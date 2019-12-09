音爱雪域高原 广东援藏工作队开展教育援藏“结对结亲、交流交融”活动

2019年12月1-7日，应广东省第九批援藏工作队之邀，深圳市慈缘慈善基金会「音为爱」公益团队赴西藏林芝开展的爱心助学活动。

南方网讯（记者/柯丹洁 通讯员/粤援宣）2019年12月1-7日，应广东省第九批援藏工作队之邀，深圳市慈缘慈善基金会「音为爱」公益团队赴西藏林芝开展的爱心助学活动。12月7日，林芝市2019年音乐骨干教师培训结业典礼暨汇报演出圆满落下帷幕。

此次对林芝市基层音乐骨干教师进行的培训活动，得到广东省援藏干部，林芝市教育局党组副书记、副局长吴珍珠全程参与和全力支持，得到了「音为爱」公益团队毕姗姗等专家组成员及社会知名人士等的全方位指导和大力支持。林芝市教育局党组副书记、局长巴桑次仁，局党委委员、调研员杨培杰，局党组副书记、副局长李才奎，林芝市直各校负责人和各县（区）音乐教师骨干，林芝二小的学生及家长代表等共 350余人观看了培训结业汇报演出。

为推动“不忘初心、牢记使命”主题教育深入开展，广东省第九批援藏工作队与林芝市教育局、深圳市慈缘慈善基金会「音为爱」公益团队齐心协力，共同开展教育援藏“结对结亲、交流交融”活动，旨在通过对西藏林芝市的音乐教师进行系统的培训，改变教师教育理念、提升专业能力、提高实操技能，由此形成可持续的教学模式，积极推动林芝中小学、幼儿园、职校等各学校的音乐教育发展。这次活动成功地将国内有名的音乐专家与林芝音乐老师和中小学生及幼儿结对结亲，促进全国先进教学理念融入到林芝基层教育教研教学中，提升林芝全市音乐教师的专业发展，推动林芝教育的美育发展，让林芝孩子的健康成长、快乐学习、幸福生活。活动结束后，吴珍珠兴奋地对专家团队说：“你们看，家长已发来短信给我说，这次活动非常成功，老师们反响非常热烈！让我们看到了素质教育的活影子。”吴珍珠表示期待明年林芝再相会，愿意与[音为爱]公益团队一道将教育公益活动继续做下去，共同将此做成全国教育援藏“结对结亲、交流交融”活动的范例。

为更好贯彻国家精准教育扶贫政策，履行人民教师的社会责任，推进西藏音乐教育的创新发展，扩大“学校音乐教育”在藏区的同步传播和影响，推动一线基层音乐素质型、人文化整体水平，以带动西藏基础音乐教育的全面普及型公平发展，常年扎根西部儿童大病救助的深圳市慈缘慈善基金会，选派“持续公益·传递快乐”的「音为爱」公益团队于12月1日前往林芝。这支非盈利性年轻的公益队伍由毕姗姗老师发起，联合社会知名人士和九大音乐学院师生，连续多年赴西藏、青海、贵州等偏远地区开展“助学帮扶、教师培训、爱心义演”等公益活动。到12月7日为止，[音为爱]公益团队的7名志愿者老师在林芝开展为期一周的爱心助学公益活动，为林芝市六县一区52名一线骨干基层音乐教师系统培训，共计完成147课时，开设教学法（奥尔夫、柯达伊、达尔克罗兹）、童声合唱组建与训练、手风琴基础知识教学、管乐合奏基础、钢琴基础教学等课程。团队志愿者专家还牺牲休息时间，克服高反困难，为林芝二小开展常态课童声合唱指导14课时，组建27人的教师手风琴合奏团，为林芝二小组建了40人编制的首支学生手风琴社团；组建了林芝市直学校音乐教师首支23人管乐团，在林芝二小建立了首支雪域高原的46人学生管乐团。

本次活动由广东省第九批援藏工作队“粤藏育才基金”提供培训资金支持保障，由[音为爱]公益团队募集到社会各界爱心人士的乐器支持，向西藏林芝市教育局捐赠物品价值226517元的物资，用于林芝音乐教学。特别感谢我国著名手风琴演奏家、音乐教育家、北京姜杰钢琴城创始人，现任中央音乐学院手风琴考级专家主任姜杰老师的大力支持，捐赠了教学钢琴3台、电钢琴3台、手风琴70台等；姜杰老师虽因工作原因未能亲临现场指导，但已计划于2020年3月进藏走访调研，开展手风琴教学。特别感谢国际键盘手风琴联盟选派的国家一级演员、内蒙古音乐家协会副主席张新化老师，中国首位职业手风琴演奏家，世界手风琴冠军，中国人民大学附属中学深圳学校巴扬手风琴社团艺术指导刘昭老师、「音为爱」公益团队艺术指导及本次带队老师、文化部国家职业资格鉴定考评员、中华儿童文化艺术促进会艺术教育专家教师、青年钢琴教师李博老师，中国音协管乐学会会员、山东省诸城市管乐学会主席葛政军老师，青年钢琴教师李舒嘉老师，中国管乐学会会员管乐指导武晓彤老师，带队老师刘越华老师。

毕姗姗老师在结业仪式上的视频连线时表示，本次活动结束后，将通过网络搭建远程互动桥梁，继续与参培教师开展远程教学，并立足自身力量和基金会的支持，积极筹建雪域高原第一支管乐团、首支手风琴社团。她指出“公益活动不是简单地送物资捐款，而是将爱的温暖传递给需要的人”，希望将爱的音符播撒在雪域上，将爱的乐章在高原上奏响，让爱在粤藏两地永恒传递下去。同时，呼吁社会各界人士，共同关注和支持青藏高原的孩子们。