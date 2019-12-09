本次阅读活动经专家推荐图书，以童话故事、绘本、儿童文学、少儿科普等有益于青少年健康成长的优秀少儿读物为主，图书内容丰富，健康向上，文学审美价值高，可读性强，适合学生进行分级阅读。

为深入开展中宣部“百社千校书香童年”全民阅读活动，推动“书香岭南幸福广东”全民阅读，广东教育学会中小学生阅读研究专业委员会将举办第五届广东省中小学生“寒假读一本好书”活动。本次阅读活动经专家推荐图书，以童话故事、绘本、儿童文学、少儿科普等有益于青少年健康成长的优秀少儿读物为主，图书内容丰富，健康向上，文学审美价值高，可读性强，适合学生进行分级阅读。

活动面向全省学校征集学生“读后感”和“阅读手抄报”作品，参加“寒假读一本好书”的学生根据推荐图书写1篇读后感或制作1份阅读手抄报，形式不限，活动还面向全体参加活动的学校征集阅读指导教师作品“阅读教学论文”“阅读教学设计”“阅读教学微课（视频案例）”。

本次活动设有学生作品“阅读之星”1000名;在校老师还可根据学生参赛所写内容撰写阅读教学论文、阅读教学设计和制作阅读教学微课（视频）投稿参赛。

获奖名单将在各大媒体上公布，获奖代表将在“2020年岭南中小学生阅读高峰论坛”现场表彰。

本次活动征集学生作品不收任何费用，各校将学生作品及汇总表于2020年4月底前交至专委会活动部邮箱：gdyuedu 126.com。

活动详情可以关注广东教育出版社微信公众号及登录广东中小学阅读网获取相关信息。

附件一：

第五届广东省中小学生“寒假读一本好书”推荐书目

1.《肖复兴读写系列——我的美术漫记》，肖复兴著，5-8年级适读；

2.《简说天文学：“外星人”为何保持沉默？》，赵洋著，5-8年级适读；

3.《善的故事：让孩子受用一生的美德故事》，许化利著，3-4年级适读；

4.《早安说•晚安说——动物小镇》，安武林著，1-2年级适读；

5.《可口可乐鼠》，彭懿著，1-2年级适读；

6.《丝路大冒险——西安密码之玄奘袈裟》，王柳著，4-6年级适读；

7.《小屁孩日记25——极寒求生记》，杰夫•金尼著，5-7年级适读；

8.《多米阳光成长记——同桌遇到大难题》，肖云峰著，3-4年级适读；

9.《生态文明知识科普丛书——美丽中国之垃圾分类资源化》，禹奇才主编，5-6年级适读；

10.《哥妹俩•漫画成语1.2》，徐有利编绘，1-2年级适读；

11.《塬上童年》，陈玺著，4-6年级适读；

12.《小小学霸养成记》，伍美珍著，3-4年级适读；

13.《小熊和奇妙女巫——有创意的女巫》，任小霞著，1-2年级适读；

14.《绿野仙踪系列图画书——神奇的魔法师》，莱曼•佛兰克•鲍姆著，1-2年级适读；

15.《梁晓声童话•白鸭阿呷》，梁晓声著，3-5年级适读；

16.《外婆家的马》，谢华著，1-2年级适读；

17.《你好，萝卜精灵》，徐玲著，1-2年级适读；

18.《水哎》，彭学军著，1-2年级适读；

19.《单枪王》，薛卫民著，3-4年级适读；

20.《猿族巨颏虎》，袁博著，3-4年级适读；

附件二：

关于阅读教学论文、阅读教学设计和制作阅读教学微课（视频）的要求

本届活动设置“广东省中小学阅读教学论文奖”、“广东省中小学阅读教学设计奖”和“广东省中小学优秀阅读教学微课（视频）案例奖”。参加征集活动的内容需符合本次成果征集的主题要求，符合阅读教育教学规律，重点突出，具备交流推广价值，要求原创。具体要求如下：

一、阅读教学论文撰写要求

1.论文应陈述规范、语言精练、观点鲜明、推理严密、结论清楚；

2.论文应包含题目、摘要、关键词、正文、参考文献。作者姓名、单位附后。

（1）题目：准确、简明，准确表达论文内容，能反映研究的范围与深度；

（2）摘要：对论文内容进行简短的说明，阐述清楚研究的问题、研究的方法和得出的结论；

（3）关键词：提炼论文的主题内容，列出3—5个关键的词或词组，选准选全为原则；

（4）正文：内容以平时的阅读教学课为依据，问题的提出精练，表达准确；问题分析、观点证明丰富深刻有见地；结构严谨、层次清晰，方法科学、逻辑性强；结论清楚、透彻；

（5）参考文献：注明引用的资料、文章、论著，含作者、资料标题、书名或刊名、出版机构名称、出版时间等；

（6）正文原则上不超5000字。

二、阅读教学设计撰写要求

1.以学生参加本届“寒假读一本好书”活动推荐书目阅读内容为依据，课内外阅读指导课、过程组织课、成果分享课等课型均可；

2.设计正文应包含课题、目标、教学准备、教学过程、设计意图、板书等板块。作者姓名、单位附后。

（1）目标：内容要明确、具体，体现课外阅读指导的特点；行为动词要求可观察、可测量。

（2）教学准备包含教具准备和预习作业设计。预习作业可以和课堂练习单作为附件呈现。

（3）教学过程要围绕教学目标，板块推进教学过程，具体设计学生的学习活动，有相应的评价活动设计。

（4）每个板块教学要有设计意图说明，凸显课外阅读教学特点，落实学习目标。

（5）板书结构清晰、重点突出，凸显教学过程和思维过程的可视化。

三、阅读教学微课制作要求

1.微课视频5—8分钟，建议不超过10分钟，文件类型为MP4；

2.要注意微课的选题、内容、形式、效果与规范。

（1）选题：围绕课外阅读教学的重点进行，只讲述一个知识点；

（2）内容：组织与编排有新意，符合学生认知规律，过程主线清晰，重点突出，无科学性错误；

（3）形式：构思新颖，教学方法富有创意，教学手段创新，创造性运用直观、动态、交互的教育资源及技术，丰富教学情境；

（4）效果：教学过程深入浅出，形象生动，精彩有趣，启发性强，促进学生思维提升；

（5）规范：语言规范，画面清楚，声音清晰。片头不超5秒，片头含课题、作者、作者单位。

四、报送要求

1、本次阅读教学论文、阅读教学设计和阅读课教学微课征集活动所有材料均电子报送，报送前请先交评审费（200元/篇/个）。注：缴费时请注明“姓名+单位”（关注广东教育出版社微信公众号及登录广东中小学阅读网获取缴费信息）

2、电子材料文件名统一署：第五届“寒假读一本好书”活动阅读教学论文（设计或视频微课）；

3、参加活动的学校、老师可统一将电子材料统一发到广东教育学会中小学生阅读研究专业委员会（科研管理部）：

邮箱：gdzhsjhd 126.com，联系人：胡瑞13925056020微信同号；

截止报送时间：2020年4月30日。

附件3：

第五届广东省中小学生“寒假读一本好书”活动学生作品汇总表

表格可自行复制