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中山大学海洋科学学院编纂国内首套海洋科学专业系列教材

2019-12-05 10:15 来源：南方网
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　　南方网讯（记者/柯丹洁 通讯员/刘亚婷 廖喜扬）高校海洋科学专业教材不成体系将成为历史。记者日前获悉，中山大学海洋科学学院建设并推出了一系列海洋科学专业本科教材。这是全国首套专门针对海洋相关专业编纂的成体系的本科课程教材。它构建了海洋学科完整知识体系，包含学科与专业基础课程、专业脸谱课程、实验与实践课程在内，理论课教材覆盖性广、实验实习教材实用性强，更加强调整体观、系统观。

　　海洋科学专业教材不成体系

　　目前，全国不少高校开设了涉海专业，专门培养海洋人才。尽管海洋科学专业涉及的学科领域非常广泛，几乎涵盖了所有传统的“陆地学科”。但相对于物理学、化学、生物学、地理学等基础学科专业，海洋科学专业开办时间较短，教材积累相对欠缺，部分课程尚无正式教材。“有些涉海专业只能使用相关学科的教材，比如环境科学、生物学、化学、地质学等的教材。”有中大海洋科学学院老师介绍。

　　中山大学一直有一个“海洋梦”。早在91年前，中大人就踏上了海洋科考征程。近年来，中山大学面向深海和大洋，打造大海洋学科群。2019年10月，中山大学6000吨级海洋综合科考实习船已正式开工建造。要培养未来研究海洋的科学家，却没有一套适应学科交叉融合最新趋势、知识体系完整的专业教材，于是中大海洋科学学院决定编一套专属于海洋学科的本科教材。

　　已出版17本专业教材，10余所大学使用

　　中山大学海洋科学学院，先后获得广东省教育教学成果一等奖、二等奖各1项，先后被批准为教育部专业综合改革试点、“三全育人”综合改革试点。2015年，学院便开始组织系列教材的编写。目前，这套教材已出版17本，最终预计将出版40多部。系列教材现已推广至中国海洋大学、厦门大学、南京大学等10余所涉海大学，未来准备推广到全国涉海高校、涉海专业。

　　已出版的分别是：《物理海洋学（第六版）》《化学海洋学（第四版）》《卫星海洋学》《海洋气象学》《海洋仪器分析》《海洋观测技术》《海洋化学实验》《海洋沉积动力学实验》《海洋动物学实验》《海洋微生物学实验》《结晶学与矿物学实验》《河口动力学理论与实践》《海洋科学专业实习（海洋生物方向）》《海洋科学综合实习（海洋地质方向）》《海洋植物学》《生物海洋学（第二版）》《海洋生态学实验》。 此外，《海洋油气地质学》《海岸动力地貌学》《遗传学实验》《海洋地图与测量学》《流体力学》《海洋污染与毒理》《海洋地质学》《化学专业英语（海洋化学方向）》《海洋科学认识实习》《海洋科学专业实习（物理海洋方向）》《海洋科学综合实习（物理海洋方向）》等11本教材也即将出版。

　　编纂者中95%以上是一线教师

　　为更好地编纂这套教材，中大海洋科学学院就组建了一支专业编纂团队，集合全院50多位教师力量，95%以上是给本科生上课的一线教师，教材的内容、架构，也是汲取了一线教师们多年来的教学经验，并结合自己的科研经历，可基本覆盖海洋科学专业本科基础和实验实习教学内容。

　　记者了解到，教材强调前沿性、科学性和适用性。理论课教材及时将海洋科学研究最新成果转化成为教学内容。实验课教材和实习指导书注重理论与实践相结合。教材还强调内容的衔接，不仅有覆盖性广的理论课教材、实用性强的实验实习教材，并引进了国际学术前沿的国际原版教材，构建起科学完整的知识体系。

编辑： 罗予岐

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