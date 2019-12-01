“地方政府与区域治理”学术研讨会在穗举办

由华南师范大学、中山大学新华学院联合主办的“第三届地方政府与区域治理”学术研讨会在华南师范大学召开，活动围绕提高地方政府与区域治理能力等主题展开交流与探讨。

南方网讯（记者/柯丹洁 通讯员/刘艳芬 尹琪琪 冯展豪 刘英）11月30日，由华南师范大学、中山大学新华学院联合主办的“第三届地方政府与区域治理”学术研讨会在华南师范大学召开，活动围绕提高地方政府与区域治理能力等主题展开交流与探讨。共吸引来自海内外40余所高校的专家学者、10余家专业期刊编辑以及港澳学术社团代表等100余人齐聚。

华南师范大学副校长陈文海教授致辞，首先对与会专家学者莅临华师表示热烈的欢迎与感谢，并简要介绍研讨会筹备背景，结合国际国内形势背景，指出举办此次研讨会的时代意义与学科价值，是贯彻落实党的十九届四中全会精神的具体举措，希望能聚大家之力，共商提升地方政府与区域现代治理能力。

中山大学新华学院公共治理学院院长徐文俊教授代表王庭槐校长宣读致辞，代表主办方欢迎与感谢与会嘉宾的鼎力支持。他讲到本届学术研讨会召开的紧迫性与必要性，并希望通过研讨会来深入探讨地方政府行为、区域协调发展机制等的研究，并借此平台能够发现和探讨新问题、新情况，提高公共管理学科与现代治理改革的理论与实践水平，并希望学者专家们畅所欲言、贡献智慧。

华南师范大学公共管理学院院长胡中锋教授在致辞中表示，举办第三届“地方政府与区域治理”学术研讨会十分契合党的十九届四中全会精神，对处在新时代背景下的中国，对促进国家治理体系和治理能力现代化的理论研究和实践有着重要意义。

中山大学政治与公共事务管理学院名誉院长夏书章教授在开幕式现场宣布第三届“地方政府与区域治理”学术研讨会成功开幕。他对此研讨会连续成功举办三届表示祝贺与肯定，并结合中国公共治理工作“面大、量广”的实际情况，鼓励与会专家学者，要一步一个脚印，推动新时代国家治理体系与治理能力现代化建设。

开幕式结束之后，研讨会聚焦于“绿色发展与环境生态治理、粤港澳大湾区协同治理、治理创新与基层社会治理”三个议题分为三个分论坛和一个研究生论坛进行深入探讨与交流。

据悉，“地方政府与区域治理”学术研讨会由中山大学新华学院创办，前两届由中山大学新华学院举办，三届研讨会研讨会共吸引公共管理相关学科的270余名专家学者到会，百余名青年学生与会学习，引发社会各界关注。