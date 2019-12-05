就业岗位精准匹配推送，本科生初次就业平均月薪超过8000元

记者从省教育厅获悉，今年广东省教育厅大力推进就业创业信息化工作，基于互联网+就业大数据模式打造广东省高校毕业生就业创业智慧服务平台，提供了一网多端、全方位、一站式的毕业生在线就业服务，实现了高校毕业生就业手续一网通办、异地可办、掌上可办。广东高校毕业生就业工作实行政务电子化，推广使用电子签章技术，电子报到证入驻省电子证照库，实现大数据共融共享。

南方网讯（记者/柯丹洁 通讯员/粤教宣）记者从省教育厅获悉，今年广东省教育厅大力推进就业创业信息化工作，基于互联网+就业大数据模式打造广东省高校毕业生就业创业智慧服务平台，提供了一网多端、全方位、一站式的毕业生在线就业服务，实现了高校毕业生就业手续一网通办、异地可办、掌上可办。广东高校毕业生就业工作实行政务电子化，推广使用电子签章技术，电子报到证入驻省电子证照库，实现大数据共融共享。

今年广东省高校毕业生系列供需见面活动依托广东省高校毕业生就业创业智慧服务平台（http://job.gd.gov.cn），采取线上线下一体化模式进行就业岗位精准匹配，同时，毕业生也可登录平台自行搜索意向岗位或一键投递简历。自11月9日首场供需见面活动开展并进行岗位精准推送近一个月以来，共举办了27场线上线下一体化招聘活动，日前智慧服务平台又进行了第二批的岗位推送，把14万个岗位信息推送给17万名高校毕业生。此外，智慧服务平台的岗位总数已达到24万个。接下来，平台将每周定期推送岗位信息，毕业生除了到现场参加供需见面活动外，还可以线上参与活动，请关注“广东大学生就业创业”微信公众号，登录“广东大学生就业创业”小程序，查看岗位并投递简历。用人单位在平台注册，提供就业岗位信息，通过精准匹配，可一键找到广东省内毕业生，甚至省外、海外留学生。特别提醒还未在平台上撰写、投递简历的同学，记得抓紧时间登录平台填写简历，敬请广大毕业生留意微信消息和手机短信通知。

据悉，正值秋招求职高峰期，高校毕业生正在紧锣密鼓参加供需见面活动，陆续与用人单位正式签约。截至12月3日，据广东省大学生就业创业智慧服务平台最新统计信息，自平台11月9日推出在线签约以来，目前我省已达成意向签约的毕业生近2万人，就业签约进度最快的有华南理工大学、广东工业大学，毕业生签约率近2成。目前，全省研究生层次签约率超50%的专业方向有24个，本科毕业生层次签约率较高的专业有波兰语、轮机工程、航海技术、船舶电子电气工程等，均超过25%。已签约的毕业生中，研究生平均月薪达12000元，本科毕业生平均月薪达8000元。

快来了解一下广东省2020届部分研究生、本科毕业生的专业签约情况吧！