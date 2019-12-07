腾飞创造未来，华工设计院40周年院庆展览开幕

12月6日，华南理工大学建筑设计研究院（以下简称“华工设计院”）有限公司40周年院庆展览开幕。展览运用多种展陈方式，以图片展示为主，配合引入数字多媒体、3D打印等新技术展示研究院多项享誉全国的设计精品和硕果累累的奖项荣誉。

南方网讯（记者/柯丹洁 通讯员/华轩）12月6日，华南理工大学建筑设计研究院（以下简称“华工设计院”）有限公司40周年院庆展览开幕。展览运用多种展陈方式，以图片展示为主，配合引入数字多媒体、3D打印等新技术展示研究院多项享誉全国的设计精品和硕果累累的奖项荣誉。

据悉，本次展览以“建筑激情40载，腾飞创造未来”主题，展览内容包括设计院介绍、设计院文化以及设计院作品三部分。展出了2010上海世博会中国馆、世界反法西斯抗战胜利中国战区胜利纪念馆、澳门大学横琴校区、2018青岛上合峰会主会场、南海博物馆、2008北京奥运会羽毛球馆和摔跤馆等30多个模型作品，并以实景图展示了上百个精品项目。展览启动开幕仪式后，现场还举行了院士学术报告。

华南理工大学建筑设计研究院通过40年的实践，形成了文化博览建筑、教育建筑、超高层建筑、体育建筑、会展建筑、民用住宅、交通建筑等几大设计品牌，包含多个与中国近现代发展过程中的重大事件相联系的代表作品。

此次展览，华工设计院筹备小组经过半年时间整理材料，在华工设计院领导的多次讨论指导下不断优化，精益求精，向社会各界展现与时俱进、种类多样的综合设计能力，向设计同行分享设计研究院产学研相结合、深耕创作的设计经验。 据统计，截至2019年11月，设计研究院荣获各类奖项900多项。其中：国际级奖项7项，国家级奖项15项（含金奖5项，银奖6项，铜奖4项），国家级协会奖项170项，部级奖项265项，省级（含省级协会）奖项306项，中国建筑学会设计奖92项，全国十大建设科技成就奖2项，詹天佑大奖6项，梁思成建筑奖1项，梁思成建筑提名奖1项，光华工程科技奖1项，国家科学技术奖二等奖2项，教育部科学技术奖一等奖1项、二等奖1项，广东省科学技术奖一等奖1项、三等奖3项，广州市科学技术奖二等奖1项、三等奖2项。