五百家名企八千岗位齐聚中大新华校招“抢人”！

通过打造高质量就业平台，为毕业生的就业工作做出精准发力、准确指导，实现人才驱动区域经济创新发展。

南方网讯（记者/柯丹洁 通讯员/刘赟 刘雪冰 杨艺 温蕙侨)11月30日，中山大学新华学院举办了主题为“精心规划，精准发力”的2020届毕业生校园招聘会，通过打造高质量就业平台，为毕业生的就业工作做出精准发力、准确指导，实现人才驱动区域经济创新发展。

招聘现场众企荟萃，来自于广州、深圳、东莞、佛山等珠三角地区等540余家企业受邀参与本次招聘会，提供就业岗位8000余个，平均薪资5000-7000元，多家知名企业设展招聘。

此次招聘会，中山大学新华学院就业指导中心办严格把控企业质量，做到了数量精简、质量精良、定位精确、指导精准。中山大学新华学院学生处副处长、就业指导中心主任刘艳在接受采访时表示，此次招聘会的企业涵盖行业众多，包括互联网类、金融证券类、营销策划类、教育培训类、行政人事类、财务类、法律类、设计规划类、医疗卫生护理保健类、新闻出版传播类、旅游类等。在选择企业时不仅对口学校专业的设置，帮助学生找到合适岗位，也根据毕业生就业意愿调查对企业选择有所侧重：80%以上的学生愿意去广州和深圳工作，同时倾向于教育培训类、行政人事类、金融证券等行业。

招聘会筹备期间，就业指导中心围绕“从企业用人角度来看，在校大学生需要储备的知识和能力”主题全面铺开调研，将学校的人才培养方案与企业人才需求、学科课程设置与就职所需技能作对比，以求真正将人才培养与求职就业结合起来。调研结果在用于给毕业生求职提出相关建议的同时，作为也为今后开展就业工作提供实践指导资料，把毕业生就业工作和在校低年级大学生的学业规划、职业规划相结合，精心为学校低年级学生做好四年规划做到准确指导，促进学校学生高质量求职就业。