教育部发文要求取消初中学业水平考试大纲

取消初中学业水平考试大纲，严格依据义务教育课程标准命题，不得超标命题。

初中学业水平考试大纲将取消。近日，教育部印发《关于加强初中学业水平考试命题工作的意见》（以下简称《意见》）。《意见》指出，取消初中学业水平考试（以下简称“初中学考”）大纲，严格依据义务教育课程标准命题，不得超标命题。

记者采访了解到，目前广东未明确不可拟定初中学考考试大纲。有受访老师表示，取消初中学考大纲有利于淡化应试学习，克服“考什么学什么”的倾向。

促进学生认真学好每一门课

根据《意见》，各地要将义务教育课程设置方案所设定的除综合实践活动外的全部科目纳入初中学业水平考试范围，促进学生认真学好每门课程，完成国家规定的义务教育学业。

去年7月，广东省教育厅印发《关于初中学业水平考试的实施办法》（简称《办法》）。《办法》指出，坚持全面考核，促进初中学校全面落实国家《课程方案》和《课程标准》，引导学生认真学习每门课程，全面、准确地反映初中毕业生学业水平，全面提高德智体美各方面的素质，打好共同基础，确保义务教育的基本质量。

在考试科目上，《办法》指出，国家《课程方案》规定的全部科目均列入初中学考范围，包括语文、数学、外语、道德与法治、历史、地理、物理、化学、生物、体育与健康、音乐、美术、信息技术等科目。

《办法》未明确广东不可拟定初中学考考试大纲。记者采访广东多名初中教师了解到，目前学生在初中学考备考中有考试大纲指引，学生们“考什么学什么”，相对减少备考压力。一名教师表示，取消学考大纲后，“考什么学什么”变成“学什么考什么”，学生们须牢固掌握所有知识点。

备考不再能“临时抱佛脚”

取消初中学考大纲，对师生备考有何影响？在广州市天河外国语学校教师符伟平看来，这对语文学科的影响并不大。“语文的外延和生活的外延是一样的，如果用详细的考纲框定，反而不利于学生知识面的拓展和能力的提升。”他认为，取消初中学考大纲有利于克服“考什么学什么”的倾向，淡化应试教育，是一种与时俱进的改变，符合新课改的要求，有利于培养学生的核心素养和综合能力，也有利于提高教师教学的整体性、系统性。

广州市一名初中数学教师则表示，考纲对师生应对学考有重要的指引作用，目前多数师生以考纲为主要备考参考。取消考纲可能会在一定程度上增加学生的备考压力。该教师表示，这也对老师教学提出了更高要求，不能再围绕考试大纲教学，而是要在日常教学中注重对学生综合能力、创新能力的培养，让学生学会更灵活地运用知识。同时，学生也要从初一开始便注重知识点的储备和积累，不能等到初三备考时再“临时抱佛脚”。

南方日报记者 马立敏

教育部：

2023年前要将实验操作纳入初中学考

教育部29日发布关于加强和改进中小学实验教学的意见，提出2023年前要将实验操作纳入初中学业水平考试，考试成绩纳入高中阶段学校招生录取依据。这是记者从29日在山西省长治市举行的教育部新闻发布会上获悉的。

实验教学是国家课程方案和课程标准规定的重要教学内容，是培养创新人才的重要途径。意见提出，要完善实验教学体系。教育部制订中小学实验教学基本目录和操作指南。省级教育行政部门要按照国家课程方案和课程标准要求，将实验教学作为课程体系的重要内容纳入学科教学基本规范，强化实验教学要求；中小学校要针对不同学段教学要求精心设计实验教学内容，组织开展好基础性实验和拓展性实验。

各地各校要丰富实验教学实施形式，促进传统教学与现代新兴科技有机结合，对于有危险性、破坏性和对环境有危害的实验，可用增强现实、虚拟现实等技术手段予以呈现。在实验教学中要遵循学科特点，积极推动学生开展研究型、任务型、项目化、问题式、合作式的学习，广泛利用社会资源，积极开展科学实验活动，定期举办全国中小学生实验教学技能竞赛。

意见明确，各地要为实验室建设与管理、设备维修维护、仪器和实验材料更新补充、教师和实验室管理员研修培训、活动开展等提供经费保障，并将实验教学情况纳入教育质量评价监测体系。

新华社太原11月29日电