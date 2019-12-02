让新技术赋能教育效果显著，尚德机构荣获“年度智能开拓奖”

成人教育公司尚德机构荣获了“年度智能开拓奖”。

11月28日，由环球时报、环球网共同主办的“2019环球趋势大会”在京举行。本次大会以“营商、发展、使命”为主题，邀请经济、科技、公益、文化等领域专家、学者，共同评选出2019年度在营商优化、改革创新、发展成就、文化传承、责任践行等方面的优秀案例和代表。在当晚举办的“环球之夜”主题活动暨“金趋势奖”颁奖盛典上，成人教育公司尚德机构荣获了“年度智能开拓奖”。

据介绍，国内成人在线教育公司尚德机构始终坚持在产品研发、教学教研方面保持高投入，不断开拓创新。尚德机构相关负责人表示，“教育是一件反人性的事情，成人学员需要从美食、游戏、短视频等能够带来极大即时感官刺激的事物中跳脱出来，克制自己选择学习。因此‘如何让学习像打游戏一样轻松有趣’，始终是我们坚持思考和进行努力的方向。”

该负责人认为，如果能像游戏一样将学习场景化，并及时得到量化反馈，学习就会变得简单很多。为此，尚德机构从一开始就为学员提供清晰的学科计划，告诉学员学习课程总共有多少“关”、多少个“boss”，并给他们提供通关秘籍，告诉他们关键关卡和难点在哪儿以及如何过关。

通过考试首要的是知识积累，学习的最小单元是知识点。尚德机构为所教授的700多个科目建立了专门的教研系统，来管理所有的知识树。尚德机构为知识点标注解析和考试要求，同时每年还基于考试大纲的变化，对知识树进行更新。截至2019年9月，尚德机构题目总量超过76万道，包含30多万个知识点。根据这些知识点，尚德机构为学员提供相对应的练习题，以巩固课上所学。尚德机构致力于打造自考行业题目最多的题库，已经开设的自考科目所有真题都已收入题库。

为了提高学习效率，尚德机构通过AI分析数据的变化趋势，基于历史学习行为分析出简单易学的部分，为学员规划出最优学习计划和路径。此外，尚德机构通过“用户行为”算法和特征分析，实时获得每个学员在各个知识点上的学习情况，从而得出学员每个知识点掌握程度并预估他们考试的分值。

“这是我们面向成人通过型考试给出的解题思路，在过去几年间，尚德机构一直在朝着这个方向努力，并且已经建立起一套高效、定制化的学习体系。”上述负责人说。