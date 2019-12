“墨色同奏中西调－－刘国玉肯•克沃雷德作品联展”即将开幕

此次展出的五十多件油画作品贯穿着他的生活和切身的师受,很多作品就是他生活旅行中亲眼所见的事物景象,他的绘画题材从风景山水到花鸟植物,画中展示着它们本身独一无二的特点。欣黛他的作品就如同在读一位用色彩来吟诗的诗人。

南方网讯(记者/张俊伟 通讯员/云在舟上)2019年12月7日上午由广东省翁源县文联、翁山诗书画院共同主办的“墨色同奏中西调--刘国玉肯•克沃雷德作品联展”在广东翁山诗书画院开幕!展期至12月30日。

文明因交流而多彩,文明因互鉴而丰富。文化交流互鉴从来都是推动人类文明进步与世界和平的重要动力。此次展览,不仅仅是肯克沃雷德先生、刘国玉先生两位大师的中西文化艺术的碰撞,也是促进中西文化艺术融合,增强两国之间的文化交流互鉴的艺术大餐。

肯克沃雷德先生是个杰出的艺术家,1971年出生于美国密歇根州大急流,1996年毕业于美国肯德美术与设计学院(Kendall College of Art and Design),获美术学士字位,在该校学习期间,应道到英国伦教皇家艺木字院(Royal College of Arts)深造,1998年,在科罗拉多州的拉弗兰美木学院eveland Academy of Fine Ats)接受了世界杰出的艺术家、美术教自家理查德司基米德(Richard Schmid)的指导,并在此完成了最后的学业,是全美油画家协会前主席,全美注画家协会大师会员,是美国备受性崇的新民油画家,作品广泛见于美国各大圆,艺术刊物,艺术风格稳健而富有创造性,具有典型的美国风格,为大众喜间乐见,善于从日常生活中抓住种纵围逝的动人瞬司,转化为富有艺术感染力的精彩遇面。

此次展出的五十多件油画作品贯穿着他的生活和切身的师受,很多作品就是他生活旅行中亲眼所见的事物景象,他的绘画题材从风景山水到花鸟植物,画中展示着它们本身独一无二的特点。欣黛他的作品就如同在读一位用色彩来吟诗的诗人。

刘国玉院长是一位同样具有探索精神的中国焦墨画大师,1942年生于广东翁源,1979年调入翁源县文化馆工作,业余从事中国山水画、书法、诗词创作,在画坛别树一帜,成为集诗书画于一身的著名艺术家。1990年担任翁源县文化局副局长。90年代,刘国玉开始专注于焦墨山水画的创作,所作焦墨山水,风格日趋雄健,张仃大师观后题辞曰:“气象浑穆,魄力雄强”。

2009年创建翁山诗书画院,任翁山诗书画院院,是广州画院特聘画家、韶关大学客座教授、上海交大海派文化研究所特约研究员、广东美协会员、广东书协会员、中华诗词学会会员。他的作品既保留了传统中国画的神韵,又赋予了焦墨画更丰富的表现层次和力度,从一个崭新的角度阐释了当代山水画的意境。

本次展览中展出刘国玉先生的五十余幅焦墨画作品,展示其在多年的创作中积极探索焦墨的传承与创新,用自己独特的视角感受现实,在继承传统的基础上吸收外来艺术经验,形成的独特艺术观念与形式风格。

此次展览,让我们感悟到了中西文化的同异性,这将更有利于提高中国文化自信,使中国文化形象会更加清晰地呈现在国际视野中。让文化得以融合,实现文化艺术的共同繁荣。对促进中国文化艺术事业的发展也有着非常积极的意义,加强了中国与世界,翁源与国际的文化交流,增进了中美人民的友谊。