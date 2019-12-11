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关注：小初衔接难题怎破？

2019-12-11 08:32 来源：广州日报 刘晓星
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　　小学一直都是100、99、98分的成绩，到了初一期中考试，却遭遇了“滑铁卢”。

　　为什么会出现这样的情况？小初衔接如何做到位？成绩不佳，如何痛定思痛，争取进步呢？针对这些困扰众多初一学生和家长的问题，我们请来了省实荔湾学校副校长付爱民为大家答疑解惑。

　　阅读量不够易遇“滑铁卢”

　　Q:初一第一次期中考成绩下滑严重，这是个别现象还是普遍现象？

　　A: 初一第一次考试相比小学来说，分数大打折扣，这其实是正常的现象。小学阶段，优秀生每一科的成绩都能接近满分甚至达到满分。进入中学以后， 120分的卷子，能上100分都不容易了，能达到110分堪称优秀，大部分学生的成绩都在90分左右，甚至有部分学生会不及格。之所以出现这样的现象，首先是因为相比小学，初中考的科目多了，初一语数英，还有历史和政治，学生有一个适应的阶段；另外，不少学生存在偏科现象，尤其一些小学阶段数学表现特别突出的学生，不太注重文科类科目的学习，上了初中，在语文、英语、历史、政治考试成绩就不理想了。小学阶段的考试，主要还是靠记忆，背熟知识点，多练习做题，问题就不大了。但到了初中，很多科目考试的阅读量明显增加，题量也比小学大，有的学生就会题目做不完。

　　先重做卷子再找老师面聊

　　Q:面对不理想的成绩，要如何痛定思痛补救？

　　A: 建议孩子哪科考得不理想，就找哪科的老师单聊。单聊之前，一定要做足功课。首先，要把卷子重新做一遍。边做边总结，哪些丢分是粗心大意造成的。这部分的失分，很多都是没有按照老师的要求、没有养成良好的做题习惯造成的。剩下的丢分，是真正没有弄懂知识点。这部分，可以先尝试自学。这个过程可以提高学生的学习能力。对于真正不懂的知识点，先课上听老师评讲，依然无法解决的，再找老师单聊。这样才能有的放矢，把丢掉的分数一点一点地找回来。

　　Q:有同学说，上了初中真的完全跟不上，太吃力了，怎么办呢？

　　A:如果发现自己真的跟不上节奏，课都没办法听懂，可以试试找一个家教，每周花2-3小时，仔细地理顺当周的知识点，同时复习过去没有解决的问题。通过一定时间的“加码”慢慢跟上进度。当孩子确实无法自行解决学习上的问题时，适当借助外力很有必要。孩子慢慢进步了，才有信心去学。

　　数学学习注重“说题”和思维培养

　　Q：对于小学生来说，如何为小初衔接做好准备呢？

　　A: 阅读量真的非常重要。初一的语文、英语、历史、政治学习，都需要比较强的阅读理解能力。理解能力不行，就很难思考，更别说拓展了。因此家长一定要鼓励孩子多读书。当然不是说孩子读书多了，小学就一定能拿98、99、100分的成绩，但磨刀不误砍柴工，这是一个厚积薄发的过程，大量阅读对初中学习和将来的学习一定有好处。

　　数学学习不建议重复刷题，平时要注重思维培养。说题就是一种很好培养思维的方式。具体一点说，就是面对一道题，孩子说解题思路。第一步解决什么，第二步解决什么，把解题步骤说清楚，才算真正懂了。说题在数学学习上非常重要，却往往容易被忽视。

　　关于心理

　　Q:小初衔接，孩子需要做什么心理建设么？

　　A:很重要的一点，无论孩子在什么学校、什么班级，都要引导孩子喜欢学校、班级、同学、老师，尽量不要在孩子面前对此有抱怨。孩子从小学到初中，会经历人生第一个叛逆期。他们对人对事的判断和喜好，会直接影响他们的情绪，而情绪又会直接影响学习。如果孩子成绩不理想，不要引导他从外界找原因，例如老师不好、同学不好等。要让他看到身边的榜样，激发他要求进步的内在动力。

　　在家里，要给孩子营造一个轻松快乐的环境，不要总是聊学习，可以探讨一些学习以外的事情。建议多看新闻，一起探讨。对于新闻里的一些不懂的内容，鼓励孩子自己查资料，无形中培养孩子研究问题的能力。从小学开始，孩子就要学会关注社会、关注身边事，有研究问题的动力和需求。这样的孩子，到了初中后视野会更开阔，站得更高，写东西也会更有深度，而且在历史、政治的学习上也会更游刃有余。

　　关于习惯

　　Q:哪些良好的学习习惯对初一孩子特别重要？

　　A:初一孩子学习成绩不佳与多种因素有关，其中起主导作用的是孩子的学习习惯不好。事实上，大约有70%到80%的学生在学习习惯方面存在问题，具有一定的普遍性和代表性。然而，遗憾的是，问题的严重性并没有引起学生的高度重视。在初中阶段，要特别注意培养主动学习、积极进取、善于动脑动手动口的习惯。要养成良好的学习习惯，可以从以下几个方面抓起：一是预习，预习是学习中最重要的一种学习习惯，几乎每一个优秀的学生都有良好的预习习惯。预习不是简单提前看一看书而已，预习能让自己在听课的时候有目的性。预习会让学生获得一种心理上的优势，这种优势会转化成为信心，从而超越其他学生。二是要培养良好的上课习惯。精神饱满进课堂，有着一种强烈渴求知识的愿望，这是上好一堂课的保证和动力。上课要“听、记、练”。把预习中存在的问题放在课堂上着重听，必要时还需做好笔记，并通过一些习题加强巩固。上课积极回答问题也是吸收知识的有效途径。同时，要注意课后的及时思考。利用课间休息时间，在心中快速把课上刚讲过的一些关键的思路整理一遍，保证思维的连贯性。

编辑： 罗予岐

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