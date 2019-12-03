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2020年面向香港、澳门、台湾地区招收研究生报名公告（广州报考点）

2019-12-03 08:21 来源：南方网
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　　2020年面向香港、澳门、台湾地区招收研究生（以下简称面向港澳台研究生招生）报名工作将于2019年12月1日开始，现将报名有关事项（广州报考点）公告如下。

　　报名方式

　　面向港澳台研究生招生报名包括网上报名和现场确认两个阶段，所有参加面向港澳台研究生招生考试的考生均须进行网上报名，并到报考点现场确认网报信息、缴纳报考费。广州报考点仅接受网上报名时选择“广州”报考点的考生现场确认。

　　网上报名

　　（一）时间：2019年12月1日至12月15日，全天24小时。

　　（二）网址：面向港澳台招生信息网。

　　（三）技术咨询部门：教育部全国高等学校学生信息咨询与就业指导中心。

　　现场确认

　　（一）时间：2020年1月6日-10日，每天09：30-11：30、14：30-16:30。

　　（二）地点：广州市天河区中山大道西69号广东省教育考试院大楼。

　　（三）现场确认需提交的报名材料：

　　1.网上报名编号；

　　2.本人有效身份证件副本

　　港澳考生持①香港或澳门永久性居民身份证和②《港澳居民来往内地通行证》或《港澳居民居住证》，台湾考生持①在台湾居住的有效身份证明和②《台湾居民来往大陆通行证》或《台湾居民居住证》，带备证件正本以供查验；

　　3.学位证书副本或同等学历文凭副本，带备证件正本以供查验。应届毕业生须提交应届在读证明原件，在读证明应注明学制及预计毕业时间。

　　（四）收费标准：按人民币500元/人的标准收取报考费。广州报考点只收取人民币现金，不接受港币或其他币种。

　　（五）注意事项：

　　1.考生须对本人网上报名信息和电子照片进行认真核对，并于现场确认时在《考生报名信息确认表》上签字确认。报名信息确认后一律不作修改，因考生填写错误引起的一切后果由其自行承担。

　　2.考生因特殊情况不能到广州报考点现场确认的，可委托他人代理确认，确认时应出示考生身份证件、代理人身份证件、考生亲笔签署的委托书及报名材料。每位代理人只能为一名考生办理确认手续。广州报考点不接受邮寄报名或中介机构代理报名。

　　【来源】南方号“广东省教育考试院”

编辑： 罗予岐

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