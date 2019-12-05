2019年广东省国家助学贷款惠及家庭经济困难学生11.2万人

截至11月底，我省共发放2019年度国家助学贷款8.9亿元，资助高校家庭经济困难学生11.2万人。

南方网讯（记者/柯丹洁 通讯员/粤教宣）省委、省政府高度重视高校家庭经济困难学生助学贷款工作，先后把国家助学贷款工作纳入省政府民生十件实事，把国家助学贷款作为高校家庭经济困难学生资助政策和教育扶贫攻坚的重要组成部分。今年，我省通过强化政府责任、完善工作机制、加强政策宣传、树立服务理念、加强贷款管理等举措，顺利完成国家助学贷款发放和回收工作。

据统计，截至11月底，我省共发放2019年度国家助学贷款8.9亿元，资助高校家庭经济困难学生11.2万人。贷款人数较2018年增加2.77万人，增幅为32.7%；助学贷款金额较2018年增加2.33亿元，增幅为35.3%，国家助学贷款发放金额和受惠家庭经济困难学生人数再创历史新高，为我省高等教育毛入学率的提高和高职扩招作出新贡献。国家助学贷款已成为我省资助高校家庭经济困难学生的主渠道和教育脱贫攻坚的重要政策措施。

2007年以来，广东省教育厅与国家开发银行广东省分行合作已累计发放国家助学贷款55.95亿元，支持家庭经济困难学生88万人次。我省国家助学贷款回收情况良好，截至2019年10月底，高校助学贷款到期贷款结清率为98.13%，生源地信用助学贷款的到期结清率为99.99%，国家助学贷款实现了健康良性运行。

2007：我省全面开展高校国家助学贷款工作。

2014年：为解决考往省外高校广东籍学生的贷款难问题，我省在继续做好高校国家助学贷款工作的基础上出台了《广东省生源地信用助学贷款工作实施意见》，在部分地市开始试点推进办理考往省外高校广东籍学生的生源地信用助学贷款工作。

2017年：我省在试点的基础上全面推进生源地信用助学贷款，建立了高校国家助学贷款和生源地信用助学贷款两种模式并行的工作机制，实现了生源地助学贷款办理区域、办理对象的全覆盖。

2019年：开展国家助学贷款高中阶段预申请，提前宣传资助政策，并进一步简化贷款办理流程，全面取消国家助学贷款申请盖章，贷款合同电子化逐步完善，提高现场办理效率，降低贷款管理成本。

为了让国家助学贷款政策深入千家万户，扩大助学贷款政策的影响力与覆盖面，让每一个经济困难家庭了解贷款政策，知晓贷款流程，顺利获得贷款，省教育厅主动公开了省、市、县（市、区）的生源地助学贷款咨询热线，并及时向社会公布，耐心、细致解答学生和家长的咨询；拍摄了国家助学贷款公益宣传片，解读助学贷款的基本政策和鼓励学生勇于担当，回馈社会；制作了国家助学贷款政策介绍、办理流程宣传动漫和国家助学贷款操作配套教学PPT等相关宣传资料，通过各地新闻媒体、教育局和学校相关网站、微信平台等媒介进行播放；开展了以“国家资助伴你成长，助学贷款助力成才”为主题的广东省“国家资助和助学贷款政策下乡行”实践活动，今年来自全省126所高校的301支大学生志愿宣传队，6千多名志愿者将利用暑假深入粤东西北乡村，深入城镇乡村等基层开展国家助学贷款政策宣传与调研活动，将国家助学贷款政策送进千家万户，点亮贫困学子圆梦大学的希望。