2020年佛山中考体育方案出炉！

2020佛山中考体育方案今日出炉，时间定于2020年4月13日至5月8日，选考游泳方面限定考试完成时间，100米游泳不限泳姿，不超过4分20秒完成即为满分，否则为零分，其他按国家体育总局最新审定的游泳竞赛规则执行。

初三学子请注意！2020佛山中考体育方案近日出炉，时间定于2020年4月13日至5月8日，选考游泳方面限定考试完成时间，100米游泳不限泳姿，不超过4分20秒完成即为满分，否则为零分，其他按国家体育总局最新审定的游泳竞赛规则执行。具体考试安排为你一一梳理：

考试时间安排

体育项目考试：

2020年4月13日至5月8日

体育基本知识理论考试：

2020年5月9日（星期六）下午3:00-3:50

体育项目考试缓期考试：

由各区自定时间集中一次进行

考试项目

2020年佛山市中考体育内容包括以下三个部分：

1.《国标》测试成绩

2020年初中毕业生的初一、初二和初三年级《国家学生体质健康标准》（下称《国标》）测试成绩。

2.《体评》测评成绩

2020年初中毕业生的初一、初二年级体育课运动技能评价（下称《体评》）测评成绩，分别为:

（1）体育课综合评价：全学年考勤、课堂表现、心理健康、社会适应。

（2）体育运动技能考评：篮球半场来回运球上篮、一分钟篮球投篮、一分钟排球对墙传球、一分钟踢毽子、足球25米绕竿运球、100米游泳。考生在上述六个项目中选择一个项目进行考试(具体参照佛教德〔2015〕10号)执行。

3. 体育项目考试成绩

体育项目考试为两个科目，分别是：

（1）必考科目：800米跑（女），1000米跑（男）。

（2）选考科目：投掷实心球、三级连续蛙跳、立定跳远、一分钟跳绳、推铅球、一分钟仰卧起坐、篮球半场来回运球上篮、一分钟篮球投篮、一分钟排球对墙传球、一分钟踢毽子、足球25米绕竿运球、100米游泳。考生在上述十二个项目中选择一个项目进行考试。

符合免考体育项目考试条件的初中毕业生参加体育基本知识理论考试。

考试成绩计算办法

中考体育考试总成绩60分计入高中阶段学校招生录取总分中。

2020年佛山市中考体育成绩总分60分由《国标》测试成绩6分、《体评》测评成绩6分和体育项目考试成绩48分组成。即：《国标》6分+《体评》6分+体育项目考试48分=60分（满分）

其余成绩计算细则

1、2020年初中毕业生，初一、初二、初三年级《国标》测试成绩各占2分，各学年《国标》测试成绩及格者满分2分，不及格1分。各学校在规定的时间内完成测试及上报数据工作。即：初一2分+初二2分+初三2分=6分（满分）

2、2020年初中毕业生的初一、初二年级《体评》测评成绩6分，各学年体育课综合评价及格者满分各1分，不及格得0分，体育运动技能考评及格者满分各2分，不及格得1分。即：初一综合评价1分+初一体育技能2分+初二综合评价1分+初二体育技能2分=6分（满分）

3、体育项目考试成绩满分48分（必考科目成绩与选考科目成绩相加，按比例折算，再四舍五入取整数）。

4、体育基本知识理论考试卷面满分100分，按考生笔试卷面分值的60%折算计入高中阶段学校招生录取总分中（卷面分值乘以0.6，再四舍五入取整数）

5、关于游泳项目的安排：

（1）2020年体育项目考试选考科目100米游泳不限泳姿，不超过4分20秒完成即为满分，否则为零分，其他按国家体育总局最新审定的游泳竞赛规则执行。

（2）2021年中考体育必考科目维持不变（800米、1000米跑），选考科目100米游泳实施《佛山市中考体育100米游泳规则及评分标准》（2021年起）。

考试成绩公布

考生体育成绩由各区在5月9日前予以公示（公示时间五天）、复查。

【来源】南方号“佛山大课堂”