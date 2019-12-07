粤2020年初中学考试卷命制要求公布！

命题科目包括语文、数学、英语、物理、化学、道德与法治、历史、地理、生物学等9个科目。

南方网讯 （记者/柯丹洁 通讯员/粤考宣）12月5日，省教育考试院印发《关于命制2020年初中学业水平考试试卷有关事项的通知》，命题科目包括语文、数学、英语、物理、化学、道德与法治、历史、地理、生物学等9个科目。

命题依据及适用教材以教育部制定的义务教育各学科课程标准（2011年版）为命制试题的依据。试题适用于经全国中小学教材审定委员会审定通过在广东省使用的各版本教材。

科目笔试部分采用闭卷考试方式。地理和生物学科目试卷只提供给初二级学生使用，其余科目试卷供给初三级学生使用。各科目考试时长：语文120分钟，数学、英语各90分钟（其中，英语科含听力考试约20分钟），物理、历史各80分钟，化学、道德与法治、地理、生物学各60分钟。

（一）语文

全卷满分120分。附加题得分记入总分，但全卷得分不得超过120分。预设难度0.6左右。试卷考查内容、题型、题量和分值见下表：

（二）数学

全卷满分120分。预设难度0.55左右。试卷具体题型、题量和分值见下表：

（三）英语

全卷满分120分。预设难度0.55左右。试卷具体题型、题量和分值详见下表：

（四）物理

全卷满分 100 分。预设难度0.55左右。试卷具体题型、题量和分值详见下表：

（五）化学

全卷满分100分。预设难度0.55左右。试卷具体题型、题量和分值见下表：

（六）历史

全卷满分100分。预设难度0.6左右。试卷具体题型、题量和分值见下表：

（七）道德与法治

全卷满分100分。预设难度0.6左右。试卷具体题型、题量和分值见下表：

（八）地理

全卷满分100分。预设难度0.6左右。试卷具体题型、题量和分值见下表：

（九）生物学

全卷满分100分。预设难度0.6左右。试卷具体题型、题量和分值见下表：