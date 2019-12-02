三地专家热议粤港澳大湾区融合发展：促进高校师生跨境流动

高等教育已经成为经济社会发展的新引擎。希望不同领域的专家学者建言献策、凝智聚力，共同发挥好粤港澳大湾区人才培养、学术研究、文化传承等功能，为湾区建设作出贡献。

“粤港澳大湾区三地社会、经济、文化要实现融合发展，其中一个重点就是人才的合理有序流动，尤其是高校师生的跨境流动。”中山大学政治与公共事务管理学院研究员、博士生导师许长青在第二届粤港澳大湾区高等教育论坛上说，“关键是凝聚共识，在社会主义核心价值观引导下进行多元文化的融合。高校在其中应起到引领作用。”

30日，第二届粤港澳大湾区高等教育论坛暨“高等教育、区域创新与经济增长：粤港澳大湾区建设中大学的角色与作用”2019年学术研讨会在中山大学广州校区南校园举行。

高等教育成湾区“新引擎”

中山大学党委书记陈春声在致辞中表示，高等教育已经成为经济社会发展的新引擎。希望不同领域的专家学者建言献策、凝智聚力，共同发挥好粤港澳大湾区人才培养、学术研究、文化传承等功能，为湾区建设作出贡献。

中大政治与公共事务管理学院院长、中大中国公共管理研究中心主任谭安奎和中大粤港澳发展研究院副院长袁旭阳分别致辞，强调政务学院和粤港澳发展研究院将承担国家使命，利用学科优势，从国家治理、区域治理、学科治理的角度，更多地关注粤港澳大湾区的发展，做好区域治理、教育、创新的研究。

2017年以来，中大课题组先后承担中科院及中国高等教育学会的两大课题，对大学在湾区建设中扮演的角色及发挥的作用进行持续研究，并将成果集结成册。在会上，《粤港澳大湾区高等教育研究丛书》正式发布。

重视湾区师生跨境流动

“当前，粤港澳三地对高校师生跨境流动的吸引力存在差异。”由许长青领衔的课题组对15所湾区大学的师生作了问卷调查和深度访谈，结果显示，流入地的文化特色成为选择跨境流动的重要原因。“香港学生喜欢到内地看看祖国的发展和传统文化氛围。内地学生也期望到港澳的大学体验独特的文化。”

他指出，目前湾区高校师生对跨境流动的整体满意度较高，但跨境流动仍存在不少障碍。“比如三地的教师资格证不互认，学生学分不互认，科研合作较为零散……这些问题都应通过顶层设计和学术合作来解决。比如由高校牵头推动教师联合培养，政府进行认证，解决教师资格证互认的问题。”

研究结果显示，在湾区高校教师的跨境流动过程中，“孩子难以就读公办学校”成为一个很显著的负面影响，工作强度大、薪资不匹配、晋升较难较慢也成为跨境教师职业发展的主要障碍；学生方面，缺乏人脉、对语言文化不熟悉导致的跨境求职障碍影响显著，大部分学生在跨境学习后选择回流就业。

逾20位学者在会上作了专题报告。此次会议由中大中国公共管理研究中心、中大政治与公共事务管理学院以及中大粤港澳发展研究院共同主办，粤港澳高校联盟协办。境内外著名大学相关领域的专家学者以及校内师生代表共100余人出席了本次会议。

来源：南方号“广东教育头条”