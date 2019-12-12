高三“调研考”来了，如何备战？

作为高三的首次大考，2020广州调研考试时间确定为12月23日-24日。如何备战，并利用调研考情况评估自身复习情况、调整复习节奏？

作为高三的首次大考，2020广州调研考试时间确定为12月23日-24日。如何备战，并利用调研考情况评估自身复习情况、调整复习节奏？羊城晚报记者采访名校名师，为同学们支招。

调研考的作用和意义

广州大学附属中学语文科组长袁伟军介绍，广州市调研考是一项传统的模拟检测考试，举行20多年了，已经成为了广州教研的一项“拳头”产品。它以参考人数多、试题命制权威、考试检测信度高、考评机制完善、社会关注度高等而享誉社会，“它能有效地检测出学生高三第一轮备考复习的效果。根据这次检测的情况反馈，对师生调整下阶段的教学和学习进度都具有重要的指导和参考价值，因此每所学校都非常重视这次考试”。

广东实验中学资深数学教师吴建华表示，调研考的主要功能是诊断与调节，检测水平、发现短板、查明原因（知识、能力、策略、身心、环境）、找到可以解决的问题。学会知彼、学会选择，结合自身情况，自我调整生活安排、复习策略、应试技巧，明确后阶段复习目标，优化下阶段复习复习策略。

语文

每天15分钟阅读文史哲文章

对于语文，广大附中语文科组长袁伟军建议，首先同学们要调整好自己的心态，保持一颗平常心，不要刻意进行心理强化和暗示。

其次，认真研究近三年的高考语文试题，特别是2019年的语文试题，从选材、题型、难度、新颖性等方面研究，做到复习备考有的放矢。

2019高考语文命题立足高考评价体系，坚持“立德树人”为导向，结合语文学科的特点，通过科学设计试题，侧重考查的内容有：厚植家国情怀，培育追梦赤子：如全国Ⅱ卷作文试题“青春接棒，强国有我”；倡导品德修养，铸就时代先锋：如全国Ⅰ卷名篇名句默写题要求默写范仲淹《渔家傲（塞下秋来风景异）》中“浊酒一杯家万里，燕然未勒归无计”，表达的是为国戍边、牺牲自我的奉献精神；讲述奋斗故事，激励青年接棒：如全国卷文言文阅读三篇文章展现了贾谊、商鞅、吴起三位古代改革家的事迹，他们锐意进取、敢于改革的精神对中国古代特定历史时期产生过较大影响。

最后，既要重视知识的积累，也要重视语文素养的提升训练。要提高在具体语境中灵活运用语文知识的能力，这是高考语文备考复习的两大重点，不可偏废。

现阶段考生的复习重点和复习方法是什么？他指出，目前同学们的主要任务是按照老师的要求和复习进度，一个一个知识点全面复习理解，不留知识死角，同时针对自己的薄弱知识点辅以相关的练习巩固，进行有针对性的小专题训练。每天抽15分钟左右的时间阅读文史哲方面的文章，既能提高阅读速度和能力，也能丰富思想积淀，为明年的广州市“一模”和高考打下扎实的基础。

数学

文科数学：构建完备的知识网络

对于文科数学的备考，广东实验中学资深数学教师吴建华建议：

注重梳理知识，构建完备的知识网络，以模块为基础注重数学概念、公式、定理的理解，系统回顾每个知识点对应的基本题型，准确把握基本问题的知识点、入手点、 关键点、 警戒点。

翻阅错题集，筛选10套老师评改过的高质量的试卷，按知识与题型分类，批量纠错，理解自己常考常错题型的解法、把握其易错点，查漏补缺的同时快速形成题感。

重温经典，注重数学思想方法的提炼，将笔记本上思想性、方法性较强的问题重做，加深理解的同时提升熟练程度。

调研考分数的好坏不必太在意，但也要重视，因为它反映了复习的状况。调研考后应先认真反思考试中出现的问题与上一阶段复习的过程，调整好自己后阶段的复习计划，然后主动寻求老师的帮助和指导，正确认识自己出现的问题及深层次的原因，结合自己的反思与老师的指导，加强自主规划，合理定位，力求实效。做到对薄弱知识点短期有重点突破，长期有整体规划，分阶段完成好自己力所能及的学习任务，力求每天学习内容安排有主见，学习过程有效率、有效益。通过调研考的失分分析，找出知识漏洞，有的放矢，从源头抓起，夯实基础，明确下阶段复习的知识目标、能力目标，优化复习策略。

理科数学：把握考卷整体风格

对于理科数学，广大附中数学老师项华乔介绍，从2016年开始广东考生高考使用全国Ⅰ卷，相对于广东省自命题时的数学卷，全国数学Ⅰ卷难度大大增加，命题的风格相去甚远，去年有很多考生惊呼不适应。因此在今年数学复习备考中，务必精心准备，周密设计。

他建议同学们，首先把握全国高考数学新课标Ⅰ卷的整体风格。全国高考数学卷以《课程标准》《考试大纲》为依据，整体保持平稳。新课标卷考查学生的数学理性思维能力、对数学本质的理解能力及数学素养和潜能的区分度。试卷注重覆盖，突出考查能力，试卷稳中有变，立意创新。试卷所涉及的基本知识和基本技能都在考试大纲范围内，重点知识重点考查，几乎覆盖了高中所学知识的全部重要内容。

选择题题号由前到后难度递增，一般11、12题为难题；填空题一般16题为难题。其中选择、填空题考查高中数学主干知识，注重对基础知识、基本方法与技能的考查，如集合、复数、简易逻辑、概率、解析几何、向量、二项式定理、三角函数或解三角形、数列等知识点。

其次，制订有效的复习方法。重点抓住高考考查的“双基”进行针对性的复习、针对性的训练，特别是加强循环滚动式训练，切实巩固已复习过的成果，在此基础上，提升能力，达到高考对知识和能力的要求。

三是掌握必须的得分技巧。先做小题中的容易题和熟题，遇到棘手的问题，马上放手，别让宝贵的时间匆匆流逝。大题中的选做题较为简单，优先解答，接着是前三道大题，然后是最后两道压轴题的第一问，再接着是小题中的难题，最后才是冲刺压轴题。

英语

三个关键词

对于英语的复习，广州市中学英语课堂教学十佳教师、广州市执信中学优秀班主任黄泽锋给出了三个关键词。

一是“坚持”，每天记忆考纲3500词汇和课标词汇；每天至少三个语篇的训练，加强语言输入。

二是“回顾”，回顾笔记、错题，对错题进行梳理、对写作常用句式、好词好句加强记忆；回顾套卷，总结各题型答题技巧（如阅读需要基于原文，切忌凭空臆想、完形关注首句的窗口作用，捕捉核心主线和逻辑走向、七选五把握文章框架、语法填空留意语法形式和语言意义的双重制约，加强句子结构分析、短文改错重视语篇主谓/指代/时态/平行结构/意义逻辑一致、书面表达加强审题与卷面，加强读者意识，确保所写文章切题、完整、准确、连贯）。

三是“训练”，利用周末下午15:00-17:00进行限时全真模拟，完成近三年调研测试题目，熟悉考题风格，培养良好题感。

调研测试后，第一步要找出差距，细化到每个题型，包括自己与目标同学的差距、自己与班级、年级的差距等；第二步则要思考原因，最后制定具体增分项目，落实增分措施。

现阶段，同学们要重视阅读优质的语篇材料（如高考真题、英文报刊等），保证高质量的语言输入。调研考之后至一模前，利用寒假，找出个人在英语学习上的核心问题，直击痛点，加强训练，同时落实好3500考纲词汇和新课标词汇，厚积薄发。一模至二模，可以通过高质量的语篇材料积累考纲词的用法，加强限时训练。二模之后，可以再次回归基础，扫除知识盲点与易错点。高考前两至三周，可以重做一下近五年高考真题，感受新高考题型背后的命题理念。