共议乡村规划与建设新路径　2019年全国乡建年会举办

活动汇聚了同济大学、中国人民大学、华南理工大学、南京大学、西安建筑科技大学、天津大学等知名高校的专家与学者，围绕乡村振兴战略全面实施进程中如何发挥规划的引领作用、如何发挥专业团队的支持作用、如何提升乡村的现代治理水平、如何为乡村发展注入新动能等重要议题进行深度对话。

南方网讯（记者/柯丹洁 通讯员/王森林）12月7日，由华南理工大学承办的中国城市规划协会乡村规划与建设委员会年会在韶关市武江区举办。

此次年会以“乡村振兴·美好家园”为主题，设置了“村庄规划的法定性和实施性”“设计下乡与村庄建设”“乡村产业振兴与运营”“乡村治理与乡风文明”四个议题，汇聚了同济大学、中国人民大学、华南理工大学、南京大学、西安建筑科技大学、天津大学等知名高校的专家与学者，围绕乡村振兴战略全面实施进程中如何发挥规划的引领作用、如何发挥专业团队的支持作用、如何提升乡村的现代治理水平、如何为乡村发展注入新动能等重要议题进行深度对话。

实施“千万工程”建设美丽乡村

广东省农业农村厅巡视员陈央，广东省住房和城乡建设厅副厅长刘耿辉，华南理工大学党委副书记陶韶菁，同济大学副校长吴志强，广东省自然资源厅、韶关市人民政府等部门领导及专家学者共计300余人参会议。

“在乡村振兴、规划先行的新时代，乡村规划的高质量编制和高品质实施正日益受到政府、村、企业以及社各界的多方关注。”陈央表示，广东省从今年起实施具有广东特色的“千万工程”，重点打造一个示范市、十个左右的示范县、百个左右示范镇、千个左右示范村，通过多级示范，带动全省10000个以上村全面开展农村人居环境整治，建设生态宜居美丽乡村。

陶韶菁指出，华南理工大学是国内乡村人居环境规划实践和理论研究方面首开先河的高校之一。学校充分发挥建筑学院在建筑历史文化和亚热带建筑科学研究等方面的学科优势，深入组织师生积极探索“研、学、产、用”一体的教学、科研与实践模式，在广东及全国各地深入开展了多项乡村规划研究与建设实践。目前，华南理工大学与广东省住房和城乡建设厅联合共建了“广东省村镇可持续发展研究中心”，师生队伍长期致力于全国各地村镇规划的编制，创新探索了“规划设计建设运营一体化”乡建模式，在韶关市武江区、翁源县等地贫困村庄的实践中取得了较好成效。

韶关市人民政府副市长凌振伟介绍，自2017年起，韶关市在全域范围全面启动了农村人居环境整治规划建设，现已基本实现村庄规划全覆盖，并通过对土地、房屋、生态、历史文化等资源价值进行合理评定，科学拆除农村破旧泥砖房，提升了乡村风貌，盘活了 “沉睡的”土地，为乡村振兴腾出了更多的发展空间，初步实现了从美丽乡村到美丽经济的蝶变。

专家热议乡村规划与建设新路径

在年会主旨报告中，同济大学建筑与城市规划学院张尚武教授指出，在国土空间规划体系改革的大背景下，村庄规划也面临新的变革，并对村庄规划如何适应新时代的要求做出了相关解读。

广东省乡村振兴咨询委员会委员、华南理工大学广东省村镇可持续发展研究中心执行主任、华南理工大学建筑学院叶红教授作了题为《湾区时代•乡村振兴——乡村规划与设计的新思考•新模式》的主旨报告。她提出，湾区时代的广东乡村发展正是乡土中国走向城乡中国的缩影，以“城乡关系-乡村振兴与发展-乡村规划与设计”视角思考乡村，才能真正触碰到城乡关系以及“三农”的根本问题。“湾区时代需要差异化推进美丽乡村建设和乡村振兴，在粤港澳大湾区核心区更需要注重的，是在高速城镇化的场景下，如何调配公共财政和市场资本的杠杆。”

自2016年起，广东省在全国率先开展南粤古驿道活化利用工作。通过对南粤历史文化的挖掘整理，有效推动了广东省古村落保护和精准扶贫工作。广东省文物考古研究所所长、中国古迹遗址保护协会理事、广东省文物保护专家委员会秘书长曹劲研究员围绕古驿道开展的各项活动如何作用于广东省的文化交流和融合，如何促进沿线村庄的发展进行了解读。

年会上，中国城市规划学会乡村规划与建设学术委员会秘书长栾峰宣读了全国高等院校大学生乡村规划方案竞赛的表彰决定。西北大学城市与环境学院杜雅星等学生的“三‘生’万物，‘厕’生其间”设计获得了乡村户厕设计竞赛单元一等奖。

据了解， 2019年度全国高等院校大学生乡村规划方案竞赛分别在贵州铜仁、广东韶关、山西阳泉、安徽安庆设置了指定竞赛基地，征集设计团队参加，同时还面向全国不限定竞赛基地征集竞赛方案，竞赛成果分为乡村规划方案、乡村建设调研及发展策划、乡村户厕设计方案3类竞赛单元。各个参赛团队历经了大赛开题、现场调研、成果制作、最后成果提交与评优等环节，为美丽乡村建设奉献自己的激情、创意与智慧。

打造粤北地区城乡融合武江样板

此次年会的举办地——武江是最具商贾历史文化的、最具生态品质优势的、最具便捷交通条件的、最具城乡融合发展条件的粤北中心城区，而作为年会会场的韶关市武江乡村振兴培训实践中心，占地面积约2万平方米，由全国工程勘察设计大师、华南理工大学建筑设计研究院院长倪阳教授及其团队主持改造工程设计。未来，龙中心将在承担韶关市乡村振兴培训基地的职能基础上，搭建现代农业创新创业平台、名特农产品展览展销平台、乡村特色资源与企业资本对接平台。“乡村的事情在乡村做，这里良好的基础设施和硬件条件，必将成为辐射粤北地区的乡村振兴标杆。”叶红教授如此评价。

据悉，本次年会内容丰富，除了设置主题报告外，还设置了4个分论坛，在当天下午的“乡村治理与乡风文明”分论坛上，武江区区长郑伟平做了《区-镇-村-专业队伍多方联动 营造粤北地区城乡融合武江样板》的主题报告，他从“城乡价值、发展蓝图、治理行动、冲下样板”几个方面分析了武江区创建省级城乡融合试点区的主要做法经验。他透露，武江区以构建城乡融合生态发展格局为总目标，以“镇村联动”建设为总抓手，坚持把实施乡村振兴战略作为解决武江不平衡不充分问题的战略举措，以前所未有的政治高度、工作强度、投入力度全面推动乡村振兴，建设生态宜居美丽乡村，奋力争当韶关改革发展“排头兵”。

据悉，武江区按照“以城为龙头，以镇为纽带”的总体思路，以点为基、串点成线、连线成片，构建123绿色生态城乡融合发展空间格局，全力打造“龙归-江湾”和“西河-重阳”2条精品路线，串联沿线村庄、景观节点、生态廊道等要素，打造武江乡村振兴“金枝玉叶”品牌，力求探索一套模式可复制、经验可推广的乡村振兴样板。