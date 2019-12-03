幼儿园“三浴锻炼”引质疑 园方承认失职：未提前沟通

近日，广州市一家长群里，一条孩子们裸露着上半身在露天操场玩耍的视频引发家长愤怒和质疑。园方承认，确实未提前与家长沟通就开展“三浴锻炼”，工作失职。

11月14日，广州市盈溪幼儿园汇彩分园的家长群里，一条孩子们裸露着上半身在露天操场玩耍的视频引发家长愤怒和质疑。对此，园方承认，确实未提前与家长沟通就开展“三浴锻炼”，工作失职，接下来会向家长科普科学育儿的知识，并邀请家长走进幼儿园，打消疑虑。

幼儿园“三浴锻炼”引家长质疑

11月14日，广州市盈溪幼儿园汇彩分园中班的一位学生家长在家长群里分享了一条视频，视频中的孩子们裸露着上半身，在毫无遮蔽的露天操场玩耍。幼儿园的操场紧邻着一个住宅区，操场栏杆外不少居民驻足围观拍摄。

在群内看见视频的家长们震惊又愤怒。家长刘先生告诉南都记者，他对该活动毫不知情，事先没有收到任何通知。“当天上午孩子们在晒日光浴的时候，有住在旁边小区的家长看见了，就拍了视频发在家长群里，后来我看见视频就知道这件事了”。刘先生还说，孩子对在公众场合脱上衣有抗拒心理，“孩子跟我说，很多男生女生脱光了上身在幼儿园活动，他觉得特别羞”。他分析称，“当时是有老师在旁边引导，有的孩子可能想要得到老师的关注和夸奖，就脱了，还有些孩子是从众心理，看别人脱他也就脱了”。

得知消息的家长们随即向园方提出意见，希望能够得到合理的解释。园方当天通过家委会传达了《致家长的一封信》，并在放学后在群内发放了一份调查问卷，征求家长对“三浴锻炼”的意见。这封信中向家长们介绍了所谓的“三浴锻炼”，表示孩子们脱去上衣晒日光浴，是为了锻炼身体。但这样的回复家长们并不接受。

家长张女士质疑道：“我们在家的时候也会对孩子进行基本的性教育，告诉他们不管是男孩子还是女孩子，内衣遮盖住的地方都是属于隐私部位，是不能轻易露出的，但这些教育到了幼儿园里反而成了另一番模样。而且孩子们不分性别都把衣服脱了，女孩子们连个背心都没有穿，现场甚至还有几位男老师在场，幼儿园这么做合适吗？”

除了顾及隐私以外，张女士还说道，“当天天气也没那么热，听说有的孩子晒完日光浴当晚就出现了感冒的症状，我觉得锻炼的形式大过内容”。

也有家长表示，不反对“三浴锻炼”，但针对课程具体的实施和落实，希望事先能征求家长的意见。

园方承认工作失职，表示歉意

11月22日，南都记者来到盈溪幼儿园汇彩分园。蔡园长承认幼儿园在开展“三浴锻炼”前没有做家长的沟通工作，实施教学的老师们也确实没有经过专业的培训，为此园方表示歉意。

蔡园长还表示，在开展这次“三浴锻炼”前，汇彩园区在10月份给全园的孩子们做了体能测查，根据《国民手册》对幼儿体能发展做了对标对表的比较，有三分之二的幼儿体能项目不达标。“这次体能测查大班级的体能达标率才44%，中班的达标率才41%，小班达标率才25%。体能结果出来之后，我们的老师也进行了研讨，从晨间运动和每天一小时的体育锻炼活动抓起，目的就是为了提高孩子的机能”。

同时，蔡园长认为，“三浴锻炼”有科学理论依据，“这次的空气浴和阳光浴给家长们带来误解，主要原因是幼儿园没有提前跟家长做工作，做科学育儿的宣传”。据蔡园长所说，该课程是按2016年版幼儿园工作规程和《中国现代集体儿童保健全书》来研究开展的。除了汇彩分园，在盈溪幼儿园总园，“三浴锻炼”已开展了近四年，拥有一定的理论基础。

对于孩子们半裸上身，蔡园长解释，“每一种运动都有不同的着装要求。游泳穿泳衣，跑步穿跑步衣，登山穿登山衣，而赤膊、半裸上身是三浴锻炼中空气浴和阳光浴的着装要求”。

蔡园长还解释，当天开展锻炼是引导孩子们脱衣，并没有强迫要求，“活动时问孩子，你觉得热吗，热了你可以把衣服脱了，愿意脱的孩子就去脱了”。

至于家长给孩子传输的性教育知识，蔡园长表示，在幼儿园里，对3到6岁的孩子来说，所指的性仅仅是认识性别，认识到我是男孩还是女孩，再有就是如厕的不同。“针对这个问题，我们会请专家来做讲座。我只能说从幼教工作者的视角看，大家所站的角度不同。”

园方还表示，接下来，会组织老师们进行系统的培训。此外，将积极与家长沟通，实行以下措施。一是向家长科普科学育儿的知识；二是开办公益讲座，请专家做客讲堂；三是让家长走进幼儿园，以助教的方式了解幼儿园，打消疑虑。

释疑

什么是“三浴锻炼”？

蔡园长所提供的《中国现代集体儿童保健全书》中介绍：三浴锻炼是利用空气、日光、水三种对身体进行锻炼的形式。三浴锻炼可使皮肤、呼吸道及身体各部分感受自然因素冷热变化的刺激，增强机体应急能力，提高机体对外界环境变化的反应性和抵抗疾病的能力。实践证明，三浴锻炼是学龄前儿童体格锻炼的一种重要形式。儿童体质研究结果证明，三浴锻炼能增强心肺功能，提高免疫力，促进生长发育，是增强儿童体质，促进生长发育的有效锻炼方式。

蔡园长称，广州市天河区内开展“三浴锻炼”的幼儿园远不止一家。家长张女士也表示，据她了解，还有其他幼儿园开展三浴锻炼，“但他们的空气浴阳光浴都在夏天开展，而且男生女生也穿了小背心”。

《中国现代集体儿童保健全书》中，三浴锻炼中的日光浴气温条件要求在“24至26℃”为宜。而11月14日广州的天气在14℃至26℃，温差较大。家长认为，在这样的气温下，贸然给孩子脱去上衣，很容易引发感冒。

“三浴锻炼”是否科学？

广州市妇女儿童医疗中心儿童早期发展保健门诊副主任医师董海鹏就三浴锻炼向南都记者介绍道，三浴锻炼是经过实践检验的，包括空气浴、日光浴和水浴。主要是通过对皮肤的刺激，提高血管的收缩，增强小孩的免疫力。“使宝宝在空气冷热交替的时候，抵抗力提高，不至于生病。广州多所幼儿园都有进行‘三浴锻炼’。”

同时，董海鹏指出，幼儿园要做好事先告知的义务，如果遇有特殊要求的家长，可以签署知情同意书。请儿科医生到幼儿园给父母科普“三浴锻炼”的益处和注意事项。幼儿园保健医生和老师要做好儿童的身体健康检查和“三浴锻炼”记录。如果有先天性疾病的儿童，要注意不要引发不良的后果。