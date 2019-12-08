高考所有科目试卷阅读量增加！怎样让阅读加分？

现在阅读不仅仅是语文的事，高考所有科目卷面的阅读量都将增加，现阶段要开始倡导全科阅读了！

体育老师执教的体育阅读课堂，你见过么？

现在阅读不仅仅是语文的事，高考所有科目卷面的阅读量都将增加，现阶段要开始倡导全科阅读了！

日前，广州市教育研究院主办的广州市中小学智慧阅读（一期）总结暨基于阅读的课堂教学变革启动会在广州市第六中学召开。记者了解到，三年后，广州市中小学要实现智慧阅读全覆盖。

高考所有科目

阅读量都增加了

市教研院发布的《广州市中小学智慧阅读白皮书》提到，当前，高考正在深入进行重大改革，力图改变题海战术、抑制学生可塑性等弊端，主张鼓励学生增加各学科知识的宽度、广度。在这轮教学改革中，阅读的重要性被提升到了新的高度。

首先体现在新版“统编版”语文教材将课外阅读纳入教材体制，比如：小学一年级就设置了“和大人一起读”，意在和学前教育衔接，一开始就引导读书兴趣；小学中高年级几乎每一单元都有课外阅读的延伸；初中则加强了“名著选读”，引导学生重点学习某一种读书的方法，如精读、略读、跳读、猜读、对比阅读、整本书阅读等等，激发阅读兴趣、传授阅读方法；高中各科课本课后思考题或拓展题，都有课外阅读的提示引导。这就把语文教学从课堂延伸到课外，形成“教读—自读—课外阅读”三位一体的阅读教学体制。

其次，语文在高考中的作用也被突出到了关键性、决定性的地位。过去的语文高考卷面大概7000字，现在是9000字，将来可能增加到1万字；阅读面也在悄然发生变化，包括哲学、天文、历史、地理、科技等各领域的内容，体裁上不仅包括散文、戏剧、小说、传记、新闻、诗歌，而且包括政论文、科技文、说明文等，尤其注重对中国优秀传统文化阅读的考察。

“全科阅读”不断被提倡，除语文外的其他各个科目的试卷的阅读量也都增加了，阅读速度和阅读理解能力将成为各学科的重要基础。在新教改背景下，培养广泛的阅读兴趣，扩大阅读面，增加阅读量，提升阅读速度、阅读能力和阅读品位就成了学生学习与发展的“刚性需求”。

哪个学生的知识越宽广、体系越健全，对自己和长远发展都会很好。因此，中小学全面推进校园阅读、营造书香校园氛围的行动刻不容缓。

试点学校学生

阅读兴趣显著提高

鉴于阅读的重要性，广州市于2017年10月出台了《关于进一步提升中小学生阅读素养的指导意见》 （穗教发〔2017〕109 号） ，提出“依托学校图书馆和公共图书馆等专业机构、社区和家庭的沟通合作，通过系统推进一系列项目，构建科学的阅读测评框架体系，对中小学生的阅读能力进行诊断、分析及指导，进一步整体提升中小学生阅读素养和综合素质。”

2018 年 1 月，广州市教育局部署统一行动，在全市中小学开展智慧成长阅读项目，正式确立全市110所中小学校作为项目首批试点学校；2019年1月， “坚持立德树人，开展中小学生智慧阅读活动”被写入2019年广州市政府工作报告。

根据白皮书，通过开展智慧成长阅读项目，学生的阅读兴趣显著提高，学生阅读好书的情况有所提升，阅读方法的使用情况全面改善，从阅读中获益的人数比例普遍增多。

从试点学校和非试点学校的对比来看，试点学校学生表示很喜欢阅读的有33.68%，非试点学校人数为23.98%。阅读课外书的时间，每天大于30分钟的试点学校学生达到近45%，非试点学校约为34%。

全科阅读：

体育老师也上阅读课

在课堂展示环节，来自海珠区怡乐路小学的陈妮老师通过直播的方式，展示了一场带有体育元素的阅读课。

课前，陈妮老师向学生们推荐了关于篮球的相关书籍，同学们自主选择阅读。在这节阅读课上，同学们分享了各自的阅读感受。有同学说，篮球明星们的热血故事，让他知道了努力拼搏的重要性。阅读课的最后，陈妮老师带领同学们开展了篮球运动。一节动静结合的阅读课，不仅让孩子们爱上阅读，也爱上体育。

广州市教研院院长方晓波表示，广州市教育研究院在广州市教育局领导下，组织一批试点中小学共同推动智慧阅读，力求让阅读成为培育时代新人的支撑点，让阅读成为发展核心素养的立交桥，让阅读成为推动课堂改革的快车道。

他告诉记者，基于阅读的课堂教学变革，就是要以阅读为核心建设以学习者为中心的教育生态。基于阅读的课堂教学变革，就是要以阅读为依托建设以阅读者为中心的教学生态。