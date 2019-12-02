王志纲做客黄埔书院，以个人所见所闻，分享如何拥有完整人生

11月30日，中国著名的战略咨询专家、策划人，智纲智库创始人王志纲先生应邀做客黄埔书院非常道读书会，结合自己的所见所闻所做所期，与大家分享《改革开放四十年，个人命运和他的时代》主题演讲。

11月30日，中国著名的战略咨询专家、策划人，智纲智库创始人王志纲先生应邀做客黄埔书院非常道读书会，结合自己的所见所闻所做所期，与大家分享《改革开放四十年，个人命运和他的时代》主题演讲。

读书会现场

“读万卷书，行万里路，历万般事，这才是一个完整的人生。”演讲一开始，王志纲便寄语各位到场嘉宾，希望大家认真思考如何读书、读人、读世界，他也希望此次演讲可以给不同的人带来不一样的启发。

黄埔书院创始人刘德强为王志纲颁发聘书

“谋事在人”，谈到人生绝望的时候他是如何度过的，王志纲态度坚定“一定要继续往前走”。王志纲中学毕业以后，唯一出路就是能否去当兵，但因种种原因，他去当了女篮教练。那年王志纲21岁，他没有被击垮，反而被一件小事改变了整个人生：这年，他的一篇体育杂文被中国体育报头版头条以本报评论员的方式刊登了出来。虽然没有署名，也没有稿费，但王志纲自此笃信自己是当记者的料。人总是要在不断尝试和失败中，知道自己究竟能干什么，对王志纲来说，21岁这年或许就是他最初自我认知的源头。

王志纲在1985年至1994年在新华社足足有十年，这十年之间，他成长成了一个纯粹、有洞察、发现问题敢于唱黑脸的记者，交往了无数后来成为各界精英的人。“事实上，如果说后来智纲智库能够成立的思维基础是什么，那绝对是这十年记者生涯所积淀的。”王志纲说起，这十年之间，他去了很多城市，亲身经历了许多萌芽、发展和衰落。“从生意上讲我是愚蠢的，但是今天回头来看，我的东西全沉淀下来了，而且锻炼了我，他们全成了过眼云烟。”王志纲对年轻人忠告，为了理想，其他是可以忽略的，当你成为大树的时候，吸收营养太简单了，这时你要考虑的问题就成了如何舍弃与拒绝。

“如果说21岁是没有路的绝望，那么从新华社出来之前，就是有路找路的期待了。”王志纲现场讲述了他第三种生存方法。“我是个好记者，我一定要当好记者，最后用了10年的光阴，真的全情燃烧去当好一个记者。”但是，他慢慢意识到自己要开始创新，另辟一条新路，不在体制内，也不在体制外，独立于这两者之间的第三种生存方法，用知识来逆势。

创业之初，有人曾戏称他的办公环境为“水帘洞”，建立伊始，王志纲一钻进去就是三年，“我从一个人变成一群人，从一个探索第三种生存的人变成了智库的雏形，就在这个地方完成”。对于智库，王志纲这样评价“既然成为一个智库，总得要有思想影响别人，第一，经济上必须要自立，如果经济上不自立，看别人眼色是做不好事的；第二，能力必须上去；第三，一定要奉行知行合一的原则，才能往前走。”

在说到自己的坚守和“傻”时，王志纲提到了黄埔书院，“黄埔书院正因为纯粹性，才有持久性，大家每次听完之后觉得好，口碑相传。我回头来想，我这辈子为什么走到现在还能做点事业，可能跟我的坚守和傻有很大的关系。”。

据悉，黄埔书院，倡导“以书会友、亲爱精诚”的理念，上承中国古代书院以文化昌盛为己任的精神传统，融入21世纪关于读书、思考与交流的最新思想，成为一个汇聚良师、益友、好书的现代书院。