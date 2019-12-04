高考规划明年再做？本周六，一线名师提前传授秘籍~

既要学得好，又要未来发展好，考生如何根据自身兴趣、性格、能力、观念以及职业设想，提前进行生涯规划？

没规划的人生叫拼图，有规划的人生才叫蓝图！

谈到高考，“规划”可谓是高三全年的关键词。

备考期间情绪变化起伏大，一言不合气氛就尴尬？备考家庭想要做好心理建设和规划到底得咋办？

想要稳稳的踏进象牙塔，除了高考裸分上大学，高考后，还有哪些升学路可以走？

既要学得好，又要未来发展好，考生如何根据自身兴趣、性格、能力、观念以及职业设想，提前进行生涯规划？

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本月家长陪考历我们将围绕“心理规划”、“升学规划”、“生涯规划”展开，并于12月7日（本周六）下午举办“高考实验室”系列活动，邀请到高校、高中一线专家、老师，现场为大家支招“如何科学进行高三规划”，陪伴家长和考生一同走过“高考年”的每个关键时刻，让高考升学不留遗憾。

活动时间

12月7日（本周六）下午14：00-17：00

活动地点

广州市广州大道中289号南方报社B塔402报告厅

活动安排

①主题宣讲：高考后，还有哪些升学路可以走？

主讲嘉宾：深圳大学国际交流与合作部副主任 彭小刚教授

②主题宣讲：从生涯规划的角度进行专业规划

主讲嘉宾：广东省人力资源研究会大学生职业生涯教育专委会主任，吉林大学珠海学院招生就业处处长 刘冰

③主题宣讲：高三学生各阶段的心理变化与适应调节

主讲嘉宾：广东实验中学心理学高级教师，学生处副主任 蓝敏

抢票方式

1、关注“广东考试”微信公众号。（识别下方二维码即可关注“广东考试”微信公众号）

2、进入“广东考试”微信公众号，点击下方菜单栏“高考实验室—抢票”，即可免费领取12月7日下午活动门票。

当前抢票通道已开启，各位考生、家长赶紧报名参与吧！

高三考试多看点↓↓↓

【2019年11月25日09:00-2019年12月31日24:00】

音乐术科统考考生须于该时间段登录星海音乐学院招生网（网址：http://zs.xhcom.edu.cn）填报各科目的考试曲目，逾期填报无效，考生须对自己考试曲目的填报负责，填报一旦确认不得修改；于2019年12月25日起登录星海音乐学院招生网自行打印准考证（未填报考试曲目的考生不能打印准考证）。

【2019年12月25日起】

舞蹈术科统考考生须于2019年12月25日起登录星海音乐学院招生网自行打印准考证。报考非统考舞种及须参加舞蹈术科统考涵盖专业校考的考生，须填报校考信息。

【12月28日-29日】

广东学考进行。语文、数学、英语科考试（春季高考）在12月28日进行；思想政治、历史、地理、物理、化学、生物科考试在12月29日进行。

【12月底】

2020广州调研，按照往年时间，预计在12月底进行。