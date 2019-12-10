教育部新增9个专业 英国高校也有设置

在相关学校和行业提交增补专业建议的基础上，教育部组织研究确定了2019年度增补六大类9个专业进入高职专业目录，从2020年起执行。

近日，教育部官网公布，根据《普通高等学校高等职业教育（专科）专业设置管理办法》，在相关学校和行业提交增补专业建议的基础上，教育部组织研究确定了2019年度增补氢能技术应用、高铁综合维修技术、集成电路技术应用、人工智能技术服务、跨境电子商务、研学旅行管理与服务、葡萄酒营销与服务、冰雪设施运维与管理、陵园服务与管理六大类9个专业增补进入高职专业目录，从2020年起执行。

紧扣新业态 增补新专业

据了解，新增专业是紧扣国家经济社会发展所涌现出来的新需求、新业态，由高等职业院校及相关行指委提出增补专业建议，经过初评、专家评议和征求有关行业主管部门意见等程序最终确定的。

其中，新能源工程、人工智能技术、跨境电子商务等专业的出现，与国家5G技术的发展、粤港澳大湾区的建设、“一带一路”倡议的提出等重大政策密不可分。

此外，服务国家产业转型升级重大战略，服务制造强国建设，是职业教育的重要使命。2018年政府工作报告指出：“要加快制造强国的建设，推动集成电路、第五代移动通信、飞机发动机、新能源汽车新材料等产业发展，实施重大短板装备专项工程，推进智能制造，发展工业互联网平台，创建‘中国制造2025’示范区。”此次公布的新专业中，出现了人工智能技术服务、集成电路技术应用和面向新能源燃料电池生产的氢能技术应用专业。无论从教育还是就业层面来看，这些新增的专业，将会成为未来发展的重心和方向。

英国院校相关专业可关注

增设的9个专业，除了反映国内社会、经济的发展趋势，也反映了全球发展的大方向。对有留学意向的同学而言，可作为海外留学选择专业的参考。以英国为例，不少大学就提供了与之相关的课程。

新能源工程类

目前，全球能源市场处于转型期，而新能源也是中国加速培养的战略性新兴产业之一，比如：新能源汽车、垃圾分类处理等。从就业方向而言，选择新能源工程类的学生，未来可考虑从事能源公司、公共机构、技术咨询等方面的工作。

英国的曼彻斯特大学就设有可再生能源与清洁技术和火力发电与流体工程专业；利物浦大学则设有能源及动力系统专业；埃克塞特大学、卡迪夫大学、拉夫堡大学以及伯明翰大学均提供与可再生能源或可持续发展能源等相关内容的专业。

人工智能大数据类

随着5G时代的来临，人工智能技术的发展进入了一个全新阶段，但是行业人才还处于明显的短缺状态。仅就当前来看，IT技术开发支持、数据分析、系统运维等职业，都是与之相关的就业方向。

英国的曼彻斯特大学、安格利亚鲁斯金大学推出了人工智能、人工智能与网络安全、人工智能与大数据等专业；约克大学则设置与人工智能与机器人相关专业。

交通运输工程类

中国的公路交通事业正处于发展的关键时期，涌现了大量的高质量就业机会。如对此类专业感兴趣，可考虑埃克塞特大学的道路工程，利物浦大学的可持续发展建筑工程、南安普顿大学的交通设计与工程等专业。

此外，对电子科学工程类、国际电子商务类、旅游管理类和体育管理类感兴趣的同学，在英国的高校中都能找到相关的专业就读，专业划分也极其细致。仅拉夫堡大学的体育管理类专业，就细分了6个不同的领域。