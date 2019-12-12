没了考纲 中考怎么办？

日前，教育部宣布取消初中学业水平考试大纲。对于广州的考生而言，意味着中考考纲取消。

日前，教育部宣布取消初中学业水平考试大纲。对于广州的考生而言，意味着中考考纲取消。连日来，这一消息引发了学生、家长、老师们的巨大关注。为此，广州日报邀请了广州大学附属中学语文一级教师王琪、数学高级教师罗剑文以及广州广雅实验学校英语学科组长欧阳智芳，针对学生和家长关注的焦点问题，进行答疑解惑。

中考考纲取消，需要学习的会更多吗？

王琪：使用考纲其实是在初三的复习阶段。而在初中的整个授课过程中，老师都是按照课程标准进行的，包括各种教研、教师技能大赛，都是按照课程标准考量的。学生在三年的循序渐进的熏陶下，各种素养是慢慢培养的，所以考纲没有大家想象中那么重要。对于初三学生来说，现在离中考还有半年，还有很充分的查缺补漏的时间。

罗剑文：没有了考试大纲，老师的教学会更灵活，如此，学生的思维也会得到更好的锻炼、能力得到更有效的提升，教学中对知识板块的循序渐进教学，增大学生对数学的兴趣，这些都是好事。当然，在初期改革阶段，部分学生可能会感到有挑战性，但不需要担心。

欧阳智芳：我认为取消中考考纲后，学生死记硬背的现象可能会减少，更专注于能力方面的提升，而不是考试归考试，学业归学业，考试命题和学业标准越是一致，考试选拔的科学性就会越高，这样纯粹的应试负担反而是减轻了。学生真正的能力提升后，怎么考都没问题了。不用去猜题、背题，学习过程和复习过程反而会变得轻松。

焦点二：

未来中考的命题方向，会不会发生一些变化？

王琪：中考命题整体趋势应该会减少死记硬背的内容，提高解决问题能力，让考生在实际情景中展现思维能力。去年中考进行了微小的调整，课内的文言文注释和诗歌鉴赏注释已经没有再考了，加上了名著阅读的考察，考的也不是文学常识，例如作者是谁之类的问题，而是考你是不是真的读了这本书，会考情节，里面人物的绰号、形象、对于主旨的理解等等，还加上了课外的文言文，也就是说课内的知识向课外迁移。因此，中考总体的方向是考察综合实力。另一个值得关注的是评价探究题，这类题型答案比较开放，你可以答是，也可以答不是，但必须得自圆其说，体现思辨能力，这也是命题的一个方向。

罗剑文：命题趋势我认为会越来越灵活。例如考查学生建模能力的题，可能还考查要求学生阅读理解的能力，题目可能会设置一个情景，字数会比较多，不再是单纯的几个数学符号就出一道题了，学生更需要提升综合能力，理解这个情景，才能建模、做题。另外，对数学运算能力的要求可能会提高。因为运算能力是数学的核心素养，不排除运算的难度会适当加大。

欧阳智芳：英语中考的题型一直都在微调。过去会把一些语法考察放到单选题里，现在很强调学生的阅读能力，会把语法题放在语篇中考察，这样更能检测出孩子知识综合运用的能力。对听和说的能力也会更加强调。无论怎么变，都会以篇章为主，看重的是学生对语篇的分析和理解的能力，不排除语篇的难度会加大的可能。

焦点三：

需要上辅导班“进补”吗？

王琪：取消了考纲后，学生应该更注重学校的教学，一定要好好听老师讲课，把知识点吃透。大部分的辅导班，最大的优势是以短平快的方式提升成绩。考纲有什么，就分专题、分板块教什么，但对学生核心素养的重视不够。所以，如果家长在送孩子上辅导班之前，一定要考量孩子的精力能否跟得上。如果孩子上辅导班太疲劳，影响了校内听课效果，那真是得不偿失。

罗剑文：补习班有其存在的合理性，有些家长工作太忙，无暇照管孩子学习，辅导班能把一批学生的心收在学习上。一些补习班老师总结的模型，反过来也对我们有启发。但大部分辅导班存在的问题是速度太快了，超前于校内课堂教学。例如我在讲圆形时，辅导班的孩子已经把相似图形学完了。但当我讲到相似图形时，发现这些提前学的孩子其实对知识是稀里糊涂的。这就说明他们对知识的理解还不够深入。还有像反比例函数，它不仅仅是一个式子，还可以深挖，跟物理的杠杆原理，跟生活中的种种现象联系起来。启发式教学、探究式学习都是不能赶进度的。因此，学生不能太依赖辅导班，而不重视课内学习。如果哪个环节需要重点突破、巩固，可以上辅导班。中考重点考察的是能力。

欧阳智芳：过去辅导班是偏应试的，他们在总结套路方面确实比较厉害。取消考纲之后，我认为辅导班的方向肯定也会调整的，未来也会依据《课程标准》来设计更多的课程。这就看家长和学生自己的选择了，精力能否兼顾。其实，学校老师跟学生讲课也好，讲题也好，都是以学习策略为主，也就是教会学生做题的策略方法，而不是仅仅知道这道题是选A还是选B,而是要剖析答案背后的语言逻辑、语言规律以及做题的方法、策略是什么。刚才已经强调过了，语篇是学习和考试的重点，考察的是语篇分析的能力，要求学生有篇章意识，为什么选这个答案，是可以从语篇分析中找到依据的，每道题的思考方法和做题策略也不一样，如果是按照套路的方式教，很难达到这样的效果。

焦点四：

中考作文要如何训练才能得高分？

王琪：作文占的分值非常高，对于中考确实是至关重要的，但又是最难短时间得到提高的。作文写不好，关键还是书读得不够多，不够深入。书读得少，表达很生涩、语言不够流畅、思想深度也不够。对于初一的孩子来说，还是要回到学习本身，要跟文本发生关系，要理解文本，也要关注与同学的互相交流与分享，因为口头表达也是对写作能力的训练。写随笔、写周记，长期坚持也能有效提高写作能力，而且写的过程也是思考的过程，会促使你多想、多观察。对于初三的孩子来说，老师也会对考场作文进行着重训练。但我们在进行作文指导的过程中发现，很多孩子作文写得很规矩，审题没问题、详略没问题，表达也还可以，但就是总感觉“若有所失”，因为没有真情实感。即使技巧有了，审题要素齐全，没有对生活对事件的独特感悟，也很难打动阅卷老师。所以初三学生即使进行考场作文技巧的训练，也一定要注意写出真情实感，要在作文中看到“我”以及“我对世界的理解”。

欧阳智芳：英文的中考作文相对语文的作文要求没那么高，只要认真审题，按照要求写出一篇80-100字的小短文就可以了。过关不难，但怎么样才能得高分呢？第一，书写要规范；第二，审好题，不缺内容点；第三，少犯语法错误；第四，谋篇布局段落清晰；第五，句子表达要地道，不要太多中式表达。在训练方面，第一，句子结构训练很重要，加强五种基本句型的训练，每一个句子写正确得高分的机会大很多。第二，要注重上下文的连贯性，表达要有逻辑。老师的作文课一定要认真听，练习一定要认真练， 多读范文，多仿写。每一篇作文的最后一句话一定要总结好。现在的初中英语《课程标准》的能力要求在听说读写的基础上加了“看”的能力，看图片、看视频、看电影，要求学生看得懂。所以不排除未来英语听说考试方向会给考生一段视频进行考察的可能性，因此，可以适当看美剧、英剧，对英语学习和中考也会有帮助。