佛山2007年已启动初中生综评，新方案近期将推出

目前佛山还在沿用以往的评价指标标准，近期将公布最新方案，届时一定会提前向社会征求意见，做好政策宣传和衔接工作。

初中生综合素质表现评价方案将会怎么改？记者向佛山市教育局基础教育科相关负责人了解到，早在2007年，佛山就出台了《关于印发佛山市初中生综合表现评定实施方案（试行）》（下称《方案》），打破“唯分数论”，构建学生多元评价体系。目前佛山还在沿用以往的评价指标标准，近期将公布最新方案，届时一定会提前向社会征求意见，做好政策宣传和衔接工作。

关注学生评价科学性

在全省地市中率先出台综合评定方案

早在2007年，佛山就出台了《关于印发佛山市初中生综合表现评定实施方案（试行）》（下称《方案》），以教育部《关于积极推进中小学评价与考试制度改革的通知》中的基础性发展目标为基本依据，结合佛山市初中生综合表现发展实际，共设置公民道德素养、学习态度与能力、实践与创新、运动与健康、审美与表现五个评价模块的内容。

《方案》指出，评定工作分为学期评定和毕业总评两部分，综合表现评定总等级分为A（优秀）、B（良好）、C（合格）、D（不合格）四个等级。评定结果主要应用于毕业评定和中考招生录取的重要依据之一。

其中，学生的初中阶段综合表现评定须达到C等级以上的学生才允许毕业。此外，作为高中阶段学校招生录取的重要依据之一，在学生学业考试成绩相同的情况下，初中阶段综合表现评定等级高者优先录取。

“之所以在全省地市中率先出台该方案，主要是佛山在推进实施素质教育的过程中，很早就关注到学生评价的科学性，希望以实现学生的自我认识、自我教育、自主发展为目的，从德智体美等方面综合评价学生的发展，逐步构建科学、全面的学生评价体系，让学生的评价更加多元，而不是纯粹以分数作为定论。”佛山市教育局基础教育科相关负责人介绍，在2012年，佛山又结合中考考评实际对《方案》做了一次细微调整，增加了“理化生实验考试”这一实验操作考核模块。

近年来，佛山教育一直强调发展学生的综合素质，学校招生时也强调需要“综合素质”较高的学生。但综合素质没有量化标准，综合素质高低难以体现。

2015年初，佛山市教育局又公布并详解了《推进中小学教育质量综合评价改革实施方案》，分学业评价、综合素质评价和学生成长环境评价3个板块为中小学生学生全面发展拟定了评价指标，包括学业发展水平、品德发展水平、身心发展水平、可持续发展水平和学生成长环境5个评价内容，并细分了学业负担、审美修养、潜能发展、社会与家庭环境等19个评价指标，扭转以单一的学习成绩评价学生的局面，提升学生综合素质。“初中生综合表性评定”模块成为了其中的一项子模块。

与省里模块大同小异

近期将公布具体实施的最新方案

2018年，省教育厅发布《关于实施初中学生综合素质评价的指导意见（试行）》，提出从2017年初中一年级新生开始，各初中学校要建立完善的学生个人综合素质评价档案，根据思想品德、学业水平、身心健康、艺术素养和社会实践五大具体细化的综合素质评价指标体系进行计分，作为学生毕业升学的依据或参考，从4月29日正式开始实施。

“佛山综合表现评定实施方案的几个模块跟省里出台的方向差不多，关注点大同小异，佛山实施方案开展以来情况落实良好。在‘实践与创新’方面主要是从创新意识、创造能力、实践能力、信息技术运用几大块进行总体考核，没有具体提出研学、义工服务等内容。在评定过程中具有信息学等特长的学生需要由家长协助提供相关资料给班主任，所有评定由班主任负责录入市里自建的综合评定系统。”佛山市教育局基础教育科相关负责人表示。

“佛山不同学校开展了很多特色课程，研学作为一项社会实践也主要是以孩子自愿参加为主，‘一校一特色’、通过第二课堂加强对学生兴趣培养等做法我很赞成。”佛山初二年级学生家长张女士认为，教育改革不应将所有内容都设定评价标准，让本身很有意义的活动变成任务，这样孩子就不会乐在其中。教育关系到千家万户，教育系统要强化双向沟通，在制定方案计划过程中做好详细的论证、征求意见和解读。

“目前，佛山还在沿用以往的评价指标体系。在贯彻研究省里的方案后，将在近期公布佛山具体实施的最新方案，也会使用到省里最新的统一综合评定平台。基于佛山一直以来开展综合评定的良好基础，届时我们一定会提前向社会征求意见，做好政策宣传和衔接工作，请家长们放心。”该负责人说。

【来源】南方号“佛山大课堂”