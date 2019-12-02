广东东软学院携手百度共建人工智能学院，首批计划招生500人

人工智能正在助力各行各业的智能化升级，这个过程中亟需大量既掌握AI核心技术、又拥有大量实际落地经验的复合型人才。

广东东软学院携手百度共建人工智能学院。11月28日，百度与东软教育科技集团在北京签署战略合作协议，并为双方合作设立的“东软百度人工智能学院”揭牌。根据协议内容，双方将在大连东软信息学院、成都东软学院、广东东软学院三所应用型大学开设的人工智能、大数据相关专业基础上，积极探索行业企业深度参与高校协同育人的体制机制和人才培养模式，以现代产业学院的形式共建“东软百度人工智能学院”。

根据东软教育科技集团和百度此次达成的共建协议，广东东软学院将立即组建人工智能学院，并计划2020年招生，首批计划招收400-500人，专业内容与人工智能、大数据相关。届时，人工智能学院将成为广东东软学院的二级学院，由学校资深专家、百度拥有博士学位以上的技术专家分别担任院长和副院长，同时，东软教师将定期到百度进行业务培训和知识更新。

合力破解师资及人才培养难题

在28日举行的签约仪式上，百度首席技术官王海峰表示，当下，人工智能正在助力各行各业的智能化升级，这个过程中亟需大量既掌握AI核心技术、又拥有大量实际落地经验的复合型人才。针对目前国内人工智能领域人才储备不足仍比较突出的问题，此次百度和东软教育的深度合作，将加快人工智能人才培养的发展速度，双方也将在此过程中共同探索人工智能人才培养的新模式，为产业智能化的发展作出贡献。

东软教育科技集团董事长刘积仁表示，东软三所大学自成立以来，与众多国内外知名企业开展深度校企合作，将来自产业的“新理论、新技术、新工具、新产品、新应用”融入到三所大学人才培养的全过程。

按照计划，此次百度、东软教育科技集团的联手，将充分发挥双方各自的产业优势、技术优势、教育优势和资源优势，共建人工智能、大数据等专业的人才培养体系及教育教学资源，共同探索人工智能教育领域产学研合作新道路，以产业和技术发展的最新成果推动高校人才培养改革。

据介绍，人工智能学院成立后除了培养本校学生，学院还将举办各类师资培训班，为周边高校培养师资，建设高校人工智能人才培养生态；通过短期培训，为企业的专业性人才进行快速培训，解决企业技术人员不足的问题；依托百度的相关课题，共同参与到人工智能前沿领地的研究。

组建一批人工智能新技术高端实验室

“人工智能学院将依托百度人工智能技术平台，组建一批覆盖人工智能新技术高端实验室。”广东东软学院校长杨利表示，同时，还将以百度资深技术专家和东软资深教师共同组成教学团队，以校企深度融合的产业学院模式实施人才培养，通过改造学校现有计算机类专业、申办新专业，迅速形成华南地区人工智能研究和人工智能应用型人才培养高地，为广东省和佛山市高新技术发展和产业升级培养源源不断的优秀人工智能应用型本科人才，为在地企业和其它高校培养合格的人工智能师资。

广东东软学院是由软件企业东软集团投资举办，是华南地区第一所以培养IT类人才为主的本科大学。据了解，为构建开放、协同、共赢的产教融合教育生态体系，百度与东软教育科技集团还将在东软三所大学办学体制机制改革探索、教育教学资源开发积淀的基础上，通过全新的产学研协同育人体制机制，以校企共建现代产业学院、共建专业等形式，与全国众多的应用型本科高校和高职院校合作共建“东软百度人工智能学院”，将百度与东软教育科技集团共同开发的教育方法学、特色人才培养体系、优质教育教学资源以及智慧教学支持平台等输出应用到更多的高校，为我国数字经济发展培养创新型、复合型、高素质应用型人才和技术技能人才。

【来源】南方号“佛山大课堂”