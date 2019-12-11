东莞为初中生定制“综合素质”评价档案，正探索评价信息化

东莞作为广东省确定的八个中考试点改革城市之一，2018年秋季入学的初一新生成为改革后的第一批考生，即目前在读的初二学生。东莞中考综合素质评价怎么开展？

东莞作为广东省确定的八个中考试点改革城市之一，2018年秋季入学的初一新生成为改革后的第一批考生，即目前在读的初二学生。东莞中考综合素质评价怎么开展？南方+记者获悉，事实上，早在多年前东莞即开展综合素质评价，目前学生入校即定制综合素质评价表，对于新的评价方式，市教育局表示，将探索评价信息信息化，借助省级平台管理。

2021年中考实行新的中考录取政策

早在2018年7月，东莞印发《东莞市教育局关于进一步推进高中阶段学校考试招生制度改革实施意见》（以下简称“意见”），明确：

一是建立健全初中学业水平考试制度，实行“全科开考”，考试科目涵盖国家《义务教育课程设置实验方案》（7-9年级）规定的全部科目；

二是健全初中学生综合素质评价制度，开发统一的综合素质评价信息管理平台，从2018年秋季入学新生开始，其综合素质评价结果将作为毕业升学的重要依据；

三是改革招生录取模式，从2021年中考开始，实行基于初中学业水平考试成绩、参考等级科目结果、结合综合素质评价等级的综合录取办法；

四是加强考试招生管理，进一步完善和规范自主招生，完善名额分配办法，严格控制加分项目及分值。

作为中考升学的重要参考，在东莞学生综合素质评级如何展开？目前开展情况如何？南方+记者向多所学校打听，学生综合素质评价东莞早在七八年前已经开始，并配套有学生综合素质评价表，入校即为学生建档。

东莞一公办学校校长向记者透露，为了进一步落实评价对升学的指引，学校成立有班级和校级两级考核小组，“班级考核小组由班主任、任课老师和学生代表组成；校级考核小组由学校领导、班主任、年级组长、学科代表组成。”校长说，考核由两级考核小组完成，对学生成绩、表现、获奖情况等进行登记，其中成绩以“ABCD”字母呈现等级。纸质考核评价如何做中考升学参考，该校长表示“还需要进一步探索”。

对此，东莞市教育局表示，自《意见》出台后，东莞市积极探索学生综合评价体系，并着手相关信息平台开发事宜，后根据省教育厅指引，其将统一打造综合素质评价信息管理平台，因而东莞将参照省的指引，借助省级平台管理，开展学生综合素质评价。

东莞综合实践怎么开展，不妨来听听校长、家长的声音——

校长：要考虑制度合理性，更呼吁家长有好心态

“目前，高考综合素质评价体系已经实现信息化，学生获奖、评价、社会实践活动等可以录入系统，并可提交相关佐证材料、上传照片，一学年完成后生成电子档，不能再修改。”一位从教多年的校长向南方+记者表示，“评价档案只有信息化后才能成为共享材料，真正实现跟着学生升学走。”

对于深圳因综合素质评价方案引发的“哄抢做义工”，该校长鼓励“家长要有让孩子真正成长的心态”参与实践活动，同时要从源头分析，制度设计合不合理，是不是造成了漏洞。

家长：当综合实践变成“必修”， 建议由学校统一搭台

家长陈女士的小孩就读于东莞某初级中学，她透露每一年寒暑假学校均会给学生发社会实践表，鼓励孩子参与社会实践，对于这样的形式她很赞同，但同时她也表示不希望实践活动成为强制的要求，尤其与学生的升学挂钩。

她直言，如果综合实践成为每一位学生必修要求，建议可以由学校组织统一的活动，让学一个学生都有均等参与的机会，避免社会实践活动的变味。

【来源】南方号“教育莞家”