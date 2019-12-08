珠三角职业教育为大湾区输送技能人才

以职业教育为着力点，广深不约而同深化技能人才供给侧结构性改革。这是珠三角夯实制造业基底、保持经济平稳发展的关键一举，具有风向标意义。

珠三角是中国制造业重镇。随着人口红利消减，企业对产业工人的要求正发生变化，这引发了广州、深圳两大一线城市的警觉。

近日，广州科技教育城一期项目开工建设电视电话动员会在广州增城举行，预计2022年6月底前完成所有校区施工并交付；今年11月27日，深圳技术大学举行成立大会，这是该校在去年11月30日获得教育部批复成立后，举行的一次正式典礼。

以工业机器人为代表的智能装备，正为传统的制造业带来革命性的产业变革。以职业教育为着力点，广深不约而同深化技能人才供给侧结构性改革。这是珠三角夯实制造业基底、保持经济平稳发展的关键一举，具有风向标意义。珠三角职业教育进入2.0时代，将为大湾区产业高质量发展提供重要的战略支撑。

整合资源▶▷

打造大湾区技能人才高地

制造业的繁荣，不仅需要技术的进步，还需要一批熟练的技能人才支撑。

当前，珠三角技能人才呈现“三多三少、一稀缺”——低级多、高级少，大龄多、青年少，单一技能多、复合技能少，新兴产业技工严重缺乏。高技能人才求人倍率高达2.0，处于严重供不应求状态。

另一方面，珠三角技工院校零散分布、培养层级低，远远落后于产业发展需求。广州多所技工院校长期存在校区分散、无法优化教学资源问题。原来技能人才的培训机制，也难以适应深圳快速发展的产业需求。

以广州、深圳为代表，珠三角正走上一条职业教育升级之路。

自2012年被广州市政府作为重点项目，如今，广州科教城迎来首期项目开工。13所职业院校2022年入驻后，每年将向外输送近13万名技能人才。从散落广州东南西北，到聚合在增城一处，显然有更深刻的战略意图。

广州市高级技工学校现有黄石、马务、江高、南沙、广汽等小区，仅在白云区就有4个，建筑面积14.8万平方米。其科教城新建校区规划占地面积超过30万平方米，建筑面积24万余平方米，比现有总建筑面积几乎大了一倍。

此外，首批纳入科教城的这13所学校将按照优势学科专业相近，中高职衔接、资源共享、开放办学的原则布局，形成交通运输、城市建设、工业制造与信息化三大组团，正好契合广智制造业转型升级、建设国际大都市和粤港澳大湾区枢纽网络城市的发展蓝图。

不难发现，每个组团都有一所高职学院和若干个中职学院，将为整合职业技术大学埋下伏笔。通过科教城建设，可以为老城区腾出宝贵土地，也为职校拓展更大的办学空间，推动广州迈向粤港澳大湾区“智高点”。

针对技能教育，深圳也有大动作。与传统职业教育不同，日前，深圳技术大学举行成立大会。作为本土首家应用技术大学，深圳技术大学将努力建设成为高端应用人才培养、前沿技术研发、人才创新创业新高地。

聚焦产业前沿，深圳技术大学开办中德智能制造学院、大数据与互联网学院、新材料与新能源学院、城市交通物流学院等10个学院，本硕在校生近2000人。

无论是广州的科教城，还是深圳技术大学，都是两座一线城市为先进制造业产业集群的发展在提前布局。

协同创新▶▷

支撑世界500强闯入无人区

制造业，珠三角技能人才主攻领域。

据广州市人社局统计，近三年来，广州技师学院毕业生中，88.4%选择在珠三角就业。包括深圳的华为、珠海的格力、惠州的TCL、顺德的美的等，均成为揽才大户。这些知名制造业企业如今也成为技能人才的“第二课堂”。

日前，在广州市工贸技师学院校企合作年会上，校方与广州小鹏汽车科技有限公司等14家知名企业、高校和行业协会达成15项校企（校校）合作。

“公司与广州市工贸技师学院共建校企双制班已有16年历史。面对日新月异的产业变革，接下来，双方合作将扩大到人工智能、机器人（制冷方向）等专业。”约克广州空调冷冻设备有限公司人力资源部经理刘小松表示。

提前布局科教城，有望让产教融合成为广州招商引资的一个重要筹码。

今年以来，广州东部相继迎来乐金显示广州OLED面板工厂、广汽新能源智能生态工厂、粤芯12英寸半导体生产线等重大项目建设投产。

目前，广州每年培养3万余名高素质技能人才，正成为粤港澳大湾区战略性新兴产业、先进制造业、传统优势产业持续快速发展的重要支撑。科教城落户增城，将加快整合优质资源，促进校企深度融合，搭建起高技能人才培养“立交桥”，为推动广州高质量发展注入鲜活血液。

深圳技术大学紧密对接深圳及珠三角本土企业，已与深圳地铁集团、大族激光等30余家知名企业开展项目研究，加快构建校企协同创新、产教深度融合的发展模式。

今年以来，深圳技术大学与腾讯签署战略合作协议，共商创新的人才培养模式，双方将产业互联网的场景、技术、应用结合，增强学生实战能力。

除腾讯外，该校与华为、深圳地铁集团、顺丰速运、大族激光、比亚迪、德国ARGES等170多家知名企业签署战略合作协议，在实习实训基地、师资队伍建设、联合项目研发攻坚、订单式人才培养、建立技术创新联盟、设立研发中心等诸多领域展开全方位合作。

企业还被受邀全流程参与专业建设、课程设置、人才培养、专业教学和绩效评价。“企业是毕业生的‘用户’，尤其是行业龙头企业，它们的技术标准、岗位需求就是行业用人标准，也应是我们制定人才培养方案的‘坐标系’。”深圳技术大学党委书记张基宏表示。

走进深圳坂田华为总部3000平方米的展厅，华为云、人工智能、大数据……科技感扑面而来。华为工作人员介绍，华为与全球许多院校都有合作，职业院校是其中重要的一部分。

“深职院积极进取又务实，除具有先进教育理念，还能执行落地，与华为具有很多内在相似之处。”华为信息与网络技术学院中国区经理卢鹏表示。

深圳职业技术学院与华为的合作由来已久。2006年，深职院——华为ICT学院成立，是全国首家华为信息与网络技术学院。去年，《深职院——华为培养信息通信技术技能人才“课证共生共长”模式研制与实践》教改项目，荣获国家级教学成果特别奖，以校企协同创新的组合，填补广东高校在这一领域的空白。如今，职业院校正成为包括华为、美的、格力等粤港澳大湾区世界500强企业抢占行业制高点的重要支撑。

开放办学▶▷

师资“引进来” 人才“走出去”

一所真正有实力、有使命、有担当的现代化学校，必然会推开大门，打破围墙，与产业融合。

在制造业强国阵营中，除了一流的高等教育，德国、日本、瑞士同时以职业教育发达而著称。对比发现，德国“二元制”技能人才模式受到广深一致认可。

当前，深圳技术大学已与40多所海外院校签署了备忘录，完成了十余次赴德国、瑞士、美国等国的海外项目。深圳技术大学校长阮双琛表示：“我们会继续虚心学习德国、瑞士、美国等国家一流应用技术大学的办学经验，始终坚持全方位开放，做到课程同步，资源共享。”

深圳技术大学与国外应用技术大学、知名企业和机构开展合作，积极推进学术交流、学校共建、联合培养、成立测试中心等多种形式深度合作。

如今，20多名德国教授成为深圳技术大学的顾问和客座教授。德国东巴伐利亚应用技术大学（雷根斯堡）的前副校长、深圳技术大学商学院的创始院长霍尔格·哈顿旺说：“国际化已融入深圳技术大学的运作中。”

2019年，深圳技术大学首年独立招生即闯入广东省理科前十，招生六个省份均是一次性满额投档，高于一本线（高优线/自招线）录取。

如今，越来越多广深走出去的技能人才受到全球业界认可。据广州市轻工技师学院招生就业处主任杨海莹介绍，该校毕业生已有人被澳门、新加坡等世界知名旅游城市的顶级酒店录用。

今年，广州番禺职业技术学院还与泰国、老挝、巴基斯坦等国家的技师院校、教育部门开展合作，将把优质的珠宝首饰技术与管理专业的高职优质教育资源沿着“一带一路”走出去，同时为粤港澳大湾区企业布局“一带一路”的提供人才支撑。

中共中央、国务院发布《关于支持深圳建设中国特色社会主义先行示范区的意见》提出，到2025年，深圳要建成现代化国际化创新型城市。

《中共广东省委全面深化改革委员会关于印发广州市推动“四个出新出彩”行动方案的通知》表示，要把支持广州“四个出新出彩”实现老城市新活力与支持深圳建设中国特色社会主义先行示范区紧密结合起来，以同等的力度，全力推动实施。

广深不约而同发力技能教育，正是深圳加快建设中国特色社会主义先行示范区、广州加快推进“四个出新出彩”，实现老城市新活力的重要举措。可以预见的是，拥有全新“产业大脑”的两座一线城市，将拥有更强劲的发展动能。