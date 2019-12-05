全省教育系统开展12月4日国家宪法日“宪法晨读”活动

今年“宪法宣传周”从12月1日至12月7日，活动主题是“弘扬宪法精神，厚植爱国主义情怀”，通过集中开展各类宪法学习宣传教育活动，培育青少年学生的宪法意识、国家意识、规则意识，全省教育系统也通过开展“宪法宣传周”活动，不断健全完善相关工作机制，推动形成宪法教育的长效机制。

南方网讯（记者/柯丹洁 通讯员/粤教宣）为深入学习贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神以及全国教育大会精神，认真落实习近平总书记关于宪法学习宣传教育的系列重要指示精神，推动我省教育系统集中深入学习宣传宪法，弘扬宪法精神，维护宪法权威，加强青少年宪法法治教育，提高教育系统普法水平。根据教育部工作部署，12月4日国家宪法日省教育厅组织开展了全省教育系统“宪法晨读”活动。省教育厅设立主会场，各地市教育局、各高校、各直属学校通过视频接入或者直接登录教育部青少年普法网同步开展“宪法晨读”活动。在同一时刻全省大中小学生在不同的城市，不同的学校同时诵读宪法条文节选。

各地各校在开展“宪法晨读”活动的同时，还结合实际，开展了丰富多彩的宪法学习宣传活动。诸如宪法宣誓仪式、制作宪法主题班级板报、宪法漫画展、宪法日主题班（团队）会、宪法演讲、升旗仪式等。

此次“宪法晨读”活动也是2019年广东省教育系统“宪法宣传周”系列活动之一。当天，省教育厅还与省司法厅、省普法办、团省委在广东外语外贸大学大学城校区举办了“宪法进校园”主题活动。活动通过音乐、舞蹈、小品、诗歌朗诵、演讲等多种方式对宪法进行宣传，部分大中小学领导、师生参加了。今年“宪法宣传周”从12月1日至12月7日，活动主题是“弘扬宪法精神，厚植爱国主义情怀”，通过集中开展各类宪法学习宣传教育活动，培育青少年学生的宪法意识、国家意识、规则意识，全省教育系统也通过开展“宪法宣传周”活动，不断健全完善相关工作机制，推动形成宪法教育的长效机制。