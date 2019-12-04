专家校长齐聚广州研讨2035民办教育

民办教育现代化的归属是服务人民，民办教育改革发展要充分反映人民新期盼，着力解决人民群众最关系、最直接、最现实的教育利益问题。

11月29-30日，2019民办教育广东论坛在广州举行。本次论坛由广东省教育研究院、广东省民办教育协会联合主办，来自全国多个省份的民办教育研究专家学者以及省内外各级民办学校（幼儿园）、培训机构、行业组织相关人员共260余人参加本次论坛，围绕“面向2035的民办教育现代化”的主题深入研讨交流。

民办教育要推进教育公平

论坛期间，13位主题演讲嘉宾分别围绕不同的议题作主题报告，不少报告内容颇具参考价值，引发参会人员共鸣。

“教育公平是新时代中国教育改革发展的核心和灵魂。”十二届全国人大常委会委员、法律委员会副主任委员李连宁充分肯定了民办教育在丰富多样化教育供给、创新教育体制机制、支撑经济社会发展等方面的重要贡献。他认为，在新时期民办教育一定要突出公益性质，为推进教育公平、办好人民满意的教育作出更大贡献。

广东省教育研究院党委书记、院长汤贞敏说，中国民办教育不能单靠外来经验的输入，不能简单照搬西方国家的办学模式。中国民办教育要深深扎根中国大地，在国际化的进程中始终坚持中国本位。他认为，民办教育现代化的归属是服务人民，民办教育改革发展要充分反映人民新期盼，着力解决人民群众最关系、最直接、最现实的教育利益问题。

广东民办教育大有可为

“广东经济发达，再加上国家建设粤港澳大湾区战略部署，积极融入‘一带一路’建设等诸多利好，广东民办教育大有可为、大有作为。”广东省民办教育协会会长赵康说。他认为，经过30多年来的发展，广东已是全国民办教育第一大省，民办教育已成为全省教育事业的重要组成部分，对促进广东教育改革发展发挥了重要作用，为推动广东经济社会发展作出了重要贡献。

教育部教育发展研究中心首席专家、综合研究部主任王烽认为，面向2035民办教育的政策导向是解决教育不平衡不充分发展问题，将进一步落实分类管理要求。在这些要求中，建立普惠性学前教育公共服务体系，完善非营利性义务教育制度体系，深化高中育人方式改革，促进职业教育大改革大发展，加快独立学院转设步伐，积极鼓励培训产业发展，促进校外辅导常态化，都是未来民办教育发展的趋势。

来源：南方号“广东教育头条”