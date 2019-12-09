考研留学如何“无缝对接”？

对于有些正专心考研备考的同学来说，想要考后尽快“无缝对接”进入留学申请阶段，提前了解各留学热门目的地研究生申请的基本情况显得尤为重要。

2020年全国硕士研究生招生考试将于本月21日至22日举行。每年考研、留学季，有一些学生想两手准备。对于有些正专心考研备考的同学来说，想要考后尽快“无缝对接”进入留学申请阶段，提前了解各留学热门目的地研究生申请的基本情况显得尤为重要。

业内人士分析，参加完2020年全国硕士研究生入学考试后，想要申请留学，最快可赶在2020年秋季入读，也提醒考研后准备留学的同学们抓紧时间准备相关材料。

英国大学硕士只有一年的学制，时间短含金量高，且可后补雅思成绩，是留学申请的热门目的地。目前部分大学的热门专业已经关闭申请通道，还没有递交申请或者还没准备好文书的同学一定要抓紧，争取最快2020年秋季入学或2021年春季入学。不过，英国只有部分学校和专业在春季入学，计划2021春季入学的同学需留意。

澳大利亚开学季是每年2月和7月，一般在开学前两个月截止申请。考虑到学校申请名额有限及签证办理需要时间，其实时间也相当紧张。大学成绩比较好且对自己英语能力有信心的学生可以尝试冲刺2020年7月入学。

新西兰院校的开学时间基本也是每年的2月和7月，且申请一般在开学前2个月截止。需要注意的是，新西兰学校对申请者的语言要求比较高，要求至少在开学前2-3个月满足申请专业的最低语言要求。

美国硕士申请一般到次年6月结束，但热门大学的申请基本会在当年12月或次年1、2月中旬就截止了，一般来说，时间越往后可选择的学校就越少。考完研后没有托福或雅思成绩的学生也有机会在2020年春季获得有条件录取，不过需要先读语言，通过学校语言测试后于2020年秋季入读硕士课程。

想要申请加拿大院校的同学们有三种路径可供选择：2020年秋季入学、2021年春季入学或2020年秋季开学的桥梁课程。