南方网 要闻 学习进行时 广东 中国 国际 经济 社会 直播 更多
快报 融媒 网评 理论 专题 公告 英文 法治 大湾区 双创 汽车 财经 房产 IT 旅游 教育 科技 体育 健康 视觉 文化 乡村
EN
南方网> 教育>教育头条

黄埔书院非常道读书会开讲，银河证券首席经济学家刘锋谈财富管理

2019-12-10 13:17 来源：南方网
字号减小 字号增大

　　12月7日，银河证券首席经济学家刘锋先生应邀做客黄埔书院非常道读书会，对2020年经济形势进行展望，并对财富管理提出了自己的见解。

读书会现场

　　刘锋认为，放眼全球来看，当下直到明年全球经济将是同步放缓，低增长、低通胀会的一种新常态。

　　“通俗地说，财富自由是什么都不干，你的资产可以产生一部分被动型收入，比如说你有两套房产，每年产生的租金收入可以满足你一年的开销，这时候你就是财富自由，你把自己解放出来了，去做自己想做的事情。”谈及财富自由，刘锋阐述了自己的观点，在他看来最好的状态是，不用勉强自己做一些工作同时有收入进来，但这种情况很少。“生活中，不需要为维持生活水平努力赚钱；不为生计所破，可以做自己喜欢的事，”他表示这应该是投资理财的目标。

银河证券首席经济学家刘锋

　　刘锋谈到，财富自由之前都会有财富累积的过程，财富积累分为种子资金、中年增长、退休前整合、退休几个阶段，这些阶段都存在钱不够，只进不出的问题。他提出，财富积累，尤其是大跨期，要考虑风险、安全，重点要考虑收益，这是资产配置的问题。在人生变化的每个转折阶段，财富积累的内容和形式都不一样。

　　“财富累积还伴随着幸福感，什么叫幸福呢？”刘锋现场展示了一个公式：幸福=财富/欲望，他告诉大家，“你会发现有时候幸福感不来源于财富，或者说不完全来源于财富，但它一定跟财富成正比。你的幸福感最后是由分母决定的，分子这个东西，你要创造财富，你得使劲干活、工作、投资、劳神劳力劳心。但分母不一样，欲望是躺在床上想就可以了，而且它可以海阔天空。”

　　活动现场，刘锋还提到了股市的一类产品ETF。他表示，对于普通投资者来说，这将是较为简洁，听得懂，又容易操作产品类型。

 

编辑： 罗予岐

相关新闻

返回南方网首页 教育头条

广东新闻

 更多

南方融媒体专区

 更多
南方日报电子报
南方杂志电子报

2019年 第23期
南方+客户端
微信
 QQ空间 微博 0
回到首页 回到顶部

网站简介- 广告服务- 联系我们- 法律声明- 友情链接

本网站由南方新闻网版权所有，未经授权禁止复制或建立镜像　广东南方网络信息科技有限公司负责制作维护

违法和不良信息举报电话：020-87373397 18122015029 18122015068

ICP备案号：粤B-20050235