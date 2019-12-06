南方网 要闻 学习进行时 广东 中国 国际 经济 社会 直播 更多
快报 融媒 网评 理论 专题 公告 英文 法治 大湾区 双创 汽车 财经 房产 IT 旅游 教育 科技 体育 健康 视觉 文化 乡村
EN
南方网> 教育>教育头条

华南理工大学刘石伦校友捐资3000万支持母校发展

2019-12-06 10:07 来源：南方网
字号减小 字号增大

　　南方网讯（记者/柯丹洁 通讯员/张颖洁）12月5日，华南理工大学刘石伦校友捐赠签约暨“石伦楼”揭幕仪式在广州国际校区举行。学校1977级汽车专业校友、新豪方集团董事长、新豪方慈善基金会名誉理事长刘石伦，新豪方集团董事、深圳市新豪方慈善基金会理事长杨家力，学校党委书记章熙春，党委副书记陶韶菁出席仪式。华南理工大学1977级汽车专业校友代表与学校师生代表一起参加了仪式。

　　据悉，刘石伦此次向母校捐赠3000万元，用于支持华南理工大学相关学科从事具有世界前瞻性、对人类未来具有重大影响的基础研究，推动其高水平师资队伍建设，奖励学生科技创新竞赛，以及资助广州国际校区家庭经济困难、学业优秀且获得出国交流资格的学子。

　　章熙春代表学校为刘石伦校友颁发捐赠证书及纪念牌。为感谢刘石伦校友爱校荣校、慷慨捐资助力母校世界一流大学建设的高尚情怀，学校将广州国际校区的D3b公共实验楼冠名为“石伦楼”。在师生们的共同见证下，与会嘉宾一同为“石伦楼”揭幕。

　　作为“部省市校”四方共建的校区，华工广州国际校区的学科布局瞄准世界科技前沿，秉承华南理工大学“以工见长”的办学特色，校区计划建设10个新工科学院和若干研究院，构筑起新一代支撑和引领战略性新兴产业体系的前沿交叉学科。

　　目前，已组建吴贤铭智能工程学院、生物医学科学与工程学院、分子科学与工程学院、微电子学院4个学院，成立华南软物质科学与技术高等研究院、华工—港科大联合研究院、广州智能工程研究院、生物医药与再生医学粤港澳联合研究院、华南岩土工程研究院5个研究院，优先布局先进材料、生物医学工程与生命科学、人工智能与高端制造3个前沿交叉学科群。

编辑： 罗予岐

相关新闻

返回南方网首页 教育头条

广东新闻

 更多

南方融媒体专区

 更多
南方日报电子报
南方杂志电子报

2019年 第23期
南方+客户端
微信
 QQ空间 微博 0
回到首页 回到顶部

网站简介- 广告服务- 联系我们- 法律声明- 友情链接

本网站由南方新闻网版权所有，未经授权禁止复制或建立镜像　广东南方网络信息科技有限公司负责制作维护

违法和不良信息举报电话：020-87373397 18122015029 18122015068

ICP备案号：粤B-20050235