推动高等教育办学质量迈上新台阶

广东高校守初心、担使命，找差距、抓落实，切实推动高等教育发展迈上新台阶，为推进“双一流”大学建设、实施“冲一流、补短板、强特色”提升计划，实施高职教育“扩容提质强服务”计划注入新动力。

高等教育发展方向要同我国发展的现实目标和未来方向紧密联系在一起，为人民服务，为中国共产党治国理政服务，为巩固和发展中国特色社会主义制度服务，为改革开放和社会主义现代化建设服务。

9月以来，广东高校以“不忘初心、牢记使命”主题教育为契机，守初心、担使命，找差距、抓落实，切实推动高等教育发展迈上新台阶，为推进“双一流”大学建设、实施“冲一流、补短板、强特色”提升计划，实施高职教育“扩容提质强服务”计划注入新动力。

凝练学科特色提高办学质量

全国教育大会指出，要提升教育服务经济社会发展能力，调整优化高校区域布局、学科结构、专业设置，建立健全学科专业动态调整机制，加快一流大学和一流学科建设。

为此，深圳大学专门制定了《加快创建世界一流大学工作方案》，明确办学定位、总体思路与建设目标，形成3个行政管理学部和4个学术管理学部，筹备组建深圳大学人文高等研究院，加紧发展人工智能与数字经济等新学科，布局发展海洋科学与技术、测绘科学与技术、食品科学与工程、环境科学与工程等学科。“深圳大学自然指数国际排名两年内提升298位，今年入选自然指数全球年轻大学排行榜，位列第13位；ESI学科在三年内从0增加到6个；PCT专利申请公开量连续三年位居中国高校第1位，2019年居全球高校第3位。”深圳大学校长李清泉说，该校正在朝向一流大学的道路上快速前进。

华南师范大学确定了物理学、心理学2个一级学科为学校“世界一流建设学科”。该校校长王恩科表示，物理学科在量子信息与量子计算领域建成华南地区最大的超冷原子实验中心，彩色电子纸显示方向推动我国跻身国际领先地位。心理学科创新搭建科学推进中小学心理健康教育的“双系统三平台”，形成了影响全国的中小学心理健康教育“广东模式”，还设计了“互联网+学生成长阅读平台”，将在大湾区全面推广。

岭南师范学院围绕申硕核心目标，努力打造“新工科”教育基地，成立首个院士工作站，国际智能制造领域顶级专家、挪威工程院院士王克胜教授率团队受聘入驻，将助力培养高层次人才和学术骨干，申报重大课题、项目，促成合作办学，提升智能制造和电子信息领域实力。

瞄准科技前沿加强攻关创新

要瞄准世界科技前沿，加强对关键共性技术、前沿引领技术、现代工程技术、颠覆性技术的攻关创新。

南方科技大学面向国家和区域重大需求，借力深圳产业优势，加大与深圳企业战略合作，加大横向课题数量和研究规模，与地方政府合作筹建“深圳工业技术研究院”，提高服务区域经济社会发展能力。该校校长陈十一说，学校以“高校对产业转型升级的贡献率”为目标，加快出台激励机制和评价体系，健全“项目研发+院系保障+学校服务”三位一体的成果转移转化机制。

华南农业大学加强培育重大科技平台，平台数量及层次居全国省属高校之首，构建了9个国家级平台，6个国际合作平台，81个省部级平台，建成了中国南部首屈一指的农业科技创新平台集群。该校校长刘雅红表示，近四年来，学校承载7项国家重大研发计划、课题50项，牵头承担省重点研发专项19项，在《Nature》发表论文4篇。获得省部级以上科学技术奖励157项，其中获得国家科学技术奖5项。学校主持完成科技成果分别荣获国家自然科学奖、技术发明奖和科技进步奖各1项，实现国家科技三大奖全满贯。

广州中医药大学推动中医药科研发展，首次从神经元保护、脑可塑性的角度切入揭示了针刺治疗急性期、恢复期、后遗症期缺血性中风的神经生物学机制，使缺血性中风偏瘫的残障率下降至17.9%，远低于国际水平。该校副校长许能贵表示，学校科研团队将以针灸为突破口，阐释针灸治病的科学机理，推动中医药走向国际。

推进产学研合作服务经济发展

广东高校积极推进产学研协同创新，投身实施创新驱动发展战略的实践中。

广东工业大学与地方政府的“校—地”合作覆盖全省21个地级市，在佛山、广州、东莞等与地方政府共建了以佛山市南海区数控装备协同创新研究院为代表的10个重大协同创新平台，助力产业转型升级，成为推动经济高质量发展的重要引擎，孵化企业超过400家，目前4个平台被评为国家科技企业孵化器，4家单位获批国家众创空间。

佛山科学技术学院服务区域经济发展，加强氢能领域科学研究，建设佛山（云浮）氢能产业与新材料发展研究院、云浮（佛山）氢能标准化创新研发中心2个广东省新型研发机构，积累了一大批创新成果。

广东轻工职业技术学院党委副书记李铭辉介绍，广东轻工职业教育集团面向产业和社会急需，充分发挥“广东绿色日用化工工程技术研究中心”等7个省级工程中心和“防伪工程研究中心”等6个市级工程中心牵引功能，近3年累计技术创新成果460余项，助推企业产值增长达30亿元。

广东外语艺术职业学院信息学院依托“导师学长制”工作室，探索“学做创”层次递进的产学研路径。“导师学长制”工作室项目课程化实现“学”，建立校企合作育人机制，强化企业真实项目实践实现“做”，搭建创新创业实践平台，提升创新意识与创业能力实现“创”，让学生在产学研中成长。

顺德职业技术学院建设顺德厨师学院，将专业人才培养与精准扶贫工作相结合，面向湛江雷州、四川凉山等对口帮扶地区，积极开展粤菜师傅送教上门活动，开设精准扶贫厨师班。该校还主动开展东西部职教合作，携手甘肃培黎职业学院，设立“顺德厨师学院培黎分院”，开展“粤菜师傅”工程人才培养合作，共同推动餐饮管理专业高水平办学。