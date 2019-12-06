华南理工大学刘石伦校友捐资3000万支持母校发展

12月5日，华南理工大学刘石伦校友捐赠签约暨“石伦楼”揭幕仪式在广州国际校区举行。

南方网讯（记者/柯丹洁 通讯员/张颖洁）12月5日，华南理工大学刘石伦校友捐赠签约暨“石伦楼”揭幕仪式在广州国际校区举行。学校1977级汽车专业校友、新豪方集团董事长、新豪方慈善基金会名誉理事长刘石伦，新豪方集团董事、深圳市新豪方慈善基金会理事长杨家力，学校党委书记章熙春，党委副书记陶韶菁出席仪式。华南理工大学1977级汽车专业校友代表与学校师生代表一起参加了仪式。

据悉，刘石伦此次向母校捐赠3000万元，用于支持华南理工大学相关学科从事具有世界前瞻性、对人类未来具有重大影响的基础研究，推动其高水平师资队伍建设，奖励学生科技创新竞赛，以及资助广州国际校区家庭经济困难、学业优秀且获得出国交流资格的学子。

章熙春代表学校为刘石伦校友颁发捐赠证书及纪念牌。为感谢刘石伦校友爱校荣校、慷慨捐资助力母校世界一流大学建设的高尚情怀，学校将广州国际校区的D3b公共实验楼冠名为“石伦楼”。在师生们的共同见证下，与会嘉宾一同为“石伦楼”揭幕。

作为“部省市校”四方共建的校区，华工广州国际校区的学科布局瞄准世界科技前沿，秉承华南理工大学“以工见长”的办学特色，校区计划建设10个新工科学院和若干研究院，构筑起新一代支撑和引领战略性新兴产业体系的前沿交叉学科。

目前，已组建吴贤铭智能工程学院、生物医学科学与工程学院、分子科学与工程学院、微电子学院4个学院，成立华南软物质科学与技术高等研究院、华工—港科大联合研究院、广州智能工程研究院、生物医药与再生医学粤港澳联合研究院、华南岩土工程研究院5个研究院，优先布局先进材料、生物医学工程与生命科学、人工智能与高端制造3个前沿交叉学科群。