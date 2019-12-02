外语外贸管理类专场招聘会在广外举行，200余家单位前来揽才

11月30日，2020届高校毕业生就业供需见面活动（一带一路人才暨外语外贸管理类专场）在广外北校区举行。

南方网讯（记者/唐巧燕 通讯员/阳豆豆）11月30日，2020届高校毕业生就业供需见面活动（一带一路人才暨外语外贸管理类专场）在广外北校区举行。本次活动吸引了200多家用人单位前来揽才，共提供各类就业岗位6500余个，涉及外语、外贸、经济、管理、计算机、营销、教育、法学、新闻、广告等专业。

广外学生就业指导中心主任康为茂谈到，当下就业竞争日益激烈，企业更需要能够适应全球化竞争并赢得主动的国际化人才。他希望同学们能明确人生发展规划与职业理想，不断提升自身的综合能力与专业知识水平以适应市场变化，提升自己的就业竞争力。

据介绍，本次毕业生供需见面活动上，广外成立了领导小组，并在现场设置了总指挥部及安保服务、医疗服务、综合服务等站点，确保活动顺利举行。现场宣传展板等公共地点均提供本场招聘信息汇总二维码，轻松一扫即可获知用人单位招聘岗位的详细信息。

在科学引导毕业生就业创业方面，活动专门设置“应征入伍政策咨询”“基层就业政策咨询”“就业咨询”“创业咨询”“简历修改”等内容丰富的功能区。邀请经验丰富的专业老师和第三方专业机构，为求职学生提供基层就业咨询和就业、创业、免费简历修改指导等。

值得关注的是，为帮助更多的大学生积极主动地参与到创新创业领域，由广外学生创立的译带驿路多语言文化传播与扶贫公益平台、壹虎校园创业团队以及文昌木耶海贸易有限公司三家用人单位来校招聘。

记者在现场发现，有不少非应届毕业生的师弟师妹也前来参加招聘会，相关就业指导老师认为，他们能主动提前亲身参与招聘会，感受竞争氛围，对以后的学习是有一定的激励作用的。此外，就业指导老师建议在校学生，可以根据自己的专业了解目前市场大致的岗位缺口在哪些方面，进而关注相关岗位的招聘要求。

据悉，广外2020届本科毕业生4991人，研究生毕业生1241人。2019年9月至今，学校已组织用人单位专场宣讲会210多场，通过宣讲会和就业信息网为毕业生提供就业岗位近2万个，较去年有所增加。