南方网 要闻 学习进行时 广东 中国 国际 经济 社会 直播 更多
快报 融媒 网评 理论 专题 公告 英文 法治 大湾区 双创 汽车 财经 房产 IT 旅游 教育 科技 体育 健康 视觉 文化 乡村
EN
南方网> 教育>教育头条

五百家名企八千岗位齐聚中大新华校招“抢人”！

2019-12-01 11:56 来源：南方网
字号减小 字号增大

　　南方网讯（记者/柯丹洁 通讯员/刘赟 刘雪冰 杨艺 温蕙侨)11月30日，中山大学新华学院举办了主题为“精心规划，精准发力”的2020届毕业生校园招聘会，通过打造高质量就业平台，为毕业生的就业工作做出精准发力、准确指导，实现人才驱动区域经济创新发展。

　　招聘现场众企荟萃，来自于广州、深圳、东莞、佛山等珠三角地区等540余家企业受邀参与本次招聘会，提供就业岗位8000余个，平均薪资5000-7000元，多家知名企业设展招聘。

　　此次招聘会，中山大学新华学院就业指导中心办严格把控企业质量，做到了数量精简、质量精良、定位精确、指导精准。中山大学新华学院学生处副处长、就业指导中心主任刘艳在接受采访时表示，此次招聘会的企业涵盖行业众多，包括互联网类、金融证券类、营销策划类、教育培训类、行政人事类、财务类、法律类、设计规划类、医疗卫生护理保健类、新闻出版传播类、旅游类等。在选择企业时不仅对口学校专业的设置，帮助学生找到合适岗位，也根据毕业生就业意愿调查对企业选择有所侧重：80%以上的学生愿意去广州和深圳工作，同时倾向于教育培训类、行政人事类、金融证券等行业。

　　招聘会筹备期间，就业指导中心围绕“从企业用人角度来看，在校大学生需要储备的知识和能力”主题全面铺开调研，将学校的人才培养方案与企业人才需求、学科课程设置与就职所需技能作对比，以求真正将人才培养与求职就业结合起来。调研结果在用于给毕业生求职提出相关建议的同时，作为也为今后开展就业工作提供实践指导资料，把毕业生就业工作和在校低年级大学生的学业规划、职业规划相结合，精心为学校低年级学生做好四年规划做到准确指导，促进学校学生高质量求职就业。

编辑： 罗予岐

相关新闻

返回南方网首页 教育头条

广东新闻

 更多

南方融媒体专区

 更多
南方日报电子报
南方杂志电子报

2019年 第23期
南方+客户端
微信
 QQ空间 微博 0
回到首页 回到顶部

网站简介- 广告服务- 联系我们- 法律声明- 友情链接

本网站由南方新闻网版权所有，未经授权禁止复制或建立镜像　广东南方网络信息科技有限公司负责制作维护

违法和不良信息举报电话：020-87373397 18122015029 18122015068

ICP备案号：粤B-20050235