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2019年粤港澳大湾区·东盟国际高校营造大赛举行

2019-12-09 09:40 来源：南方网
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　　南方网讯（记者/柯丹洁 通讯员/申宏宇）12月8日上午，由华南理工大学建筑学院和广州南沙湿地水鸟世界生态园主办的2019年粤港澳大湾区·东盟国际高校营造大赛决赛在南沙水鸟世界举行。来自广州市住房和城乡建设局、广州市南沙区政府、印尼驻广州总领事馆、泰国驻广州总领事馆、泰国清迈旅游局、天华集团的嘉宾，来自马来西亚、印尼、泰国和粤港澳地区的学者、参赛师生，华中科技大学、深圳大学、广州大学以及华南理工大学师生校友参加了开幕式。

　　营造大赛作为华南理工大学建筑学院的品牌活动，自1998年首次举办以来，与时俱进，不断进行结构与材料的创新。2018年更是走出校园，来到了南沙水鸟世界进行搭建。华南理工大学建筑学院院长孙一民在接受记者采访时表示，“我们希望把学生从课堂上带出来，参与实际建造，在这个过程中理解建造本身背后的规律”。

　　本次比赛历时3个月，分为广州、泰国、印尼三大赛区，吸引来自20余所国内外高校的近200支队伍参加，最终角逐出16支决赛队伍，于广州市南沙水鸟世界生态园展开最终的角逐。

　　在评审大厅，华南理工大学建筑学院教师钟冠球首先对本次大赛的题目进行解题，之后各个队伍轮流讲解。随后，各队伍在自己的营造作品前进行现场答辩。评委们仔细研究各个队伍的方案，进行严谨的探讨论证，评出各奖项。

　　最终，印尼瓦玛德哇大学作品《TURTLE SHELTER》成为最大赢家，不仅与深圳大学作品《千竹鹤》同获一等奖，还拿下“建筑设计”“宣传推广”两个类别的第一名；工程与结构设计的第一名则被泰国国立法政大学作品《B-Ornithopter Bird Observation Tunnel》拿下。历时三个多月的2019年粤港澳大湾区·东盟国际高校营造大赛就此落幕，并取得了圆满的成功。

　　大赛同时还举办了2019年粤港澳大湾区·东盟国际高校交流论坛。

编辑： 罗予岐

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