第二届“粤北洋大讲堂”在穗举办

11月30日，北洋家国情，筑梦大湾区。第二届“粤北洋大讲堂”暨2019年广东省天津大学校友会年会在广州举办。

南方网讯（记者/柯丹洁）11月30日，北洋家国情，筑梦大湾区。第二届“粤北洋大讲堂”暨2019年广东省天津大学校友会年会在广州举办。天津大学领导、天津大学各行各业校友、全国各兄弟校友会代表、全国四十多所兄弟高校广东地区校友会代表等齐聚现场。

粤北洋大讲堂邀请了香港中文大学深圳协理副校长李学金校友，北洋海棠基金、信创资本苏震校友以及天津大学副校长王树新教授分别以“优化产学研合作机制，促进粤港澳大湾区创新发展”、“创业在路上”、“微创手术机器人妙手系统技术发展”等主题开展演讲。

李学金教授对大湾区“产学研”情况进行了透彻分析，他强调了政府“天使投资”的杠杆原理，让人耳目一新。苏震总裁总结了创业的本质就是在不确定的环境中寻找确定的事的过程；创业就是在失败的路上不断坚持靠近成功的过程。王树新副校长不仅介绍了“妙手”微创手术机器人的理论和技术的自主创新艰难过程的精彩故事，还从国家战略高度和民族前途角度阐述自主创新发展中国医学事业的重要性。三位嘉宾的演讲充分彰显了天大校友科学家和企业家浓浓的家国情怀。

大讲堂结束后，现场还举行了天津大学广东校友会2019年会环节。此次年会以“北洋家国情，筑梦大湾区”为主题，现场还对校友会理事会成员进行更新和扩充，并针对校友工作进行了优秀表彰。

天津大学校友陈扬枝汇报了2019年广东省天津大学校友会主要工作之一李曙森校长塑像捐赠相关事宜。李曙森是天津大学历史上的杰出校长代表，1983年他与三位著名教育家共同提出“关于将50所左右的重点大学列入国家重点建设项目的建议”，该建议为此后的211、985工程乃至双一流大学建设奠定了基础。在张尧会长的倡议下，广东省天津大学校友会发起捐赠李曙森塑像，经过机构设立、募捐、遴选设计师等工作流程，在校方、家属、设计师和捐赠方的密切交流、沟通和通力合作下，目前已经完成塑像设计定稿，将于年内完成制作。计划在2020年（诞辰110周年）举行捐赠仪式。

据了解，本次大讲堂由天津校友总会主办，广东、深圳、香港、上海四个校友会联合承办。活动旨在借助这一平台邀请优秀校友与在读校友共享成功喜悦、分享人生感悟；更通过优秀校友的成长、成功经验，为广大的校友提供发展借鉴、启迪成长智慧。