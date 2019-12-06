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“墨色同奏中西调－－刘国玉肯•克沃雷德作品联展”即将开幕

2019-12-06 10:37 来源：南方网
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　　南方网讯（记者/张俊伟 通讯员/云在舟上）2019年12月7日上午由广东省翁源县文联、翁山诗书画院共同主办的“墨色同奏中西调－－刘国玉肯•克沃雷德作品联展”在广东翁山诗书画院开幕！展期至12月30日。

　　文明因交流而多彩，文明因互鉴而丰富。文化交流互鉴从来都是推动人类文明进步与世界和平的重要动力。此次展览，不仅仅是肯克沃雷德先生、刘国玉先生两位大师的中西文化艺术的碰撞，也是促进中西文化艺术融合，增强两国之间的文化交流互鉴的艺术大餐。

　　肯克沃雷德先生是个杰出的艺术家,1971年出生于美国密歇根州大急流，1996年毕业于美国肯德美术与设计学院(Kendall College of Art and Design)，获美术学士字位，在该校学习期间，应道到英国伦教皇家艺木字院(Royal College of Arts)深造,1998年，在科罗拉多州的拉弗兰美木学院eveland Academy of Fine Ats)接受了世界杰出的艺术家、美术教自家理查德司基米德(Richard Schmid)的指导，并在此完成了最后的学业，是全美油画家协会前主席，全美注画家协会大师会员，是美国备受性崇的新民油画家，作品广泛见于美国各大圆，艺术刊物，艺术风格稳健而富有创造性，具有典型的美国风格，为大众喜间乐见，善于从日常生活中抓住种纵围逝的动人瞬司，转化为富有艺术感染力的精彩遇面。

　　此次展出的五十多件油画作品贯穿着他的生活和切身的师受，很多作品就是他生活旅行中亲眼所见的事物景象，他的绘画题材从风景山水到花鸟植物，画中展示着它们本身独一无二的特点。欣黛他的作品就如同在读一位用色彩来吟诗的诗人。

　　刘国玉院长是一位同样具有探索精神的中国焦墨画大师，1942年生于广东翁源，1979年调入翁源县文化馆工作，业余从事中国山水画、书法、诗词创作，在画坛别树一帜，成为集诗书画于一身的著名艺术家。1990年担任翁源县文化局副局长。90年代，刘国玉开始专注于焦墨山水画的创作，所作焦墨山水，风格日趋雄健，张仃大师观后题辞曰：“气象浑穆，魄力雄强”。

　　2009年创建翁山诗书画院，任翁山诗书画院院，是广州画院特聘画家、韶关大学客座教授、上海交大海派文化研究所特约研究员、广东美协会员、广东书协会员、中华诗词学会会员。他的作品既保留了传统中国画的神韵，又赋予了焦墨画更丰富的表现层次和力度，从一个崭新的角度阐释了当代山水画的意境。

　　本次展览中展出刘国玉先生的五十余幅焦墨画作品，展示其在多年的创作中积极探索焦墨的传承与创新，用自己独特的视角感受现实，在继承传统的基础上吸收外来艺术经验，形成的独特艺术观念与形式风格。

　　此次展览，让我们感悟到了中西文化的同异性，这将更有利于提高中国文化自信，使中国文化形象会更加清晰地呈现在国际视野中。让文化得以融合，实现文化艺术的共同繁荣。对促进中国文化艺术事业的发展也有着非常积极的意义，加强了中国与世界，翁源与国际的文化交流，增进了中美人民的友谊。

 

编辑： 罗予岐

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