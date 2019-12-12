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关注！明年留学将有新变化

2019-12-12 08:24 来源：北京日报
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　　准留学生们要注意了！明年留学将出现这些新变化。

　　ACT实行三项改革

　　明年9月起，ACT（美国大学入学考试）将实行三项改革政策：允许单科重考、拼分、机考。

　　ACT进行分数改革，实施拼分政策，考生需要自行决定是否使用拼分成绩，如果选择使用，所有相关考试的完整成绩都将出现在报告中。

　　单项可以重考。ACT考试60年历史上首次允许已经参加考试的学生重新参加ACT部分考试（英语、数学、阅读、科学、写作），而不必重新参加整个ACT考试。

　　此外，重新开放机考：明年9月开始，美国本土ACT考场开始实施机考，但是，纸考也会保留，考生可以选择机考或者纸考。

　　雅思考试费用上涨

　　来自官网的信息显示，明年第一季度雅思考试（IELTS）、用于英国签证及移民的雅思考试（IELTS for UKVI）日期已经正式发布，最大的变化就是费用有所上涨。

　　调整后的考试费用为：雅思考试费（含税金额）2170元人民币，用于英国签证及移民的雅思考试费（含税金额）2220元人民币。

　　AP考试报名提前三个月

　　明年AP考试（美国大学预修课程）报名时间提前三个月。往年AP考试的报名时间是12月至次年的1月，如今提前到前一年的10月，提早了三个月。

　　同时，自2020年起，美国大学预修课程的美国历史、世界历史、欧洲历史、人文地理将暂停在中国大陆地区开放考点。

　　此外，AP官网更改了域名。

　　TOEFL可单项最高分相加

　　明年，针对参加过多次TOEFL考试（检定非英语为母语者的英语能力考试）的考生，ETS（美国教育考试服务中心）将列出每次考试的单项成绩，然后经过对比选出每个单项的最高分，最后将这些单项最高分相加，算出最佳总成绩。

　　今年8月1日起，TOEFL考试总时长已由3个半小时减少到3小时，总题量减少，总分不变，分数计算方式不变。阅读部分每篇文章的题目数量由12至14题改为10个问题，做题时长由60至80分钟改为54至72分钟。听力部分由4至6个讲座改为3至4个讲座，做题时长由60至90分钟改为41至57分钟。口语部分由6道试题变为4道试题，其中1道独立口语，3道综合口语。做题时长由过去的20分钟变为17分钟。

　　TOEFL考试两次考试最短间隔已缩短至3天。今年10月26日及之后参加TOEFL考试的考生可在考试日后大约6天在线查看分数。官方成绩单最快考试日后9天寄出。（高铭）

编辑： 罗予岐

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