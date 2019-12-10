科大讯飞丁鹏：　A.I.赋能，三个路径通往“因材施教”

面对这种“千人一面”的教育方式，通过人工智能技术精准为学生的学习能力和学习需求“把脉”，并“对症下药”，效果可期

南方网讯 “老师的数量有限，每一位老师没办法针对班上50个学生逐一了解，在这个教育过程中，技术是唯一的变量，我们希望通过人工智能技术为每一位老师配一个智能助教，为每一位学生配一个学霸助理，通过这两个因素对教育带来直接的帮助”，日前，第四届学校（基础教育）创新发展研讨会（南方站）在广州召开，科大讯飞教育事业群副总裁丁鹏博士出席了该论坛，并发表了《打造教育超脑，助力因材施教》的主题演讲。

科大讯飞教育事业群副总裁丁鹏博士出席第四届学校（基础教育）创新发展研讨会并作主题演讲

第四届学校（基础教育）创新发展研讨会由国家教育部学校规划建设发展中心主办，旨在研讨教育现代化发展趋势，探索新时期学校形态变革趋势和未来学校构建模式，推动基础教育学校创新发展，1000余位来自全国的校长出席了这场学术盛宴。

赋能13万开发者共建“A.I.+教育”生态

丁鹏认为，目前教育面临三大挑战：技术对教育的挑战，这需要改变人才培养模式；区域差距对教育的挑战，这需要促进教育的均衡发展，同质化对教育的挑战，这需要通过因材施教来实现。丁鹏说，实现因材施教有三个路径，既有学业层面的、也有挖掘学生潜质规划未来层面的、还有与伙伴一起构建教育生态层面的探索和尝试。

丁鹏说道，当下教育同质化问题严重，根据科大讯飞智学网400万用户35亿次答题记录的统计，学生做的练习题中60%属于“无效训练”——即题目太难导致学生不会做，或者题目太容易学生不必做。

面对这种“千人一面”的教育方式，通过人工智能技术精准为学生的学习能力和学习需求“把脉”，并“对症下药”，效果可期。

个性化学习手册为每个学生提供专门针对个人弱项的练习题

丁鹏谈到一个让他印象深刻的例子：“一次对讯飞学习机推出市场后做电话家访，新疆的一名家长说，原来没有量化标准，能做的就是不断把孩子送往各种辅导班，导致孩子的时间全被辅导班占满，使用学习机之后，通过不同颜色显示知识图谱，及时了解孩子对知识的掌握程度，家长安心了许多”。

“因材施教”在具体的学业中是怎样实现的？推送的题目如何真正帮助学生进步？丁鹏提到了三个要素——第一是题量要适当，在40分钟的学习效率上升期限内完成；第二是内容难度要适中，平均答对率要在七成以上；第三是内容要合适，通过知识图谱了解学生的能力并精准推送。综合这三项，认真作答的学生平均错题解决率达到八成以上，继续使用意愿达到九成以上，学生自然就会越学越自信。

至今，科大讯飞的智慧教育产品已覆盖全国3.5万余所学校，超过1亿的师生。

除了学业层面，丁鹏说，“因材施教”的内涵非常丰富，还包括通过人工智能为新高考的学科潜能测试提供支撑、通过与合作伙伴共建教育生态来实现。前者是通过为高中生做学科潜力评测，关联未来职业兴趣，从而更好地为学生未来的职业选择“扬长”；后者则是借力科大讯飞开放平台的人工智能能力，携手教育行业伙伴共同构建“A.I.+教育”生态，目前，科大讯飞开放平台上已聚集了13万教育行业的开发者、共开发出14万的教育类应用。

打造“教育超脑”提升师生教学效率

智能评卷技术多大程度解放人力？

丁鹏列出一串生动的数据：“每年70万考生参加广东高考，这些考生参加英语口语听说考试之后需要评分，每人考试需要30分钟，累计有35万小时需要评分。如果是人工来评，每天8小时戴着耳机，需要1000多位老师连续15天工作才可完成。换成科大讯飞的智能辅助评分系统，只要2-3天就能完成”，丁鹏介绍，从2013年开始，这套系统在广东高考英语口语评卷工作中被正式使用，至今已累计服务广东超过500万人次的考生。

其实，对于“机器评分员”这个角色，科大讯飞从2003年就开始担任了。最开始是为了解决普通话推广的问题，科大讯飞研发了国家通用语言文字学习平台，后来陆续增加了智能口语评测系统、英语听说智能教学与模拟测试系统、智能评卷系统等。至今，通过科大讯飞的这些系统进行各类考试评测，普通话等级考试年均测试超800万人次，英语口语考试年均测试超400万人次，英语听说教考平台服务学生超3000万人次，中英文作文智能评卷技术已在全国七个省份的高考、30多个地市的中考以及英语四六级考试中实际应用，服务题量超过4000万。

支撑这些系统的就是科大讯飞的源头核心技术，2018年以来，科大讯飞已获得了21项国际人工智能竞赛冠军。

“比如中文和英文作文自动阅卷和批改，需要文字识别能力和机器阅读理解能力合在一起，而讯飞在MTWI（Multi-Type Web Images，多样式网络图像）国际识别挑战赛中获得“文字识别、文字检测、端到端识别”全部三项冠军，在国际权威的机器阅读理解评测SQuAD比赛中获得冠军，正是这些A.I.能力共同支撑了阅卷应用中需要的综合能力，从而实现机器可以批改试卷的功能”。

丁鹏说，以高考试卷全国一卷主观题550分值为例，“机器评分员”已经能评出约300分的内容，希望未来两三年内“机评”的比例更高，一方面解放老师的评卷压力，另一方面精准帮学生了解学习弱项。

谈及教育超脑，丁鹏提到了三要素——通过数据、技术、和教育理论结合，将老师和学生掌握的教育资源实现集中处理和盘活，从而达到两个目标——提高老师的备课效率和减低批改作业的时间，从而提升教学效率与质量；降低学生的无效学习时间。

教育超脑帮助师生提升课堂效率

丁鹏介绍，为了打造共创共享的教育超脑，科大讯飞携手众多合作伙伴共同探索——携手北京师范大学成立“中国基础教育质量监测协同创新中心”和“基础教育大数据研究院”，结合教育评价和教育教学基础理论，A.I.+大数据破解教学管理中的深层次问题；携手教育部考试中心成立联合实验室，共同探索并服务新高考等值、主观题自动批改、综合评价等实际应用场景需求；就在今年10月，在教育部、国家语委的指导下，科大讯飞研发的全球中文学习平台正式上线。

“今天的人工智能能力可以在知识培养上真正有效帮助师生提升效率，减负增效，但很难解决与人交互、协同创新的问题，我们希望通过教育超脑去帮助老师和学生提升效率，从而让他们有更多的时间投入到能力提升和综合素养提升的维度中来”，丁鹏说。