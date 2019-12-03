“青春华章”华工举办2019年优秀大学生年度颁奖盛典

华南理工大学在海丽文体中心举办“不忘初心、牢记使命”主题教育之“招商蛇口•青春华章”2019年优秀大学生年度颁奖盛典。

南方网讯（记者/柯丹洁 通讯员/张征 卢庆雷）12月2日晚，华南理工大学在海丽文体中心举办“不忘初心、牢记使命”主题教育之“招商蛇口•青春华章”2019年优秀大学生年度颁奖盛典。

此次盛典对2019年学校学生系列的评奖评优活动进行整合，进一步拓展为涵盖个人、集体、团队，涉及“感动华园”大学生年度人物，十大三好学生标兵，十大学生共产党员、共青团员学员，校园十佳班集体，何镜堂基金科技创新奖，国家奖学金，国家励志奖学金，企业奖学金，中国“互联网+”大学生创新创业大赛金奖，国际太阳能十项全能竞赛冠军等多个代表性奖项的颁奖盛典。

据悉，“招商蛇口•青春华章”晚会是学校不断创新“以文化人、以文育人”载体，凝练学生工作特色和品牌的全新尝试。颁奖典礼以学校服务大湾区“9+2”城市群为主线，由师生们作为舞台的主角，融合了舞蹈、朗诵、音乐剧等多种艺术表现形式，以《初心拥抱湾区》开始，以《共同家园》结尾，通过《华工与广州共生共荣》、音乐剧《周末工程师》、舞蹈《大潮起珠江》、朗诵《毕业后的华工人》，视频《华工与珠中江》和《同心筑港澳》等6个篇章，艺术地再现了华南理工大学全方位服务支撑国家和区域创新驱动发展的光辉历程，彰显了华南理工大学学子青春力行、爱国奋斗的精神风貌。

在华南理工有这样一群人，他们来自不同专业，却日夜与赛车为伴，用智慧和强大的团队精神克服艰难险阻，在赛场上叱咤风云，挥洒青春，他们是华南理工大学方程式赛车队。在今年的第十届大学生方程式汽车大赛中，S-Power实现了油车营销报告的四连冠，在效率测试上取得了第一名，成本报告取得了第二名。

在2019年获奖的学生中还有这样一群学生，他们利用假期走进全国22个省份、4个直辖市和5个少数民族自治区的农村，对8432位农民、上千个农村基层党组织、一万多个党员群众进行调研。他们是获得“挑战杯“大学生课外科技创新比赛金奖的马克思主义学院乡土中国调研团队。

“招商蛇口•青春华章”晚会集中了新时代优秀学子的代表，是华南理工大学“不忘初心、牢记使命”在育人实践上的生动体现。此次奖项的评选活动得到了全校师生的广泛关注和大力支持，经过学院推荐，个人自荐等多环节，最终从中遴选了这些优秀的大学生个人、集体和团队。

在颁奖典礼上，将集中授予优秀学子代表“华工榜样”的荣誉称号，学校希望通过树立先进典型，以点带面，充分发挥优秀学子的榜样力量，引导广大华工学子不忘初心，牢记使命，见贤思齐，向优秀者看齐，向榜样看齐，努力践行“厚德尚学 自强不息 务实创新 追求卓越”的华工精神，争当新时代学生好榜样，努力成就更优秀的自己。

2009年，“七色的彩虹 榜样的力量”——华南理工大学学生工作创先争优“标杆工程”之“招商蛇口·感动华园”大学生年度人物评选正式启动。自2013年开始，“感动华园”评选活动更是得到了招商局集团的认可，由招商局慈善基金会赞助支持。2018年起又正式改名为“招商蛇口·青春华章”优秀大学生年度评选，校企合作全面升级，招商局慈善基金会和招商蛇口作为活动的主要支持单位，始终坚持招商局集团“以商业成功推动时代进步”的使命，以及“与祖国共命运，同时代共发展”的核心价值观，不断提升合作层次、深化合作内容，努力承担“企业公民”的责任，激励当代大学生积极进取、追求卓越。

此次颁奖典礼是为了进一步展示华南理工大学不忘初心、扎根岭南大地促进大湾区发展的生动实践，展示新时代华南理工大学牢记使命、立德树人的优秀成果。本次活动由华南理工大学主办，共青团华南理工大学委员会、华南理工大学学生会、华南理工大学研究生会、百步梯学生创新中心承办，招商蛇口全程赞助，至今已经成功举办了十届。