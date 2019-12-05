全国两千多万学生同读宪法

国务院新闻办3日举办新闻发布会，教育部政策法规司司长邓传淮介绍，近几年来，教育部加大了在青少年当中开展宪法法治教育工作的力度，推动宪法教育进校园、进课堂、进头脑。4日上午，两千多万学生将同步诵读宪法部分条款。

新华社北京12月3日电 12月4日是我国第六个国家宪法日。国务院新闻办3日举办新闻发布会，教育部政策法规司司长邓传淮介绍，近几年来，教育部加大了在青少年当中开展宪法法治教育工作的力度，推动宪法教育进校园、进课堂、进头脑。4日上午，两千多万学生将同步诵读宪法部分条款。

邓传淮介绍，教育部会同司法部制定发布了《青少年法治教育大纲》，以宪法教育为核心，推动宪法法治教育纳入国民教育体系。将义务教育阶段德育教材更名为《道德与法治》，在六年级上册和八年级下册，设置了法治教育专册，而且突出了宪法教育的内容。在高校思想政治理论课当中，增加了宪法教育内容。

此外，每年都举行的全国学生“学宪法、讲宪法”系列活动，通过微视频征集、演讲比赛与知识竞赛等形式，推动各地各校深入开展宪法学习宣传。目前通过教育部全国青少年普法网参加学习的已经超过37亿人次，普法网上注册学生用户达到了1亿多人，涌现出4054万达到了一定分值的“宪法小卫士”。

按照全国普法办的安排部署，从2014年起，教育部每年都在国家宪法日上午举办宪法晨读活动。邓传淮表示，今年是第六届教育系统宪法晨读活动，4日上午，教育部一名副部长将领读，通过网络连接各地中小学校，与两千多万学生同步诵读宪法部分条款。除了宪法晨读活动之外，教育部还将指导各地利用升旗仪式、主题班会、社团活动等营造尊崇宪法的文化氛围。