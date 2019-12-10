尚德机构携手中国联通开启在线教育智慧升级新模式

12月9日，尚德机构与中国联通携手在广州召开5G创新应用合作发布会，双方将就数据存储、云计算平台、网络保障、产品支撑、传播分发等一系列项目展开深入探索，共同开启在线教育智慧升级新模式。

12月9日，尚德机构与中国联通携手在广州召开5G创新应用合作发布会，双方将就数据存储、云计算平台、网络保障、产品支撑、传播分发等一系列项目展开深入探索，共同开启在线教育智慧升级新模式。

尚德机构CGO张胜表示：“尚德机构作早在2014年便全面转型线上教育，在产品研发、团队管理、学员服务等方面，公司都保持着良好的互联网基因。希望通过此次合作让5G技术赋能在线教育，加快高新技术与业务的融合创新，使尚德机构成为在线教育优化模式的探索者和教育产业生态建设的驱动者。”

据介绍，中国联通正朝着“万物互联”的目标，以汇聚产业生态优势资源、领航5G应用快速发展为愿景，积极协同推进“云、网、边、端、业”五位一体的行业发展。发布会上，中国联通相关负责人期望未来双方能够打造出更多元化的线上互动教学场景，为尚德机构提供全方位的通信服务，促进双方的合作更深入，更长久。

此次合作中，尚德机构看中的是5G直播具有超高清、多视角、互动等优势，期望从源头打通在线课程输出技术卡点，利用5G网路传输、VR/AR、高清等新技术，从场景、技术、平台等多维度赋能在线教育，推进智慧化在线课程模式的创新。从目前双方的合作探索中可以预见，5G网络下的智慧教学模式将具有三个优点：一是网络承载统一；二是超高带宽保证了直播中的交互显示终端设备，信号传输及处理终端设备不仅能完美再现4K级别的画面效果，还能承载即将到来的8K交互终端设备；三是速率更快，延时更低。

为了让学员对5G智慧化课堂模式有更真实的感受，当日尚德机构还派出多名金牌讲师，在中国联通5G展览馆内的5G网络环境下，通过尚德机构的线上直播平台，面向学员进行了一对多面授课程展示，与学员进行跨地域实时互动。

尚德机构CGO张胜表示，未来，尚德机构还将借助5G开拓出更加多元化的教学场景。多元化教学场景的应用，打通了线上实践教学的最后一道“墙”。