黄埔书院非常道读书会开讲，银河证券首席经济学家刘锋谈财富管理

12月7日，银河证券首席经济学家刘锋先生应邀做客黄埔书院非常道读书会，对2020年经济形势进行展望，并对财富管理提出了自己的见解。

12月7日，银河证券首席经济学家刘锋先生应邀做客黄埔书院非常道读书会，对2020年经济形势进行展望，并对财富管理提出了自己的见解。

读书会现场

刘锋认为，放眼全球来看，当下直到明年全球经济将是同步放缓，低增长、低通胀会的一种新常态。

“通俗地说，财富自由是什么都不干，你的资产可以产生一部分被动型收入，比如说你有两套房产，每年产生的租金收入可以满足你一年的开销，这时候你就是财富自由，你把自己解放出来了，去做自己想做的事情。”谈及财富自由，刘锋阐述了自己的观点，在他看来最好的状态是，不用勉强自己做一些工作同时有收入进来，但这种情况很少。“生活中，不需要为维持生活水平努力赚钱；不为生计所破，可以做自己喜欢的事，”他表示这应该是投资理财的目标。

银河证券首席经济学家刘锋

刘锋谈到，财富自由之前都会有财富累积的过程，财富积累分为种子资金、中年增长、退休前整合、退休几个阶段，这些阶段都存在钱不够，只进不出的问题。他提出，财富积累，尤其是大跨期，要考虑风险、安全，重点要考虑收益，这是资产配置的问题。在人生变化的每个转折阶段，财富积累的内容和形式都不一样。

“财富累积还伴随着幸福感，什么叫幸福呢？”刘锋现场展示了一个公式：幸福=财富/欲望，他告诉大家，“你会发现有时候幸福感不来源于财富，或者说不完全来源于财富，但它一定跟财富成正比。你的幸福感最后是由分母决定的，分子这个东西，你要创造财富，你得使劲干活、工作、投资、劳神劳力劳心。但分母不一样，欲望是躺在床上想就可以了，而且它可以海阔天空。”

活动现场，刘锋还提到了股市的一类产品ETF。他表示，对于普通投资者来说，这将是较为简洁，听得懂，又容易操作产品类型。