育集团及下属各办学单位的师资力量和培训设施，作为全国首创为心智障碍青少年提供更高一级的职业教育，培养大龄“星”孩为具有健全人格、自食其力、和谐融入社会的人，使他们未来能够有尊严、有品质及无障碍地生存在社会上。

广东省残疾人联合会副主席雷建威在活动致辞中表示，要更加关注特殊群体的教育问题，不能让心智的缺陷成为特殊孩子求学的绊脚石：“他们是可以做得到，但是我们需要给他们这个机会。以前对心智障碍青少年注重的是康复托养，现在，我们对这些孩子进行职前教育引导、职业技能培训等，最终引向就业。为更多的“星”青年提供学习和就业的机会。”

据了解，“星职教”项目针对心智障碍青少年进行职前教育培训，完善“过渡教育体系”，办好特殊教育，助力心智障碍青少年自信、快乐成长，在文化知识、生活技能、工作技能、职业素养等方面的全面发展。广东省岭教育慈善基金会秘书长王胜强介绍：“通过培训，我们都能够在孩子们身上看到出非常大的变化，包括他们日常的对一些事物的认知，包括课程的积极参与等。我们通过国学、心理学的课程，以及在语言、礼仪、音乐、艺术运动、老年关爱、家庭护理、食农教育、商业见习等等课程及训练，构建一个全疗愈的特殊职业教育体系。”

据“星职教”培训班的刘老师介绍，与正常学生高中甚至初中就能在校寄宿独立不同，在培训班之前，这些孩子们因为心智问题，还没有离开家里独立生活过的。来到培训班后，孩子们生活、学习都是以高校模式进行，在学校寄宿、团队生活、一个班级共同学习，为将来融入社会、独立参与社会活动奠定基础。为能让孩子适应，学校老师及家长都付出很多爱心和努力。孩子们也很快就能适应这种形式，家长也很放心。谈到自己的学生，刘老师如数家珍，某某同学记忆力很好、过目不忘，某某同学活泼又豪爽，某某同学细心细致、记账一丝不苟等等，还向记者展示学生们认真记的学习日记、个人账目等，流露着满满的成就和开心。

目前，“星职教”项目刚刚起步，需要社会更多人的关注、理解与支持。教育永无止步，看着这群特殊孩子们求知若渴的眼神，发起方广州市孤独症儿童服务者协会与广东省岭南教育慈善基金会将呼吁并联合政府相关部门和社会爱心企业、爱心人士，继续不断努力，在党建引领下，探索更多校社合作的可能，为特殊教育添砖加瓦，切实支持孩子们将来能走上社会的职业道路。

为支持“星职教”项目可持续发展，主办方也以“圆星孩的大学梦”通过广州市慈善会上线【广益联募】，也呼吁广大爱心人士给予热忱支持。

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