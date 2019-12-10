广东智能教育实践共同体：科大讯飞这样打造智慧教育样板校

短短三年，顺德一中成绩屡创新高，是什么“独门秘籍”，让学校步入发展快车道？

南方网讯（记者/崔征）2016年，学校重本上线率达84%,5位同学考上清华北大；2019年重本上线率超过90%……

短短三年，顺德一中成绩屡创新高，是什么“独门秘籍”，让学校步入发展快车道？2016年担任顺德一中校长以来，谢大海带领全校师生打造“互联·深度”未来课堂，开发“RDE双主线”教学模式，智慧教育犹如发动机，让顺德一中的师生们在教与学中有了许多新体验。

（顺德一中校长谢大海带领全校师生打造“互联·深度”未来课堂）

11月29日，顺德一中联合华南师范大学共同主办了2019年“互联·深度——新技术、新教学、新高考”全国研讨会，这一次，顺德一中张开怀抱，与来自全国的优秀兄弟学校教育工作者切磋“教育武艺”。

12月1日，“广东智能教育实践共同体”宣告成立，共同体由华南师范大学附属中学和科大讯飞共同倡议并联合广东省其他8所中学共同成立，作为“共同体”的一员，顺德一中对智能教育的实践和探索，其实早已“在路上”。

这所与辛亥革命同龄的百年老校，以“学会做人、学会求知、学会办事、学会健身”作为校训，至今，已获得佛山市卓越高中创建学校、全国教育系统先进集体、全国现代教育技术实验学校、全国教育科研先进单位等荣誉。作为这所百年老校的掌舵人，谢大海是如何带领师生进行智慧教育探索的？作为广东智能教育实践共同体的一员，他的治校理念有何闪光点值得学习？作为粤港澳大湾区中极具改革创新精神的顺德，如何打造校级智慧教育样板？

我们专访了谢大海，以期通过他的探索，为这些问题寻找答案。

（顺德一中物理老师申振在“2019年互联·深度——新技术、新教学、新高考全国研讨会”上正在上一堂物理示范课）

大胆改革，三年后学生高考重点上线率超9成

广东是高考大省之一，要想在竞争激烈的全省中学里脱颖而出，谈何容易。

不过，顺德一中做到了：2019年学校高考重本上线率超过90%，迈进全省顶尖名校行列。

“2019届是经过了从实验到全面运用推广智慧教育的一届，取得这样的成绩，离不开科大讯飞的智力支持”，谢大海说。

三年，不仅是一届学生从刚刚升上高中到顺利毕业高考的长度，也是谢大海开始担任顺德一中校长到现在的长度。

2016年，谢大海开始担任顺德一中校长一职，在谢大海的带领下，顺德一中基于计算机网络融入学校各应用与服务领域的互联协作，借力华南师范大学、科大讯飞等教育机构和科技企业构建“高等院校-科技企业-普通中学”三维联动机制，打造“互联·深度”教学改革全省性教研平台，开发“RDE双主线”教学模式。

同在2016年，科大讯飞智慧课堂被引进学校两个实验班。去年，学校与科大讯飞进一步加强合作，签署大数据示范校战略协议，共同建设基础教育大数据应用示范校。

谢大海认为，学校教育存在的一个重要目的，就是尽一切手段和能力，收集一切有利于学生发展、学校发展的资源，为学生成长服务。“从学生的角度来说，学生使用智慧课堂进行学习，在时空上都得到很好的覆盖。”

“以前放学后可能找不到老师，现在不用担心了，可以用平板直接回答问题”。自从有了科大讯飞“智慧课堂”，高二（15）班的廖洋同学爱上了与老师线上互动。

随着与科大讯飞的深度合作，学校陆续引进智慧课堂、大数据精准教学系统、个性化学习手册、以及新高考智能班牌等智慧教育产品。为学生提供适合不同个体的教育服务，真正实现因材施教。在学校大数据个性化学习服务中心，科大讯飞驻点运营人员介绍，学校高中三个年级的学生，每周都能获得数理化等不同科目“量身定制”的个性化学习手册，有针对性地帮助学生不断攻克弱项知识点。

“物理每周都会有小测，每次考完试后的错题都会汇集到个性化学习手册，然后它会根据自己错的题目，有针对性地推送举一反三的题目”，正在读高二的邱备比着手势说，个性化学习手册从高一用到现在，“已经积累了厚厚一本”，有几百页之多。

（顺德一中高二学生邱备和廖洋接受采访）

如今，讯飞智慧教育系列产品已与顺德一中形成深度互联的关系，在教学、考试、管理等教育关键环节全面使用。

在11月29日的全国研讨会上，顺德区教育局副局长张毅对顺德一中的课堂改革作出评价：“顺德一中作为排头兵，强而有力地带领着顺德教育改革事业往更好更快的方向发展”。

智慧教育征途上的“种子推广法”

12月29日的研讨会上，顺德一中9个学科教师还采用讯飞智慧课堂等产品，与来自全国各地的名校教师进行“同课异构”切磋，课堂充满生机活力。

其实，在推行智慧教育之初，谢大海并非一帆风顺：“无论是老师、学生还是家长，对于这样的变化，一开始都是画上问号。”

陈纪华和李华民是学校第一批使用讯飞“智慧课堂”上课的老师。他们都表示，刚开始使用时，老师普遍反映很不习惯，传统的常规教学惯性很难改变，“特别是教学方式和教学课堂结构的改变”。但与此同时，学生对智慧教育反响热烈、评价很高，“成绩提升也很明显”。

如何解决这个矛盾？

（顺德一中李华民老师给高二13班上课）

谢大海提出通过培养一批“种子教师”，这些“种子教师”对智慧教育有一定素养和兴趣，学校挑选出“种子教师”，将他们派到别的学校进行学习，对他们进行重点辅导，并回到学校上课，在教师队伍中起到推广、带动和示范的作用，这就是“种子推广法”。

在使用过程中，陈纪华切身感受到，智慧教育系统就是一位得力“助手”，极大减轻老师的工作量。“平时需要消耗很多时间做的事情，系统都帮我们解决掉了，让我们从繁重的体力劳动中解放出来”。

但这并不意味着，老师就轻松了。“以往能关注到的学生只有十来个，现在每个学生的问题都能呈现给老师。”陈纪华表示，智慧教育让老师更专注于课堂的核心内容，对备课提出更高的要求，要把时间还给学生，所以课堂就要精简、核心和重点化。

如今，绝大多数老师对于智慧教育产品的使用都欣然接受，用三个字来说就是“离不开”，其中不乏即将退休的老师。“开个玩笑，假如一下子停电，老师这节课就显得很局促”，谢大海笑说。

课堂革命，粤港澳大湾区的“A.I.+教育”样板校

今年，随着中共中央、国务院印发《关于深化教育教学改革全面提高义务教育质量的意见》，“促进信息技术与教育教学融合应用”成为明确要求。

而在顺德一中，智慧教育的探索与应用已有三年之久，取得的成效有目共睹。

“去年9月，教育部部长陈宝生同志提出，要掀起一场‘课堂革命’，深化基础教育人才培养模式改革”.在11月29日举办的全国研讨会上，华南师范大学副校长陈文海说道：“顺德一中无疑是其中的一个典范。”

顺德区教育局副局长张毅说，在顺德一中的引领下，区内有百余间的学校，都进行智慧教育课堂的建设和探索，呈现出了互联与深度齐飞、体验与成果共生的良好态势。

“运用现代信息技术推动教育质量的提高，已经成为大家的共识，在各种研讨和会议当中都表现出积极的姿态。”谢大海对此感到非常欣慰。

正值粤港澳大湾区加速推进之际，谢大海认为，无论在技术本身，还是在学校运用方面，智慧教育的前景都非常可观。

鉴于此，拥有16000名学生的“教育航母”顺德一中教育集团，其各成员校也正在落实推广和运用智慧教育产品。同时，随着“广东智能教育实践共同体”的成立和发展，将有越来越多的中学加入，为粤港澳大湾区培养人才共同奋斗。

“作为大湾区的一份子，随着顺德经济的发展，我们会有更好的条件和实力，利用现代教育信息技术手段，助推区域整体发展”，谢大海说。

与顺德一中同为“广东智能教育实践共同体”的一员，作为共同体唯一的科技企业，科大讯飞在打造粤港澳大湾区智慧教育校级样板上一直孜孜不倦，通过人工智能赋能教育，已由点及面，从智慧教育样板校、到智慧教育样板区和乃至智慧教育样板城市，至今，科大讯飞已全面布局广东的广州、深圳等十座城市，并将智慧教育的神经末梢延至港澳区域，对粤港澳大湾区的智慧教育在教、学、考、评、管全链条覆盖，目前已有1500所学校使用科大讯飞的智慧教育产品。

未来，科大讯飞将携手广东智能教育实践共同体的成员，继续竭力打造“A.I.+教育”在粤港澳大湾区的智慧教育样板，让智慧教育在粤港澳大湾区继续落地生根，开花结果。

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【RDE双主线混合式教学模式】

RDE双主线混合式教学模式是基于“学为中心，教师主导，学生自主”的教学模式，具体指“阅（review）——思（deliberate）——表(express)——评(evaluate)——悟(enlighten)”五个教学环节，精髓在于基于价值引领设定教学目标，基于学情诊断进行教学设计，基于问题驱动设计教学活动，师生交流互动要灵活、高效、深度，课堂教学评价要及时、科学、个性。与其他模式相比，强调在互联网+背景下，利用先进的信息技术手段实现教与学的信息化，智能化，促使传统课堂向数字化、智能化、泛在化（随时随地）方向发展，鼓励师生、生生主动积极思考、对话、表达、体验、体悟，深化理解水平，形成从特定学科角度观察、思考问题的方式及相应的理性精神，通过深度学习发展表达能力、批判性思维、问题解决能力和创新能力。