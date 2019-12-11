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2020年考研初试注意事项来啦！

2019-12-11 08:32 来源：南方网
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　　2020年全国硕士研究生招生考试将于2019年12月21日-22日举行。小编对初试需要注意的事项做了整理，相关详情，快随小编来看看↓↓

　　准考证篇

　　打印时间：2019年12月14日-12月23日。

　　打印网址：研招网（https://yz.chsi.com.cn/）

　　注意事项：

　　1.准考证不需要彩打。

　　2.准考证正、反两面均不得涂改或书写。这意味着考试期间准考证不可以当草稿纸使用。

　　3.准考证在初试、查成绩、复试的时候都会用到，部分学校入学的时候也有要求。所以，保存好准考证的电子版很重要，多打印几张也无妨，以备不时之需。

　　4.考生应在规定时间内登录“研招网”自行下载并使用A4幅面白纸打印《准考证》。

　　考试时间篇

　　2020年全国硕士研究生招生考试初试时间为2019年12月21日至12月22日（每天上午8:30-11:30，下午14:00-17:00）。超过3小时的考试科目在12月23日进行（起始时间8:30，截止时间由招生单位确定，不超过14:30）。

　　考试时间以北京时间为准。不在规定日期举行的硕士研究生招生考试，国家一律不予承认。

　　每科开考15分钟后不得入场；交卷出场时间不得早于当科考试结束前30分钟。

　　考试科目篇

　　初试方式均为笔试。

　　12月21日上午 思想政治理论、管理类联考综合能力

　　12月21日下午 外国语

　　12月22日上午 业务课一

　　12月22日下午 业务课二

　　12月23日 考试时间超过3小时的考试科目

　　每科考试时间一般为3小时；建筑设计等特殊科目考试时间最长不超过6小时。

　　详细考试时间、考试科目及有关要求等请见《准考证》及考点和招生单位公告。

　　其他篇

　　1.住宿：需要订房的至少提前半个月订房。

　　2.踩点：一定要提前踩点，熟悉考场的位置和路线，熟悉厕所等相关地点的位置。

　　3.交通：估算一下住宿点距考场的距离，选择合适的交通方式，考虑进堵车的因素，不要迟到。

　　4.饮食：清淡；最好跟考前保持一致；不要过分补充营养剂，容易出问题。

　　5.注意保暖。

　　最后，祝各位考生保持好状态，考研顺利！

　　（研招网、广东省教育考试院）

编辑： 罗予岐

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