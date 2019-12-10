我省公布首批一流本科专业建设点

这批专业未来将如何建设？为何一些知名高校的名牌专业未列入其中？

6日，省教育厅发布《关于2019年省级一流本科专业建设点名单的公示》，230个普通本科专业拟作为2019年省级一流本科专业建设点。这份名单是如何确定的？这批专业未来将如何建设？为何一些知名高校的名牌专业未列入其中？记者独家专访省教育厅相关负责人揭示原因。

焦点1

哪家高校是“大赢家”？

从数量上看，中山大学成为最大赢家，包括大气科学、地质学、传播学等在内的18个专业被选为建设点。华南理工大学有15个专业入选，暨南大学与华南师范大学均有11个专业入选。入选9个专业的有深圳大学、广州大学、华南农业大学、广东工业大学。从专业类型上看，此次评选出的230个专业中，文、理、工、医等的科目数量较为平均。数量较为突出的专业包括：计算机科学与技术（9个）、金融学（6个）、机械设计制造及其自动化（6个）、软件工程（5个）、数学与应用数学（5个）、环境工程（5个）、临床医学（5个）。

焦点2

一批传统名牌专业为何未被列入？

有业内人士发现，在本次公示中，一些传统的名牌专业并未上榜，如中山大学中山医学院的临床医学、暨南大学的金融学等。省教育厅相关负责人介绍，本次省级一流本科专业建设点报名是在11月进行的，而早在今年6月，省内高校已经进行过一次国家级一流本科专业建设点的报名。

“有些学校信心比较足，比如中大，对参加国家级评选的‘第一梯队专业’上榜很有信心，这次省级报名派出的就是‘第二梯队专业’。”省教育厅相关负责人透露，这次省级评选中，中大、华工参评的专业均已上榜。

焦点3

省级名单还会再遴选吗？

按原定计划，国家级一流本科专业建设点的名单将于12月中旬公示，正式的省级名单也将随后公布。届时，已经上榜的230个专业中，被选入国家级名单的，将从省级名单中除名。因此，省级一流本科专业建设点数量可能低于230个。

目前，国家级和省级一流本科专业建设点的培养计划尚未明晰。省教育厅相关负责人介绍，省级建设点的任务书有望于寒假前公布。

据了解，我省将采取认证和评估结合的方式，从培养质量、师资队伍建设等多个维度进行考核，争取用三到五年的时间建成一批省级一流本科专业。根据规划，我省明年还将申报第二批共200个建设点；加上2021年拟申报的第三批，将有约600个专业成为省级一流本科专业建设点。

■释疑

这230个建设点是如何选出的？

根据省教育厅关于开展2019年省级一流本科专业建设点申报和遴选工作的通知，今年首批组织申报的省级一流本科专业建设点共302个。省教育厅综合考虑学校办学规模、办学质量和教学成效情况，根据高水平大学重点建设高校情况、学校专业点数、省质量工程专业类验收通过数、专业认证通过数、“冲补强”重点学科数、2019省级教学成果奖数等，对各校申报名额测算分配。

省教育厅相关负责人介绍，由于部分高校没有报送，实际收到的申报共300份，经过专家评审，最终选出230个省级一流本科专业建设点。从具体的遴选原则看，省教育厅先根据教育部92个本科专业类，对各高校的同类专业进行分组，在组内择优推荐；侧重遴选建设新工科、新医科、新农科、新文科的示范性专业。