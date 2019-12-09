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学生“承包”花圃 打造“班级后花园”

2019-12-09 08:36 来源：羊城晚报 蒋隽
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　　一畦一畦的小花圃，碧绿的叶子映衬着粉嫩的花朵儿，在微风中轻轻摇摆，煞是好看，走近细看，每一个花圃里还插着牌子呢！初一（1）班、初一（2）班……洁白的班牌和绿叶鲜花相映成趣。广东实验中学附属天河学校（以下简称“省实附中”）的生物园种植区被初一年级“承包”了，每班一个“班级后花园”。

　　近日《广东省加强学校体育美育劳动教育行动计划》正式印发，33条具体举措中就包括一条：要在学校日常运行中渗透劳动教育，积极组织学生参与校园卫生保洁和绿化美化，普及校园种植等。

　　省实附中一直践行“生命化六育”，重视学生的劳动教育、生态教育和环境教育，接到通知后立即行动起来，在初中一年级18个班级中开展“争创最美班级后花园”活动。每个班在学校生物园种植区“承包”一块花圃，期间不仅要保证长期有绿植存活，还需要为花园进行创意设计，保持干净整洁，并挂上规范牌。

　　每天下午放学后，师生们就开始在各自的花园里忙碌，“小花匠”们在老师的带领下，为花草施肥、浇水、除草，还有人负责捡去随风飘落的落叶和纸屑，夕阳的余晖映照着他们开心的笑脸。

　　初一（12）班班主任邹丽华介绍，城市孩子普遍缺乏与大自然亲密接触的机会，更不用说亲手种植植物了。当得知学校在生物园划分了班级“后花园”，孩子们高兴极了，个个都争着自荐当园长。

　　初一（12）班的园主许桐菲说：“起初我以为当园主是很轻松的，想象着美美的花草在等着我。第一次去翻土却傻眼了：大块大块坚硬的灰褐色的塘泥，上面还零零散散的长着杂草，完全不是想象中松软肥沃的沃土啊。可同学们谁也没有退缩，一起撸起袖子开始松土，连续几天，我们傍晚一下课就往后花园跑，终于我们的地变得松软了。我们在花园的外围种上了姫小菊，内圈种上了小丽花，原本光秃秃的土地马上变得美丽起来，充满了生机。我想，其实生活也一样，没有什么东西生来就十全十美，若觉得它不好，那就用自己的努力去改变它。”

　　据悉，学校将在2019学年结束时，根据绿植养护情况、花园整体设计以及卫生情况等，综合评选出省实附中第一届“最美班级后花园”，让我们拭目以待吧！

编辑： 罗予岐

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